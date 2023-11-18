Леклер выиграл самую лотерейную квалу «Ф-1» – привез Ферстаппену 0,4 секунды! Вид с бортовой камеры – как же быстро и близко к стенам
Первый поул Гран-при Вегаса.
Гран-при Вегаса с ходу обещал адреналиновые, искристые заезды из-за городского характера: длинные широкие прямые, техничные повороты, опасные зоны замедлений в их концах… На симуляторах пилоты чаще вылетали!
Не помогали и условия: помимо нового асфальта, «Ф-1» оказалась в условиях невиданно холодной погоды – температура воздуха в начале квалификации составляла редкие 15 градусов и падала, температура покрытия – 16 градусов и тоже падала. С каждым потерянным градусом все труднее было активировать шины, выжимать хоть какое-то сцепление в поворотах и удерживаться на траектории, гонщики проводили по 2-3 медленных прогревочных круга для «включения» покрышек.
И стандартный накат из практик не помог – ведь в Вегасе между заездами город открывали для обычного движения, и все натертое с гоночных шин уходило из-за колес автобусов, грузовиков и повседневных машин.
В итоге пилотов «Ф-1» зажало в плотные тиски: с одной стороны, с каждой минутой прогреть шины все тяжелее и собрать круг все сложнее, с другой с каждым проездом трек прорезинивался и ускорялся чуть ли не на секунду, а с третьей при ускорении на непрогретой резине покрытие моментально шло зернами и быстро теряло сцепление!
«Трасса с течением времени меняется. На первых кругах ты словно едешь по льду, сцепления нет, видно грязь и пыль, – пояснял Джордж Расселл. – С каждым кругом ты учишься и едешь быстрее, сама трасса становится быстрее. Меняются точки торможения».
И в таких условиях никуда не деться и от потенциальных ошибок – ведь стены все еще крайне близко!
«Кто-то может просто отправить свой болид в стену, и случиться это может буквально в любой момент. Ну или ошибиться на торможении, заблокировать колеса, уехать в «карман безопасности» – и это все равно вызовет желтые флаги (и испортит другим быстрый круг). Но я в любом случае уверен, что гонщики будут стараться проехать круг как можно позже».
Вышла самая лотерейная и рулеточная квала года или даже последних лет – и дело даже не в месте и не в обстановке. В каждом квалификационном сегменте все буквально решалось на последних мгновениях!
Ферстаппен даже бросил последний круг из-за трудностей с прогревом – и поул ушел Шарлю Леклеру в «Феррари»:
А Леклер рисковал всем – его круг с бортовой камеры действительно поражает:
В нынешних условиях больше выжать было трудно – ведь Шарль отыграл у времени второго сегмента только 0,05 секунды!
В награду Леклера натянули на «Сферу»:
И засветили лицо на крыше паддока:
Это его 23-й поул. Из предыдущих 22-й он реализовал 4 – 18%. Теперь вошел в историю и как первый обладатель поула на Гран-при Вегаса – но сможет ли поправить статистику? Ведь Сайнс из-за штрафа за смену мотора (после той самой аварии с люком в практике) отправится на 12-е, а рядом начнет как раз Ферстаппен.
Первый заезд «Ф-1» по Вегасу продержался 8 минут: дорожный люк в хлам развалил два болида!
Трасса для хайповой гонки «Ф-1» в Вегасе – на симуляторе: больше разбиваешься и вылетаешь, чем гоняешь
Важнейший Гран-при для будущего «Ф-1»: серия влила $835 млн и перекрыла половину Вегаса
Фото: Gettyimages/Jared C. Tilton / Staff, Mark Thompson / Staff; formula1.com; x.com/F1
1 комментарий