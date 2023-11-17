Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

Казино!

Гран-при Вегаса словно нарочно спроектирован как этап-казино: много длинных прямых, зоны резкого торможения, сложные повороты после них, новый асфальт и ноль наката из-за городского движения между сессиями… Да еще и невиданно холодная погода: заезды проходили по ночам с температурой трека около 15 градусов и ниже – обычно «Ф-1» в таких условиях не гоняется, и шины на тренировках постоянно зернились и разрушались. Гонщики после первых заездов рассуждали даже о возможности трех-четырех пит-стопов.

Условия подарили лотерейную квалификацию – ее выиграла «Феррари», но из-за штрафа за замену мотора после встречи с канализационным люком в практике Карлос Сайнс свалился за пределы топ-10. Штрафы определили стартовую решетку – необычно высокие позиции «Уильямса» как раз и объясняются практически любимыми условиями для болида английской команды.

Из топ-10 только Хэмилтон осмелился стартовать на самом жестком и труднопрогреваемом составе – «харде». Остальные выбрали средний «медиум». «Пирелли» в стратегиях даже не рассматривали вариант старта на «харде».

До старта на представлении пилотов отказала машина Льюиса Хэмилтона – залила гидравлической жидкостью и маслом слот Макса Ферстаппена, снизив там сцепление:

– Крошка на старте не помешала Ферстаппену выдать вновь хороший старт – он поравнялся с Леклером, но оба выкатились с трассы. Макс вышел на первое место. За лидерами развернуло Сайнса, Алонсо и Боттаса – трек оказался слишком скользким.

– На втором круге выпустили виртуальный сэйфти-кар из-за обломков на трассе – Перес тут же заехал в боксы за новыми шинами и для смены антикрыла. Повреждения так же у Боттаса и Алонсо.

– Рестарт на 3-м круге — все сохранили позиции. Главные победители – «Макларен»: Пиастри и Норрис поднялись на 12-е и 13-е. И тут же к третьему кругу Норрис улетел в стену – выпустили автомобиль безопасности. Машину Ландо просто сорвало на прямой без видимых причин:

- В боксах побывали Стролл и Сайнс.

– Обсуждение возвращения позиции Леклеру велось и на пятом круге – «Ред Булл» настаивал, что все нормально, «Феррари» требовала место назад, стюарды приняли момент к рассмотрению. Хэмилтон по радио пожаловался, что не может прогреть свой «хард». Цунода на самом мягком составе пробился на 10-е с последнего места.

– На 7-м круге гонка возобновилась – и Пиастри тут же забрал 10-е у Цуноды. Сайнс и Алонсо схватились в хвосте за 17-е.

– На 8-м круге и Хэмилтон на «харде» обогнал Цуноду. Ферстаппен же получил 5 секунд штрафа за выдавливание соперника за пределы трека! Ответ Макса по радио инженеру: «Отправь судьям мои наилучшие пожелания».

– На 9-м круге Пиастри обогнал Хюлькенюберга и поднялся на 9-е.

– На 11-м круге Цунода заехал в боксы и вернулся последним. Пиастри обогнал Магнуссена и вырвался на 8-е, а Хэмилтон поднялся на 10-е – все обгоны на прямых.

– На 13-м круге Сайнсу потребовали охлаждать машину – удивительно, но даже в холодном Вегасе преследование соперников сильно перегружает технику. Карлос быстро разделался с Риккардо и выскочил в «чистый воздух».

– К 15-му кругу на «Уильямсе» Сарджента уничтожились шины – он за несколько кругов уступил позиции Окону, Пиастри и Хэмилтону за пару прямых.

– На 15-м круге Леклер догнал Ферстаппена!

– На 16-м круге Расселл и Сарджент заехали в боксы.

– И на 16-м круге Леклер обогнал Ферстаппена – Макс слишком уничтожил шины в попытках оторваться от «Феррари»! Чемпион тут же заехал в боксы и отбыл штраф – вернулся после Расселла.

– На 17-м круге Хэмилтон атаковал Пиастри, они столкнулись, и Льюис пожаловался на прокол и начал терять позиции. Пиастри тоже заехал в боксы, Оскар повредил антикрыло и днище.

– На 19-м круге Перес обогнал Окона и поднялся на 2-е – в 14 секундах позади Леклера.

– Леклер дотерпел до 22-го круга на «медиуме» и остановился ради «харда» – выехал третьим, в пяти секундах перед Ферстаппеном и после Стролла с Пересом.

– На 23-м круге Расселл и Ферстаппен разобрались с Алонсо на старых шинах.

– На 24-м круге Сайнс потерял две позиции на прямой – Расселл и Ферстаппен синхронно объехали и его!

– На 25-м круге Ферстаппен атаковал Расселла – и обогнал Джорджа, подбив «Мерседес»! Леклер параллельно обогнал Стролла в битве за 2-е.

– Из-за обломков на 26-м круге выпустили сэйфти-кар. Лидировавший Перес тут же вновь заехал в боксы, как и Стролл, Ферстаппен – практически все лидеры, кроме Леклера, который поднялся на 1-е. Гонка фактически началась заново.

– Расселл получил 5 секунд штрафа за контакт с Ферстаппеном, пока на 28-м круге возобновляли гонку – и Пиастри тут же прорвался мимо Гасли на 3-е!

– К 32-му кругу все перешли на «хард» – самый жесткий состав оказался лучшим на холодном треке!

– На 32-м круге Перес обогнал Леклера в битве за лидерство.

– На 33-м круге Ферстаппен разобрался с Пиастри после обгона Гасли кругом ранее.

– На 34-м круге Гасли и Окон обменялись обгонами в сражении за 5-е. Окон в итоге обогнал напарника, хотя «Альпин» приказала удерживать позиции.

– На 35-м круге Леклер нарастил темп и внезапно просто облетел Переса, забрав вновь первое место!

– На 36-м круге Переса обогнал и Ферстаппен.

– На 37-м круге Ферстаппен обогнал и Леклера и вновь стал лидером. Шарль выиграл точку торможения, но Макс оказался сильнее по технике, плавности и траектории.

– На 43-м круге у Леклера закончились шины – он пожаловался инженеру, тут же заблокировал колесо и пропустил Переса.

– Пиастри заехал на обязательный пит-стоп на 44-м круге, иначе его бы дисквалифицировали. Вернулся 11-м. Сайнс обогнал Гасли, как и Расселл – Пьер свалился на 8-е. На следующем круге Гасли объехали и Алонсо с Хэмилтоном.

– На 47-м круге Хэмилтон обогнал Алонсо и поднялся на 8-е.

– На 47-м круге Хюлькенберг уехал в карман безопасности. Это сход. На 48-м круге история повторилась с Цунодой из-за проблем с коробкой.

– На 49-м круге Расселл обонал Стролла в битве за 5-е – но на Джордже все еще висел штраф в 5 секунд за аварию с Ферстаппеном.

– На 49-м круге Пиастри вернулся в топ-10 с обгоном Гасли.

– На 50-м круге Ферстаппен замедлился, чтобы помочь напарнику с DRS ради борьбы с Леклером – но Шарль нашел способ обогнать Серхио! «Феррари» – все-таки вторая!

Ферстаппен же все равно победил. Окон – четвертый. Джордж в итоге 8-й из-за штрафа.

Окон классно пользовались шансами и превратили старты в хвосте в финиши в топ-5 – просто уворачиваясь от неприятностей и поддерживая нужный темп. Для «Уильямса» гонка точно будет полным разочарованием.

Подиум Переса и провал «Мерседеса» означают, что Серхио все-таки закрыл второе место общего зачета – есть первый дубль пилотов в истории «Ред Булл».

Леклер же все еще 7-й – позади напарника, Алонсо и Норриса… Чтобы обогнать Сайнса, ему потребуется минимум четвертое место при 0 баллов у Карлоса в Абу-Даби – а при финише №55 где-то в районе топ-6 Шарлю уже поможет только победа. Хэмилтон все же железно третий.

В Кубке конструкторов между «Мерседесом» и «Феррари» – ничтожные 4 балла!

И судьба четвертого места еще не решена. «Уильямс» же практически гарантировал себе 7-е место.

А вы какую схватку в финале ждете больше всего?