Обгон года в «Ф-1»: меганалет с перегрузкой в 7g на последнем круге! Алонсо проиграл при трех номинациях

Версия фанатов.

«Формула-1» ввела в 2021-м новый трофей – «обгон месяца». Фанаты в голосовании на официальном сайте выбирали победителя отрезка среди номинантов из классных атак с Гран-при предыдущего периода, и ему на месяц вручался специальный кубок.

В 2023-м большую часть времени приз удерживал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» – 3 раза. Еще дважды – Шарль Леклер из «Феррари», и по разу Кевин Магнуссен из «Хааса», Серхио Перес из «Ред Булл» и Ландо Норрис из «Макларена».

Впервые Алонсо наградили в марте – за невозможный обгон Льюиса Хэмилтона на первом этапе сезона в Бахрейне:

Всего лишь битва за топ-5, но сложнейшая: если бы Фернандо ошибся хотя бы на сантиметр в расположении машины, то заблокировал бы колесо. Гениальный выбор траектории и момента – разбирали маневр здесь!

В апреле награда вновь ушла Алонсо – за абсолютно внезапную атаку на Карлоса Сайнса на торможении в Баку:

Похожий маневр, но вдвое смелее и опаснее – на более узком треке и с блокировкой колес – выдал Кевин Магнуссен во время майского Гран-при Монако. Позади остался Логан Сарджент – даже аутсайдерский «Уильямс» почти невозможно опередить в Монте-Карло по-другому

В июне трофей вернулся к Алонсо – после точнейшего обгона Хэмилтона на Гран-при Канады в схватке за второе место:

Июль – месяц триумфа Серхио Переса: настолько красив и вычерчен оказался маневр в схватке с Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии:

Да, выдавливание «Макларена» с трека не остановило.

Пляжный август и сентябрь свели вместе – и лучшим выбрали обгон Шарля Леклера на Гран-при Японии в битве с Джорджем Расселлом:

Фанатов и судей не смутил момент с выездом «Феррари» за пределы трека всеми колесами – по правилам №16 должен был вернуть позицию, но его даже наградили!

А в октябре фанаты восхитились шедевром Ландо Норриса на Гран-при Мексики – №4 гениально раскачал сразу нескольких соперников за время гонки, но именно с Расселлом вышло особенно красиво:

И в финале года награда прописалась у Шарля Леклера за феноменально смелый маневр на последнем круге Гран-при Вегаса – он застал Переса врасплох атакой на торможении и забрал второе место!

А в конце года среди всех маневров-победителей устроили выборы лучшего за весь год. И по результатам голосования Леклер может не возвращать и передавать награду – его космоналет на Переса победил всех!

Как же Шарлю это удалось?

Прелесть – в решающем торможении: Леклер вылетел на прямой с преимуществом в 22 км/ч, все равно умудрился нажать на педаль на 3-5 метров позже, все равно смог замедлить болид – через одномоментные перегрузки свыше 7g!

Неудивительно, что никто не ждал такой атаки. Она практически на пределе технических и человеческих возможностей – трудно представить, как на «Феррари» от интенсивности торможения по неоптимальной траектории не заблокировались колеса, и болид все равно вошел в поворот. Особенно на изношенных 29 кругов подряд покрышках.

«Я просто не ожидал от него атаки. Он был в 0,7 секунды позади, а потом внезапно оказался рядом в зоне торможения», – удивлялся после финиша Перес.

Заслуженная победа, или Алонсо все-таки обгонял больше, чаще и круче?