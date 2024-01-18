«Идиоты! Зачем пистоль выбросил? – Устал!» «Дакар» перемолол фаворита: команда Леба сдает из-за ускользающей победы

Пик драмы рейда.

На 10-м этапе «Дакара» главный ралли-рейд планеты пережил пик драмы и схватки за победу в главном классе внедорожников: между легендарным двукратным чемпионом мира и четырехкратным триумфатором марафона Карлосом Сайнсом-старшим на уходящей из серии продвинутой электро-«Ауди» и девятикратным чемпионом мира, победителем нереального количества этапов (27!) и вечно вторым (3 таких финиша!) инопланетянином Себастьяном Лебом на «пустынной «Феррари» от «Продрайв».

Перед стартом очень каменистого отрезка Сайнс вез Лебу больше 20 минут, после – осталось всего 13. И то Карлосу, можно сказать, повезло: оба лидера словили очень много проколов и проблем с колесами – на «Ауди» больше, но пит-стопы главного соперника проходили сильно дольше и тяжелее.

Почему? Причина – на записи с последней остановки: спор между пилотом и его штурманом Фабианом Люркеном достиг стадии эмоционального брейкдауна из-за необходимости проводить смену колеса весьма необычным способом:

Леб: Черт, это невозможно! Черт, какие же идиоты! Черт, серьезно, у нас нет запасного колеса? У нас пустой пистоль (аппарат для быстрой накачки шины)? Что за чертовщина? Садись в машину, ты! Где пистоль?

Люркен: Я выбросил его, я устал!

Леб: Давай, садись в машину, давай уезжать отсюда! Выкинь это, выкинь это! Выкинь! Ты его оставил или выбросил? Вдруг у нас опять сдаст шина!

Люркен: В любом случае у нас ничего не осталось!

Леб: Но что если у нас снова сдаст шина? Брось его за сиденье!

В итоге Себастьян вынудил штурмана вернуть оборудование в салон – но, кажется, ускользавшие минуты в пользу Сайнса экипаж немного перемололи.

После финиша на бивуаке Леб немного успокоился и пояснил обстановку – включая и причину такого странного пит-стопа:

«Тяжелый день, но хорошо, что мы сократили разрыв до лидера. Мы могли бы оторваться от Карлоса больше, но у нас были проблемы с двумя проколами, а затем возникли проблемы с домкратом, поэтому мы не смогли быстро поменять шины.

Мне пришлось опустить противоположную сторону машины в яму, чтобы поднять поврежденное колесо в воздух, и это заняло время.

Возникла проблема с гидравликой. На дорожном участке машина зависала в воздухе, и пришлось срезать одну трубку. В итоге не могли использовать левую часть.

С проколами вообще вскрылась наша слабая сторона: мы их запросто получаем, потому что жар от нашей выхлопной трубы нагревает задние шины в некоторых условиях».

Откуда тогда такое раздражение, если проблема известна?

«Мы одни», – обратил внимание Себ на битву с двумя «Ауди».

И правда: у соперников проблема решилась намного проще – отставший в общем зачете Маттиас Экстрем просто отдал колесо Сайнсу.

У Себастьяна Леба вообще тоже был такой – четырехкратный победитель «Дакара», действующий доминатор Нассер Аль-Аттия. Он хвалился способностью сохранять технику в целости до старта, прогнозировал сход «Ауди» за три дня, а затем сломался сам и пообещал сделать все возможное для товарища по «Продрайв»: везти запчасти, помогать с ремонтом ...

Однако затем у катарского шейха сломался мотор, а на следующем после ремонта этапе он раздумал бороться и помогать Лебу дальше. Ведь формально Нассер едет за собственную команду Nasser Racing, а не за заводскую BRX – видимо, для сохранения свободны маневра победитель «Дакара» и выбирал такую схему.

«Извините, я не хочу возвращаться за руль этой машины, – высказался Аль-Аттия. – Я уже принял решение. Отправляюсь домой. В этом году на «Дакаре» я узнал кое-что новое для своей жизни, и подобное точно не повторится в будущем».

Себастьян остался в одиночестве на тяжелейший десятый – и воспринял ситуацию стоически: «Нассер делает что хочет. В такой ситуации, конечно, он не мотивирован продолжать. У него некоторые проблемы. И он решил сойти. Это его личное решение. Вот и все. Он ехал собственное ралли, и не собирался мне помогать».

Ситуация повторилась и на 11-м этапе: Леб сломал подвеску на жестком приземлении и надолго остановился в ожидании хоть какой-то помощи:

И ее оказала уже китайская команда YunXiang, которая выступает на таких же «Хантерах» от «Продрайв», но тоже без прямых обязательств. Правда, мечты о победе точно закончились.

Доминатор «Дакара» жарил конкурента – «протянет три дня». Но сломался сам, везет детали напарнику, а тот конкурент – лидер!

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