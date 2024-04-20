9 мин.

Бодрящий спринт «Ф-1» в Китае: «Феррари» толкались с Алонсо и между собой, Хэмилтон лидировал, двойной обгон за топ-3

66

Норрис не удержал первое место.

«Формула-1» вернулась в Китай 5 лет спустя – и Шанхай встретил ее идеальными условиями для полного хаоса: новым форматом спринтерского уик-энда всего с одной практикой, частично переложенным асфальтом, покрытием из битума, которое начало сползать из-за дождей, осадками и кочками… С учетом новых болидов, новых колес и шин, а также кучи новичков на автодроме сложились идеальные условия для непредсказуемых квалификаций и гонок.

И квалификация к спринту такой и вышла – дождь в особенности обеспечил необычный топ-3 без Макса Ферстаппенна! Который дважды вылетел на мокром треке🤯

Однако сам спринт уже проходил без дождя и на следующий день в субботу, обнулив все накопленные условия.

Поскольку все стартовали на новых шинах посуху с возможностью проехать весь потенциально хаотичный заезд с авариями и сходами без пит-стопов, то шанс на мощный результат, прорыв и очки оставался реально у всех – даже у «Заубера», страдающего от долгих остановок из-за ошибок с разработкой оборудования.

Как же в итоге «Ред Булл» все равно оказался первым?

Ландо Норрис потерял лидерство еще на старте – открыв дорогу Ферстаппену на подиум, а Хэмилтону – в лидеры!

«Я и правда почти что забыл, каково это – лидировать в гонке, – объяснил радостный момент Хэмилтон. – На старте я сорвался с места лучше Ландо и остался на внутренней траектории, а он решил попытать счастья на внешней траектории. Мы оба атаковали на пределе.

Если переборщить и слишком далеко заехать в первом повороте, ты окажешься на грязной части трассы и тебя начнет сносить за пределы трека из-за недостаточной поворачиваемости. Именно это и случилось с Ландо. Ему стоило убрать ногу с педали газа и просто пристроиться за мной. «Макларен» быстрее нас – у него было бы достаточно времени, чтобы догнать меня позже».

«В этом повороте есть возможность занять более широкую траекторию, но эта часть трассы все ещё была слишком грязной, и Ландо не ожидал, что машину вынесет, – подтвердил и шеф «Макларена» Андреа Стелла. – Это был ключевой момент – думаю, у нас была возможность удержать вторую позицию. Вряд ли мы бы смогли одолеть Макса Ферстаппена, но наша машина, пожалуй, позволяла ехать быстрее остальных.

Но если говорить о борьбе за победы, Ландо вовсе не нужно было извиняться – придется подождать, когда мы дадим ему машину получше. Он понимает, что мог бы проехать лучше, а мы, конечно, ценим, что он пытался сделать. Но это лишь говорит о его человеческих качествах, ведь он думает, что расстроил команду. Это не так: мы должны улучшить машину, и тогда ему станет проще бороться, а не потребуется выходить за пределы».

Макс же потерял самого опасного соперника – потенциально только оранжевый болид мог сейчас сравниваться с «Ред Булл» на скорости в быстрых участках, а именно таких в Китае большинство. Потому действующему чемпиону потребовалось просто подождать, пока эффективность покрышек на болиде «Астон Мартин» слегка снизится – и воспользоваться колоссальным преимуществом DRS и могучего шасси на длиннейшей прямой. Без шансов.

Два круга спустя ту же процедуру Ферстаппен повторил и с Хэмилтоном:

«Все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Конечно, я хотел выиграть, но не думал, что победа будет такой, – удивился Макс. – Похоже, после пяти-шести кругов все слегка износили шины, и в этот момент мы начали отрываться. Разумеется, у нас тоже была деградация, но меньше, чем у остальных».

Действительно – новая графика смены позиций от F1TV впечатлила больше, чем способности соперников противостоять «Ред Булл» после их «выстрелов» из зон разгонов.

Битва за подиум между «Ред Булл», «Феррари» и Алонсо колесо в колесо – Перес выиграл, Фернандо оштрафорвали

К 16-му кругу более слабый гоночный трек и активный износ покрышек на «Астон Мартин» все-таки сыграл – «Феррари» и «Ред Булл» сейчас на длинной дистанции работают с шинами значительно лучше. Преимущество Карлоса Сайнса, Серхио Переса и Шарля Леклера на круге стало уже слишком серьезным, и испанскому двукратному чемпиону пришлось все-таки жестко обороняться – вплоть до толканий колесами и выдавливаний с трека!

Вышла цепная реакция: Алонсо нагрубил с Сайнсом и открыл дорогу Пересу, а напарнику пришлось жестить с напарником:

Итог – повреждение и сход Фернандо, повреждения на болиде Карлоса, 10 секунд послефинишного штрафа для №14 (ни во что не трансформировались – по нынешним правилам такие наказания со спринтов никуда не переносятся), и пара неприятных минут и разъяснений между напарниками по Скудерии.

«Да, сегодня Карлос все-таки немного переступил черту, – высказался Леклер. – Хотя, если честно, я и сам переступал эту черту в прошлом. И когда подобные вещи происходят – обычно мы просто обсуждаем случившееся, проясняем ситуацию.

Думаю, нам обоим повезло с тем, что мы добрались до финиша. В прошлом мы уже делали это и все было нормально. Но да, сегодня Карлос немного переборщил и между нашими машинами произошел контакт. Мы были в разных ситуациях – я хорошо сэкономил шины, мой темп в конце заезда был выше. Просто досадно, что в итоге мы так отстали от Переса, хотя могли бы догнать его. Досадно, что так вышло».

№55 не стал отпираться – действительно, стоило вести себя полегче!

«Я хорошо стартовал, и в начале заезда атаковал гораздо сильнее, – признал Сайнс. – Я понимал, что обогнав Шарля у меня будут хорошие шансы выиграть гонку. Вероятно, в этой борьбе я «убил» свои шины – так что после этого мне пришлось беречь их до конца заезда.

До тех пор, пока я не догнал Фернандо Алонсо. И я думаю, что в случае с Фернандо мне удался очень хороший маневр, когда я провел атаку по внешней траектории в 7-м повороте. После он решил провести ответную атаку в стиле «все или ничего», что стоило гонки нам обоим. Ведь в этой борьбе я немного повредил машину и испортил шины, проехавшись по грязной части трассы.

После этого мне приходилось бороться со скольжением машины и я делал все, что только мог, чтобы защитить свою позицию. И да, возможно, в борьбе с Шарлем была пара неприятных моментов. И я извиняюсь, если где-то переборщил, но мы оба жестко боролись и я просто старался делать все возможное, чтобы удерживать машину под контролем».

У №14 другое мнение – ему должны были вернуть уступку в ответ!

«Заезд получился тяжелым, мы проехали пару поворотов бок о бок с соперниками, борьба была жесткой. В итоге кому-то нужно было отступить – и я сделал это в 8-м повороте. Я съехал с траектории, чтобы избежать контакта. Но соперник не стал отступать и пытаться избежать контакта».

Судьи же рассудили иначе.

Конец – разгром от Ферстаппена, шпионаж Хэмилтона

Ферстаппен финишировал с колоссальным отрывом в 13 секунд!

Зато Хэмилтон воспользовался редким шансом вблизи изучить все последние гениальные новинки «Ред Булл», которые и превратили RB20 в монстра на прямых даже без лучшего супермотора в пелотоне.

«Я рад, что мне вновь довелось лидировать в гонке, но мне было совершенно ясно, что в какой-то момент Макс Ферстаппен меня догонит, – без оптимизма высказался после финиша Хэмилтон. – Мы по-прежнему слабо смотримся в медленных поворотах, и сегодняшний день не стал исключением. У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге. Я просто рад второму месту – при этом понимая, что на 90 процентов этот результат обеспечил дождь в пятничной спринт-квалификации. Сегодня у нас не было какой-то совершенно другой машины, все осталось как прежде»,

Главным вау-моментом еще можно назвать домашнее 9-е место Чжоу – действительно, без пит-стопов «Заубер» на что-то способен. Жаль, в спринтах за такое очков не дают. «Хаас» тоже негодует.

Благодаря подиуму Хэмилтон подобрался к Алонсо и напарнику!

На Кубке конструкторов первый спринт почти не сказался – разве что снизил шансы «Феррари» на борьбу за лидерство.

Но вся надежда Скудерии – все равно на гонку.

Что еще почитать о Гран-при Китая?

Топовое фото: Xia Yifang/XinHua/Global Look Press

logoВалттери Боттас
logoЛьюис Хэмилтон
logoСерхио Перес
logoЛоган Сарджент
logoЮки Цунода
logoЗаубер
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoАльпин
logoЭстебан Окон
logoОскар Пиастри
logoПьер Гасли
logoМакларен
logoАстон Мартин
logoЧжоу Гуаньюй
logoРБ
logoРед Булл
logoГран-при Китая
logoКевин Магнуссен
logoФернандо Алонсо
logoАлександр Албон
logoХаас
logoДаниэль Риккардо
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛандо Норрис
logoНико Хюлькенберг
logoУильямс