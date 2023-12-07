Вышла последняя «Джимхана» Кена Блока: записана за месяц до гибели. 1,5 млн просмотров за день!

Легенда жжет шины даже после смерти.

2023 год в автоспорте стартовал очень скверно: утром 3 января из американской Юты пришла печальная новость о гибели миллионера, создателя бренда обуви DC Shoes, автора «Джимханы» и невероятных видео с трюками на раллийных машинах Кена Блока.

Кен гонял на снегоходе в районе живописного водохранилища Милл-Холлоу, но время спуска с горы перевернулся – техника упала и придавила гонщика, и от полученных травм тот скончался на месте.

Для миллионов людей Блок вошел в один ряд с великими гонщиками именно из-за «Джимханы» – трюковом шоу, которое Кен изначально задумал в качестве рекламы как раз DC Shoes.

В 2004-м компанию продали Quicksilver за $87 миллионов, а Кен остался как рекламный флагман – и реализовался как настоящий маркетинговый гений! Если по-простому, он взял идею «Ред Булл» «сделай такой рекламный ролик, чтобы люди сами его повсюду репостили и пересматривали по тысяче раз» – и возвел в абсолют благодаря шоу «Джимхана» и другим нереально крутым записям поездок по всевозможным уголкам мира.

В 2008-м Блок выпустил первый видеоролик, в котором на своей «Субару» яростно сжигал покрышки вокруг ограждений на специально оборудованной трассе. Видео быстро стало популярным (к сегодняшнему дню имеет более 16 млн просмотров) и побудило гонщика снимать продолжения. Вторая часть собрала уже 50 млн просмотров, третья – почти 70.

Сейчас у ютуб-канала его команды Hoonigans – миллиард просмотров на всех роликах!

А в последние годы Блок с командой пересел на электрическую «Ауди» и снимал ту же «Джимхану», но с ревом электромоторов. Специально для него даже построили особенную «Ауди» S1 Hoonitron – мощностью «всего» 680 л.с., которую выдавали два суперлегких электромотора массой по 55 кг каждый.

Оказалось, за 1,5 месяца до гибели Кен снимал новую серию «Электриханы» в Мехико, но не успел его закончить и реализовать все планы. Потому «Ауди» сперва отправила материал в архив, но к концу года команда Блока все-таки смонтировала итог вместе с лучшими моментами первых роликов №43 начиная с 2008-го – и выложила на ютуб.

1,5 млн просмотров за неполный день и тысячи восхищенных комментариев прилагаются! А ваш любимый момент из «Джимхан» попал в итоговую нарезку?

Фото: instagram.com; youtube.com/Ken Block