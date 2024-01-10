Ох, участие в съемках фильма про «Ф-1» с Брэдом Питтом убрало легенду молодежных серий. Из-за денег!

Помогла Квяту, Феттелю, Норрису и еще 200 гонщикам.

Мир автоспорта вошел новый год с незаметной на первый взгляд, но колоссальной символической утратой: из молодежных серий пропало имя «Карлин». Нет, команда сама по себе осталась – она по-прежнему будет соревноваться в «Формуле-2», «Формуле-3» и еще полудюжине чемпионатов, но теперь она называется «Роден», принадлежит другим людям и управляется совсем по-другому.

«Карлин» – по-настоящему знаковое имя в мире предыдущих ступенек на пути к «Ф-1» : круче и сильнее нее были разве что «Према» (тоже ушедшая недавно под крыло «Ламборгини»), «АРТ» нынешнего босса «Феррари» Фредерика Вассера и французсктий «ДАМС».

Тревор Карлин основал ее еще в 1996-м, а в 2009-м 80% выкупил отец юного пилота Макса Чилтона, которому потребовалась организация для подготовки к «Ф-1». Правда, и тогда основатель остался у руля, так что отсчет можно вести до конца 2023-го.

За это время «Карлин» гонялся в «Ф-2», «Ф-3» и десятке других юниорских серий ступеньками пониже, пробовался в «Формуле Е» и «Индикаре», даже ездил в японскую «Ф-3» и взял 35 личных и командных титулов. На его счету более 200 юных талантов и 29 гонщиков, которым организация помогла добраться до «Ф-1» – например, Себастьяну Феттелю, Нико Росбергу, Роберту Кубице, Такуме Сато, Даниэлю Риккардо, Жану-Эрику Верню, Кевину Магнуссену, Фелипе Насру, Карлосу Сайнсу, Лиаму Лоусону, Логану Сардженту и Джорджу Расселлу. И Ландо Норрис проехал за «Карлин» почти всю юниорскую карьеру – именно британская команда и подготовила его к «Ф-1».

Будущий победитель «Инди-500» Такума Сато.

Кевин Магнуссен

Будущий чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «Ле-Мана» Себастьян Буэми

Даниэль Риккардо

Ладно Норрис

Также организация работала и с будущими звездами американских серий – например, в «Карлин» готовился нынешний двукратный чемпион «Индикара» и победитель главной гонки США «Инди-500» Джозеф Ньюгарден.

Команда не чужая и для российского автоспорта: в ней Михаил Алешин выиграл «Формулу-Рено 3.5» в 2010-м (альтернатива «Ф-2»).

А в 2013-м в «Ф-3» за «Карлин» пробовался и Даниил Квят.

Казалось, дальше ее ждет только еще больший успех: ведь в 2023-м «Карлин» запартнерился с Льюисом Хэмилтоном на обслуживание его команды в серии электровнедорожников Extreme E.

Долю Чилтона выкупил новозеландский миллиардер Дэвид Дикер, который даже подал заявку на вступление в «Ф-1» , а часть инженеров, механиков и остального штата подписали на обслуживание болидов APXGP – воображаемого коллектива Брэда Питта для голливудского фильма про «Ф-1».

Ведь «Мерседес» построил для съемок настоящие модифицированные машины «Ф-2» для полного реализма, и обслуживание на гоночных трековых сценах требовала профи. Создатели фильма решили не тратиться и на актеров, на дублеров-механиков – и обратились к «Карлин» вместе с советами по организации боксов и оборудования.

Да, все эти люди с машинами и в форме – реальные механики «Карлин». Их тоже засняли, и они тоже окажутся в фильме с Брэдом Питтом. Возможно, обслуживание 11-й команды в паддоке «Ф-1» рядом с остальными служил одним из доказательств обоснованности заявки – ведь никаких проблем со бригадой в принципе не возникло, а ребята из амбициозной британской организации получили ценный опыт!

Работа с фильмом и добила присутствие «Карлин» – вместе с долгами

Почему же тогда новый владелец 80% акций Дикер докупил остальной пакет, убрал всех членов титульной семьи из управления (за Тревором осталась только менеджерская компания и картинговая организация, а его жена Стефани ушла работать в «Макларен») и отказался от исторического названия-бренда в пользу собственного «Роден»? Ведь в прошлом году личный бренд суперкаров миллиардера отлично продвигался и на шлеме юниора «Ред Булл» Лиама Лоусона, и через двойной нейминг «Роден-Карлин» – даже добавляя ему веса за счет истории молодежной команды.

Спецы по юниорским сериям из Feeder Series покопались в британском реестре – ведь все изменения в долях акций и управляющих лицах в Королевстве публикуются публично для налогового и общественного контроля. У «Карлин» вскрылись серьезные финансовые проблемы: оказалось, модель концентрации по большей части на талантах вместо богатых рентачей даже не окупала операционные расходы, и с 2013-го (год снижения участия Чилтонов в финансировании) по конец 2017-го команда накопила долгов на 7 миллионов долларов. Затем до пандемии обязательства сократились на несколько сотен тысяч, но в 2021-й и 2022-й «Карлин» потерял еще 2,5 миллиона – похоже, куммулятивный эффект масштабных инвестиций на попытки расширения в разные серии, а модель опоры на доводку юниоров и продажу частных тестов не сработала для поддержания амбиций.

Тревору и Стефани даже пришлось заложить дом и влили личные деньги, чтобы команда продолжала операционную работу. Оттуда же и нужда в продаже новому владельцу – Дикер закрыл долги, чтобы избежать банкротства «Карлин» и привести личный бренд в гонки.

А дальше Feeder Series выяснили: объемный контракт по обслуживанию киноболидов заключили не с самой командой, а с менеджерским холдингом – полный контроль над ним сохранился у семьи Карлинов, и потому все деньги ушли им. Гоночному подразделению ничего не досталось, хотя именно его инженеры и механики занимались работой на APXGP – хоть и не известно, по отдельным ли контрактам или как сотрудники «Карлин».

Дикер узнал о ситуации, уволил Тревора со Стефани и убрал их фамилию из названия команды. «Карлин» официально закончил путь в молодежных сериях.

Обе стороны не стали комментировать причины расставания и ребрендинга – точнее, «Роден» просто обратил внимание на необходимость повышать видимость новой марки и расширять ее присутствие в автоспорте. Тревор же «предпочел сохранить гордое молчание».

И конфликт действительно выглядит не слишком красиво: с одной стороны, команда теряла деньги, ушла с молотка, а при первой же возможности с ее помощью взяли еще немного. С другой же Карлины потратили личные деньги за дом на ее поддержание – и относительно сторонний контракт на работу с фильмом могли счесть справедливой возможностью вернуть жилище в собственность. Формальные претензии даже не получится выставить, если сотрудников для APXGP нанимали не по линии команды.

Однако история одного из столпов лестницы на пути к «Ф-1» завершена – еще неизвестно, как с командой и структурой поступит импульсивный Дикер и будет ли «Роден» с той же эффективностью готовить пилотов к топовым сериям. Мир автоспорта безжалостен – особенно с финансовой стороны.

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Фото: James Gasperotti, Xavier Bonilla, HOCH ZWEI / Thomas Suer/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Allsport UK, Darrell Ingham, Formula 1/Formula Motorsport Limited, Zak Mauger, Darrell Ingham; Instagram/teamx44