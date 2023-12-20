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У кубка чемпиона «Ф-1» на холодильнике Ферстаппена новое назначение: держатель открытки на Рождество. От дочки Квята!

Келли Пике
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Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Формула-1 Формула-1
Даниил Квят Даниил Квят
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У трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена есть традиция: пока мировой кубок у него (или как минимум принадлежащая ему копия) – он стоит на холодильнике с «Ред Булл» перед симулятором. Ведь именно в виртуальных гонках вместе с командой Team Redline Макс проводит большую часть свободного времени!

Кубок впервые заметили там еще в марте, и с тех пор он не двигался.

А 16 декабря во время официальной виртуальной трехчасовой гонки по «Нюрбургингу» в рамках моносерии на выносливость (6 заездов по разными конфигурациям «Зеленого ада» с разными условиями и разными дистанциями) Ферстаппен квалифицировал свой экипаж вторым и в итоге выиграл, но внимание зрителей привлекла новая роль трофея. Теперь он – подставка для рождественской открытки!

Кто же автор? Скорее всего, дочь девушки Макса Келли Пике по имени Пенелопа – их общая с Даниилом Квятом. Они как раз гостили у Ферстаппена в Монако прямо перед заездом – и Пенелопа за пару дней до гонки срывала подготовительный стрим появлением в кадре, нежеланием идти в ванну и намерением поиграть с Максом:

И уже на следующей трансляции у чемпиона обнаружилась открытка!

Ферстаппен вообще много времени проводит с Келли и ее дочерью.

Считает ли он себя отцом? «Не думаю – очевидно, что это не так. Я не отец, но изо всех сил стараюсь быть им, и в целом мне нормально. Конечно, поначалу я не мог представить, как пойдет, но теперь я гораздо спокойнее. Мне очень весело, когда Пенелопа рядом», – рассказывал Макс Sky Italia.

«Всегда очень важно, чтобы у ребенка были хорошие отношения со своим папой, как у Пенелопы с ее отцом. Но мы с ней тоже очень хорошо ладим, я вижу ее каждый день, когда я дома. Она очень милая», – уточнял он для Time.

Да и кто еще мог прислать ему такую открытку?

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Фото: instagram.com/maxverstappen1

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