Как выглядели сайты команд «Ф-1» 20 лет назад? Да, в 2004-м они уже у всех были!

Эра до YouTube.

«Формула-1» всегда была самой технологической гоночной серией в автоспорте – любые инновации внедрялись в ней если не в первую очередь, то очень быстро при любых намеках на преимущество.

И с медиа происходило то же самое: бортовые записи впервые тестировали c 70-х после перехода на широкое ТВ-вещание гонок, испытывали онборды с 1985-го и поставили их в эфир с 1989-го. В 1994-м на Гран-при Бразилии местный вещатель в качестве эксперимента записывал и транслировал пульс национального героя Айртона Сенны, а все класснейшие фишки пытались распространять на отдельном телеканале F1 Digital+. В 2002-м его закрыли, и как раз 20 лет назад – в 2004-м – впервые запустили процесс производства общей видеокартинки для всего мира с одинаковой на каждой гонке графикой, подходами и визуалом…

И да, тогда еще не было YouTube, стримингов и других солидных видеоплатформ. Соцсетей в нынешнем понимании еще тоже не было: никаких Twitter, запрещенные ныне в России сервисы одной синей компании только запускались, а сам домен Formula1.com принадлежал серии только второй год. Вот, кстати, как он выглядел 20 лет назад.

А как же выглядели сайты команд в те времена? Поражали ли они технологичностью? Давайте посмотрим!

«Феррари»

Сейчас особенно поражает предложение тура по России и Северной Европе в разделе «Мира «Феррари»!

«Макларен»

Главная фича: целая строка для выделения доступности изображения для экрана рабочего стола! Ровно то, что хочется от топовой команды «Ф-1».

«Джордан»

Да, прямо со старта предлагал собственную банковскую карту! Жаль только, команда вообще-то не числилась среди олигархов и продержалась еще только год.

«Минарди»

Весьма богатый сайт для одного из главных аутсайдеров с вечными финансовыми проблемами! Может, в него и утекали все деньги?

«Заубер»

Только по делу, минимум рекламы – даже дополнительным блоком редирект на прогноз погоды. Вот он, швейцарский подход во всей красе!

«Ягуар»

Идеальное отображение сути команды в «Ф-1»: красивая и вроде бы супертехнологичная витрина гиганта «Форда», которая использует какие-то настолько продвинутые инструменты, что… Результат на табло.

«Тойота»

Японский гигант вкидывал в команду по $600 млн в год и на сайт денег тоже не пожалел.

«БАР-Хонда»

Сходу предупреждает, что для нормального просмотра нужно будет установить новый плагин Flash.

«Рено»

Будущий свергатель «Феррари» и на сайте использовал такие технологии, которые теперь сложно увидеть. Магия, не иначе.

«БМВ-Уильямс»

Минималистично и красиво, как и их машины. Не все работало, тоже как и их машины.

ФИА

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Исток мемов

Поскольку реддита, твиттера и многих других возможностей поделиться впечатлениями от гонок еще не было, приходилось пользоваться форумами. И персонажи там попадались соответствующие.

Как вам?

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Источник: racefans.net