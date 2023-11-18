Леклер выиграл самую лотерейную квалу «Ф-1» – привез Ферстаппену 0,4 секунды! Вид с бортовой камеры – как же быстро и близко к стенам

Первый поул Гран-при Вегаса.

Гран-при Вегаса с ходу обещал адреналиновые, искристые заезды из-за городского характера: длинные широкие прямые, техничные повороты, опасные зоны замедлений в их концах… На симуляторах пилоты чаще вылетали!

Не помогали и условия: помимо нового асфальта, «Ф-1» оказалась в условиях невиданно холодной погоды – температура воздуха в начале квалификации составляла редкие 15 градусов и падала, температура покрытия – 16 градусов и тоже падала. С каждым потерянным градусом все труднее было активировать шины, выжимать хоть какое-то сцепление в поворотах и удерживаться на траектории, гонщики проводили по 2-3 медленных прогревочных круга для «включения» покрышек.

И стандартный накат из практик не помог – ведь в Вегасе между заездами город открывали для обычного движения, и все натертое с гоночных шин уходило из-за колес автобусов, грузовиков и повседневных машин.

В итоге пилотов «Ф-1» зажало в плотные тиски: с одной стороны, с каждой минутой прогреть шины все тяжелее и собрать круг все сложнее, с другой с каждым проездом трек прорезинивался и ускорялся чуть ли не на секунду, а с третьей при ускорении на непрогретой резине покрытие моментально шло зернами и быстро теряло сцепление!

«Трасса с течением времени меняется. На первых кругах ты словно едешь по льду, сцепления нет, видно грязь и пыль, – пояснял Джордж Расселл. – С каждым кругом ты учишься и едешь быстрее, сама трасса становится быстрее. Меняются точки торможения».

И в таких условиях никуда не деться и от потенциальных ошибок – ведь стены все еще крайне близко!

«Кто-то может просто отправить свой болид в стену, и случиться это может буквально в любой момент. Ну или ошибиться на торможении, заблокировать колеса, уехать в «карман безопасности» – и это все равно вызовет желтые флаги (и испортит другим быстрый круг). Но я в любом случае уверен, что гонщики будут стараться проехать круг как можно позже».

Вышла самая лотерейная и рулеточная квала года или даже последних лет – и дело даже не в месте и не в обстановке. В каждом квалификационном сегменте все буквально решалось на последних мгновениях!

Ферстаппен даже бросил последний круг из-за трудностей с прогревом – и поул ушел Шарлю Леклеру в «Феррари»:

А Леклер рисковал всем – его круг с бортовой камеры действительно поражает:

В нынешних условиях больше выжать было трудно – ведь Шарль отыграл у времени второго сегмента только 0,05 секунды!

В награду Леклера натянули на «Сферу»:

И засветили лицо на крыше паддока:

Это его 23-й поул. Из предыдущих 22-й он реализовал 4 – 18%. Теперь вошел в историю и как первый обладатель поула на Гран-при Вегаса – но сможет ли поправить статистику? Ведь Сайнс из-за штрафа за смену мотора (после той самой аварии с люком в практике) отправится на 12-е, а рядом начнет как раз Ферстаппен.

Фото: Gettyimages/Jared C. Tilton / Staff, Mark Thompson / Staff; formula1.com; x.com/F1