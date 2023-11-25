Вся «Формула-1» 2023-го: шок «Астон Мартин» на старте, возрождение «Макларена», поулы «Феррари», страдания «Мерседеса»
Хроника сезона.
Весь сезон 2023-го мы собирали для вас хронику каждого Гран-при «Формулы-1» – казалось, после 2022-го с потолком расходов, штрафом «Ред Булл» за его превышение и возрождением конкурентов схваток за победу должно стать только больше.
Однако Макс Ферстаппен просто сокрушил всех соперников и взял титул за 5 этапов до финиша. «Ред Булл» забрал Кубок конструкторов еще раньше. «Феррари» сопротивлялась в квалификациях (7 поулов, победа в одном Гран-при), а в гонках №2 постоянно менялся. То там мелькала Скудерия, то «Мерседес», то главный сюрприз года «Астон Мартин», то оживший к середине «Макларен». Да и в общем сезон вышел насыщенным и эмоциональным: скандал того или иного рода происходил практически на каждой гонке – хоть «Ред Булл» и сносил рекорд за рекордом, последить всегда было за чем.
Из личных достижений: худший индивидуальный сезон в новой истории «Мерседеса»: 8-е место Джорджа Расселла. Так низко пилоты восьмикратных чемпионов еще не финишировали.
В Кубке конструкторов «Мерседес» вновь рубился с «Феррари» за второе место до самого клетчатого флага – до финального этапа между ними оставались 4 очка. «Хаас» вернулся на последнее место, «Альфа Ромео» резко свалилась с шестого и простилась с итальянским брендингом (на ближайшие два года команда вновь превратится в «Заубер» до полного входа «Ауди»), а «Уильямс» выстрелил нереально высоко для себя прошлых лет.
А здесь вы сможете удобно вспомнить гонки и развитие сезона.
Гран-при Бахрейна
Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех
В «Ф-1» было запредельно плотно: Алонсо кусал лидеров, «Феррари» и «Мерседес» потерялись, «Макларен» – обитатель дна
Гран-при Саудовской Аравии
Ферстаппен проиграл в борьбе Пересу, «Феррари» пролетели мимо топ-5, исторический подиум Алонсо
В «Ред Булл» даже виделись признаки разлома: Ферстаппен впервые проиграл Пересу на треке, игнорил приказы, разнес команду в прессе
Гран-при Австралии
Три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии
Перес улетел в гравий, Ферстаппен – на поуле, но опять жаловался на болид. У «Ред Булл» обнаружились технические проблемы
Гран-при Азербайджана
Спринт: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул
Перес выиграл у Ферстаппена, Леклер едва унес подиум от Алонсо
😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!
После Ферстаппен называл уроки поиска настроек в Баку важнейшим моментом сезона для идеального последовавшего рывка
Гран-при Майами
Первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры
Скрытый герой «Ф-1» в Майами: возил «Феррари» 38 кругов на болиде-аутсайдере, трижды переобгонял Леклера, взял очки
Гран-при Монако
Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры
Даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не смог обхитрить «Ред Булл»
Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются
Гран-при Испании
Провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов
«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»
Гран-при Канады
Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!
Из болида Ферстаппена выдрали здоровенную дохлую птицу. Она тормозила чемпиона всю гонку – как он все равно победил?
Гран-при Австрии
Самовынос Переса из битвы за титул «Ф-1»: провалил четвертую квалу подряд, теперь не смог проехать круг без вылетов
Спринт: Ферстаппен проиграл мегастарт, но выжал Переса, все сражались до ленточки
Конец серии лидирования Ферстаппена, штрафы – всем, схватка «Феррари» и «Ред Булл»
Гран-при Великобритании
«Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией
Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при
Гран-при Венгрии
«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!
Битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»
Гран-при Бельгии
Спринт: редчайший вылет Алонсо, Хэмилтон выбил «Ред Булл» и получил спорный штраф
Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем
Самые спорные моменты: Алонсо чуть не вынес соперника под дождем и остался без штрафа, разборки «Мерседеса»
Гран-при Нидерландов
Дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры
Алонсо – атлант: прорубился на подиум внезапнейшими обгонами! В дождь, посуху, один после пит-стопа – вообще магия
Гран-при Италии
«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?
«Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил
Гран-при Сингапура
«Ред Булл» вылетел из топ-10 после победного рекорда! Что происходит?!
Великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо
«Одно из лучших выступлений в «Ф-1» на моей памяти». Гоночный мир восхищается хитрой защитой Сайнса ради победы в Сингапуре
Гран-при Японии
«Ред Булл» вернулся: Ферстаппен на поуле с отрывом как у Шумахера, а Перес слил 0,8 секунды. Как такое возможно?
Первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили
«Макс едет к титулу, а он с нами в хвосте». Гонщики «Ф-1» казнили напарника Ферстаппена за ужасный Гран-при
Гран-при Катара
Спринт: титул Ферстаппена, победа и море обгонов «Макларена», фотофиниш «Феррари» и «Уильямса»
Авария «Мерседесов», страдания пилотов из-за жары, море обгонов и пит-стопов
Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!
Гран-при США
Спринт: Ферстаппен почти убрал Леклера в стену на старте, провал «Макларена»
Хэмилтон едва не победил, но схватил дисквал. Гонку Леклера казнила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн
Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?
Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!
Гран-при Мексики
«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!
Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве
«Одна из лучших гонок «Ф-1», «гнал как одержимый». Пилот «Макларена» мощно отыграл провал в квале – 18 обгонов за Гран-при
Гран-при Бразилии
Спринт: «Мерседес» взорвал старт и провалился, «Феррари» едва спаслась от аутсайдера
Леклер в стене еще до старта, «Мерседес» унижен середняками, мегаподиум Алонсо
Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!
Гран-при Вегаса
Леклер выиграл самую лотерейную квалу «Ф-1» – привез Ферстаппену 0,4 секунды! Вид с бортовой камеры – как же быстро и близко к стенам
Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место
Космоналет Леклера на «Ред Булл»: 20 км/ч преимущества, 7g перегрузки на торможении! Приз – подиум за поворот до финиша
Гран-при Абу-Даби
«Ред Булл» не верил в Ферстаппена в последней квале года: боссы даже спорили на 500 евро на первый или второй ряд!
Леклер ташил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил (как и стратеги Скудерии)
Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Morry Gash, AP Photo/Darko Vojinovic; formula1.com; Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Mark Thompson
2 комментария