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Вся «Формула-1» 2023-го: шок «Астон Мартин» на старте, возрождение «Макларена», поулы «Феррари», страдания «Мерседеса»

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Гран-при Испании
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Хроника сезона.

Весь сезон 2023-го мы собирали для вас хронику каждого Гран-при «Формулы-1» – казалось, после 2022-го с потолком расходов, штрафом «Ред Булл» за его превышение и возрождением конкурентов схваток за победу должно стать только больше.

Однако Макс Ферстаппен просто сокрушил всех соперников и взял титул за 5 этапов до финиша. «Ред Булл» забрал Кубок конструкторов еще раньше. «Феррари» сопротивлялась в квалификациях (7 поулов, победа в одном Гран-при), а в гонках №2 постоянно менялся. То там мелькала Скудерия, то «Мерседес», то главный сюрприз года «Астон Мартин», то оживший к середине «Макларен». Да и в общем сезон вышел насыщенным и эмоциональным: скандал того или иного рода происходил практически на каждой гонке – хоть «Ред Булл» и сносил рекорд за рекордом, последить всегда было за чем.

Из личных достижений: худший индивидуальный сезон в новой истории «Мерседеса»: 8-е место Джорджа Расселла. Так низко пилоты восьмикратных чемпионов еще не финишировали.

В Кубке конструкторов «Мерседес» вновь рубился с «Феррари» за второе место до самого клетчатого флага – до финального этапа между ними оставались 4 очка. «Хаас» вернулся на последнее место, «Альфа Ромео» резко свалилась с шестого и простилась с итальянским брендингом (на ближайшие два года команда вновь превратится в «Заубер» до полного входа «Ауди»), а «Уильямс» выстрелил нереально высоко для себя прошлых лет.

А здесь вы сможете удобно вспомнить гонки и развитие сезона.

Гран-при Бахрейна

Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех

В «Ф-1» было запредельно плотно: Алонсо кусал лидеров, «Феррари» и «Мерседес» потерялись, «Макларен» – обитатель дна

Гран-при Саудовской Аравии

Ферстаппен проиграл в борьбе Пересу, «Феррари» пролетели мимо топ-5, исторический подиум Алонсо

В «Ред Булл» даже виделись признаки разлома: Ферстаппен впервые проиграл Пересу на треке, игнорил приказы, разнес команду в прессе

Гран-при Австралии

Три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

Перес улетел в гравий, Ферстаппен – на поуле, но опять жаловался на болид. У «Ред Булл» обнаружились технические проблемы

Гран-при Азербайджана

Спринт: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул

Перес выиграл у Ферстаппена, Леклер едва унес подиум от Алонсо

😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!

После Ферстаппен называл уроки поиска настроек в Баку важнейшим моментом сезона для идеального последовавшего рывка

Гран-при Майами

Первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

Скрытый герой «Ф-1» в Майами: возил «Феррари» 38 кругов на болиде-аутсайдере, трижды переобгонял Леклера, взял очки

Гран-при Монако

Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры

Даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не смог обхитрить «Ред Булл»

Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются

Гран-при Испании

Провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»

Гран-при Канады

Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!

Из болида Ферстаппена выдрали здоровенную дохлую птицу. Она тормозила чемпиона всю гонку – как он все равно победил?

Гран-при Австрии

Самовынос Переса из битвы за титул «Ф-1»: провалил четвертую квалу подряд, теперь не смог проехать круг без вылетов

Спринт: Ферстаппен проиграл мегастарт, но выжал Переса, все сражались до ленточки

Конец серии лидирования Ферстаппена, штрафы – всем, схватка «Феррари» и «Ред Булл»

Гран-при Великобритании

«Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией

Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при

Гран-при Венгрии

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!

Битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

Гран-при Бельгии

Спринт: редчайший вылет Алонсо, Хэмилтон выбил «Ред Булл» и получил спорный штраф

Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем

Самые спорные моменты: Алонсо чуть не вынес соперника под дождем и остался без штрафа, разборки «Мерседеса»

Гран-при Нидерландов

Дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры

Алонсо – атлант: прорубился на подиум внезапнейшими обгонами! В дождь, посуху, один после пит-стопа – вообще магия

Гран-при Италии

«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?

«Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил

Гран-при Сингапура

«Ред Булл» вылетел из топ-10 после победного рекорда! Что происходит?!

Великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо

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Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Morry Gash, AP Photo/Darko Vojinovic; formula1.com; Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Mark Thompson

2 комментария

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Deniss Artovs
Гонщикам конечно надо отдохнуть, но без гонок на выходных, будет скучновато
+1
0
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mike I.
Три часа назад вышла статья, а уже "внутренняя ошибка при голосовании".
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