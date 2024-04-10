Механики в «Ф-1» тоже способны на тройной обгон! Одновременный пит-стоп пяти в битве за топ-10 🤩
Мастерство – в паре десятых секунды.
В «Формуле-1» принято хвалить и восхищаться мегаобгонами пилотов вроде двойных – с опережением двух соперников за раз на одной прямой или в повороте. Их почти сходу считают легендарными – особенно если на кону стояло что-то кроме «просто пары мест повыше» – включают во все хайлайты и нарезки.
А если уж обгон тройной… Вы вообще много таких вспомните?
На Гран-при Японии, между прочим, произошел такой – Юки Цунода из «РБ» внутри битвы за очки заехал на пит-стоп позади Логана Сарджента на «Уильямсе», Валттери Боттаса на «Кик-Заубере» и Кевина Магнуссена на «Хаасе». Вместе с ними нырнул и Ланс Стролл на околотоповом «Астон Мартин».
А выехал Юки уже первым из группы – бригада механиков выдала тройной обгон!
Вот он, решающий момент: пока все ковыряются, Цунода и Стролл уже рулят на пит-лейн.
И ведь механикам «РБ» и «Астон Мартин» даже не потребовалось выдавать гениальный перфоманс при обслуживании – их остановки в 2,4 и 2,7 секунды вполне стандартные для «Ф-1». Просто параллельные бригады не справились с давлением момента и битвы за очки – и завалили свои пит-стопы:
Здесь и отличие между готовой классной командой и аутсайдером на стадии перестройки или роста. Ведь остановка Стролла вообще только замкнула топ-10 быстрейших на Гран-при!
Вообще момент вышел настолько хаотичным, что сам Юки даже не понял, сколько именно обогнал машин на пит-лейн – и посчитал, будто опередил только двоих!
«Одним из ярчайших моментов гонки был пит-стоп. Наша команда провела фантастическую работу, механики справились очень быстро – и мы обогнали два болида. Безумие! В общем, без них, без их работы, вероятно, было бы намного сложнее заработать очко сегодня. Так что во многом это заслуга команды. Очевидно, я очень счастлив наконец-то попасть в очки на глазах японских фанатов».
Тем не менее, это был мощнейший и крайне редкий тройной обгон на пит-лейн. Будущая классика.
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Фото: Gettyimages/Mark Thompson / Staff, Peter Fox / Freier Fotograf