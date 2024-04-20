Бодрящий спринт «Ф-1» в Китае: «Феррари» толкались с Алонсо и между собой, Хэмилтон лидировал, двойной обгон за топ-3

Норрис не удержал первое место.

«Формула-1» вернулась в Китай 5 лет спустя – и Шанхай встретил ее идеальными условиями для полного хаоса: новым форматом спринтерского уик-энда всего с одной практикой, частично переложенным асфальтом, покрытием из битума, которое начало сползать из-за дождей, осадками и кочками… С учетом новых болидов, новых колес и шин, а также кучи новичков на автодроме сложились идеальные условия для непредсказуемых квалификаций и гонок.

И квалификация к спринту такой и вышла – дождь в особенности обеспечил необычный топ-3 без Макса Ферстаппенна! Который дважды вылетел на мокром треке🤯

Однако сам спринт уже проходил без дождя и на следующий день в субботу, обнулив все накопленные условия.

Поскольку все стартовали на новых шинах посуху с возможностью проехать весь потенциально хаотичный заезд с авариями и сходами без пит-стопов, то шанс на мощный результат, прорыв и очки оставался реально у всех – даже у «Заубера», страдающего от долгих остановок из-за ошибок с разработкой оборудования.

Как же в итоге «Ред Булл» все равно оказался первым?

Ландо Норрис потерял лидерство еще на старте – открыв дорогу Ферстаппену на подиум, а Хэмилтону – в лидеры!

«Я и правда почти что забыл, каково это – лидировать в гонке, – объяснил радостный момент Хэмилтон. – На старте я сорвался с места лучше Ландо и остался на внутренней траектории, а он решил попытать счастья на внешней траектории. Мы оба атаковали на пределе.

Если переборщить и слишком далеко заехать в первом повороте, ты окажешься на грязной части трассы и тебя начнет сносить за пределы трека из-за недостаточной поворачиваемости. Именно это и случилось с Ландо. Ему стоило убрать ногу с педали газа и просто пристроиться за мной. «Макларен» быстрее нас – у него было бы достаточно времени, чтобы догнать меня позже».

«В этом повороте есть возможность занять более широкую траекторию, но эта часть трассы все ещё была слишком грязной, и Ландо не ожидал, что машину вынесет, – подтвердил и шеф «Макларена» Андреа Стелла. – Это был ключевой момент – думаю, у нас была возможность удержать вторую позицию. Вряд ли мы бы смогли одолеть Макса Ферстаппена, но наша машина, пожалуй, позволяла ехать быстрее остальных.

Но если говорить о борьбе за победы, Ландо вовсе не нужно было извиняться – придется подождать, когда мы дадим ему машину получше. Он понимает, что мог бы проехать лучше, а мы, конечно, ценим, что он пытался сделать. Но это лишь говорит о его человеческих качествах, ведь он думает, что расстроил команду. Это не так: мы должны улучшить машину, и тогда ему станет проще бороться, а не потребуется выходить за пределы».

Макс же потерял самого опасного соперника – потенциально только оранжевый болид мог сейчас сравниваться с «Ред Булл» на скорости в быстрых участках, а именно таких в Китае большинство. Потому действующему чемпиону потребовалось просто подождать, пока эффективность покрышек на болиде «Астон Мартин» слегка снизится – и воспользоваться колоссальным преимуществом DRS и могучего шасси на длиннейшей прямой. Без шансов.

Два круга спустя ту же процедуру Ферстаппен повторил и с Хэмилтоном:

«Все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Конечно, я хотел выиграть, но не думал, что победа будет такой, – удивился Макс. – Похоже, после пяти-шести кругов все слегка износили шины, и в этот момент мы начали отрываться. Разумеется, у нас тоже была деградация, но меньше, чем у остальных».

Действительно – новая графика смены позиций от F1TV впечатлила больше, чем способности соперников противостоять «Ред Булл» после их «выстрелов» из зон разгонов.

Битва за подиум между «Ред Булл», «Феррари» и Алонсо колесо в колесо – Перес выиграл, Фернандо оштрафорвали

К 16-му кругу более слабый гоночный трек и активный износ покрышек на «Астон Мартин» все-таки сыграл – «Феррари» и «Ред Булл» сейчас на длинной дистанции работают с шинами значительно лучше. Преимущество Карлоса Сайнса, Серхио Переса и Шарля Леклера на круге стало уже слишком серьезным, и испанскому двукратному чемпиону пришлось все-таки жестко обороняться – вплоть до толканий колесами и выдавливаний с трека!

Вышла цепная реакция: Алонсо нагрубил с Сайнсом и открыл дорогу Пересу, а напарнику пришлось жестить с напарником:

Итог – повреждение и сход Фернандо, повреждения на болиде Карлоса, 10 секунд послефинишного штрафа для №14 (ни во что не трансформировались – по нынешним правилам такие наказания со спринтов никуда не переносятся), и пара неприятных минут и разъяснений между напарниками по Скудерии.

«Да, сегодня Карлос все-таки немного переступил черту, – высказался Леклер. – Хотя, если честно, я и сам переступал эту черту в прошлом. И когда подобные вещи происходят – обычно мы просто обсуждаем случившееся, проясняем ситуацию.

Думаю, нам обоим повезло с тем, что мы добрались до финиша. В прошлом мы уже делали это и все было нормально. Но да, сегодня Карлос немного переборщил и между нашими машинами произошел контакт. Мы были в разных ситуациях – я хорошо сэкономил шины, мой темп в конце заезда был выше. Просто досадно, что в итоге мы так отстали от Переса, хотя могли бы догнать его. Досадно, что так вышло».

№55 не стал отпираться – действительно, стоило вести себя полегче!

«Я хорошо стартовал, и в начале заезда атаковал гораздо сильнее, – признал Сайнс. – Я понимал, что обогнав Шарля у меня будут хорошие шансы выиграть гонку. Вероятно, в этой борьбе я «убил» свои шины – так что после этого мне пришлось беречь их до конца заезда.

До тех пор, пока я не догнал Фернандо Алонсо. И я думаю, что в случае с Фернандо мне удался очень хороший маневр, когда я провел атаку по внешней траектории в 7-м повороте. После он решил провести ответную атаку в стиле «все или ничего», что стоило гонки нам обоим. Ведь в этой борьбе я немного повредил машину и испортил шины, проехавшись по грязной части трассы.

После этого мне приходилось бороться со скольжением машины и я делал все, что только мог, чтобы защитить свою позицию. И да, возможно, в борьбе с Шарлем была пара неприятных моментов. И я извиняюсь, если где-то переборщил, но мы оба жестко боролись и я просто старался делать все возможное, чтобы удерживать машину под контролем».

У №14 другое мнение – ему должны были вернуть уступку в ответ!

«Заезд получился тяжелым, мы проехали пару поворотов бок о бок с соперниками, борьба была жесткой. В итоге кому-то нужно было отступить – и я сделал это в 8-м повороте. Я съехал с траектории, чтобы избежать контакта. Но соперник не стал отступать и пытаться избежать контакта».

Судьи же рассудили иначе.

Конец – разгром от Ферстаппена, шпионаж Хэмилтона

Ферстаппен финишировал с колоссальным отрывом в 13 секунд!

Зато Хэмилтон воспользовался редким шансом вблизи изучить все последние гениальные новинки «Ред Булл», которые и превратили RB20 в монстра на прямых даже без лучшего супермотора в пелотоне .

«Я рад, что мне вновь довелось лидировать в гонке, но мне было совершенно ясно, что в какой-то момент Макс Ферстаппен меня догонит, – без оптимизма высказался после финиша Хэмилтон. – Мы по-прежнему слабо смотримся в медленных поворотах, и сегодняшний день не стал исключением. У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге. Я просто рад второму месту – при этом понимая, что на 90 процентов этот результат обеспечил дождь в пятничной спринт-квалификации. Сегодня у нас не было какой-то совершенно другой машины, все осталось как прежде»,

Главным вау-моментом еще можно назвать домашнее 9-е место Чжоу – действительно, без пит-стопов «Заубер» на что-то способен. Жаль, в спринтах за такое очков не дают. «Хаас» тоже негодует.

Благодаря подиуму Хэмилтон подобрался к Алонсо и напарнику!

На Кубке конструкторов первый спринт почти не сказался – разве что снизил шансы «Феррари» на борьбу за лидерство.

Но вся надежда Скудерии – все равно на гонку .

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Топовое фото: Xia Yifang/XinHua/Global Look Press