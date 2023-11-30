Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!

Одну пару разделили 0,008 секунды!

После финала сезона «Формулы-1» фанаты и эксперты детально изучают итоги в поисках быстрейшего – ведь из-за сходов, неудачи (сэйфти-кары или поломки, банзай-атаки соперников) или фундаментальных проблем машины не всегда таблицы общего зачета служат точным воспроизведением формы пилота. Идеальный пример – второе место Серхио Переса после действительно кошмарного года в доминирующем «Ред Булл».

Однако и гонщиков в разных машинах тоже не всегда корректно сравнивать лоб в лоб – ведь разница в конструкции, философии, настройках и характеристиках может быть колоссальной от команды к команде. Причем настолько серьезной, что тот же Перес до сих пор – на третий год выступлений за «Ред Булл»! – одной из главных причин провала называл отличия поведения машины в новой команде от «Рейсинг Пойнт».

Потому главным соперником любого пилота всегда остается напарник – человек в такой же машине с теми же настройками и деталями. И о чистой скорости каждого гонщика лучше всего судить по квалификационным противостояниям с его товарищем по команде – ведь именно по субботам гаражи концентрируются на максимальном пиковом темпе с лучшим прогревом шин и минимальной топливной загрузкой.

Кто же победил в сражении напарников по квалификациям в 2023-м?

А вот все данные по квалификационным позициям:

Наивысшая медианная у Ферстаппена, затем Леклер (3,0) и Сайнс (5,0). Больше всех удивил Хюлькенберг – 11,5!

Для полноты картины требуется еще средний отрыв – ведь одно дело превосходить конкурента с исчезающим преимуществом в 0,05 секунд, и совсем другое – везти полсекунды. А ведь могут быть варианты разгрома на половине сессий и не меньших поражений на второй половине – как же все сойдется тогда?

У опытнейшего технического эксперта и автора The Race, Motor Sport Magazine и официального сайта «Ф-1» Марка Хьюза своя многолетняя методика сопоставления напарников в квалификациях. Марк учитывает самые быстрые совместные сессии (то есть если один попадает во второй сегмент, а другой – нет, сравниваются времена первого сегмента, чтобы исключить влияние изменений температуры трека и наката резины) и исключает дождевые сессии как чересчур хаотичные для репрезентативного результата из-за постоянной смены условий (трек может оказаться быстрее или медленнее на секунду в течение одного прогревочного круга).

Для «спрямления» влияния разной длины разных треков все времена сперва конвертированы в проценты от быстрейшего в сессии (обычно поула), а затем проценты пересчитаны обратно в отставание по временам по отношению к среднему времени поула по сезону (в 2023-м – 1.24,073 секунды).

Математический итог – и есть «истинная» разница в чистой скорости между напарниками при равных условиях на любом треке:

Да, Алонсо и Албон устроили напарникам настоящие разгромы – намного сильнее, чем даже казалось на первый взгляд.

А вот разрыв между Ферстаппеном и Пересом не настолько большой, хотя Макс вроде бы в каждую сессию выжимает 100%. Видимо, при повышении ставок он и работает активнее, когда напарник совсем не выдерживает давления.

Также данные только подчеркивают преимущество Хюлькенберга над Магнуссеном – датчанин разгромлен гонщиком, просидевшим почти без дела три сезона. Как же Нико хорош даже в свои 36 лет!

Разрывы между Норрисом и Пиастри и Леклером и Сайнсом – вполне в допустимом окне уровня «базово он чуть быстрее, но все решается в один конкретный день».

А вот разница между Боттасом и Чжоу сильно снизилась , хотя финский ветеран всегда хорошо катал именно квалификации (даже побеждал Хэмилтона по ним). Видимо, потому будущая «Ауди» не увидела смысла менять второго пилота – китайский №24 прогрессирует очень быстро!

Самые близкие пары – Расселл и Хэмилтон в «Мерседесе» и Гасли c Оконом в «Альпин».

Особенно занятна раскладка в составе восьмикратных чемпионов мира: у Джорджа и Льюиса часто оказывались одинаковые настройки, но проваливался то один, то другой. В среднем же их разница оказалась почти на уровне статистической погрешности, хотя №44 в итоге взял поул в Венгрии.

Гасли же проехал в темпе напарника уже в первый сезон за команду, после перехода с машин с абсолютно другой философией построения болида. Риккардо при похожем трансфере страдал целый год и с трудом подстраивался. При этом он чаще оказывался и выше напарника, провалив только пару сессий в первой части сезона!

А кто удивил вас больше всех?

Фото: Gettyimages/Mark Thompson, Peter Fox