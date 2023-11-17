«Ф-1» полицией зачищала трибуны от фанатов перед заездами на Гран-при Вегаса! Это вообще как?

Последствия аварии и жестких сделок с профсоюзами.

Первый день заездов на дорогущем Гран-при Вегаса выдался настоящим кошмаром для «Формулы-1»: первую практику вместе с болидами «Феррари» и «Альпин» уничтожил дорожный люк всего через 8 минут после старта.

Из-за форс-мажора серия попала в безвыходную ситуацию: тренировку пришлось отменить и переходить к инспекции всей дренажной системы городского автодрома. Только в черте гоночного полотна таких оказалось больше 40 штук, из которых 30 решили на всякий случай усилить…

А время шло. Первая зачетная сессия стартовала в 20:30 вечера по местному времени, инспекция началась около 21 часов, и минимум 2 часа ушло только на изучение люков вместе с вызовом ремонтной бригады. К полночи стало ясно: быстро вернуться к гонкам не выйдет, а дедлайн по открытию бульваров Вегаса для обычного дорожного движения заранее назначили на 4 утра.

Далее включился фактор сильных американских профсоюзов: перед Гран-при Вегаса у работников кулинарии, охранников и прочих профессий сферы обслуживания закончились коллективные соглашения – отрасль даже планировала бастовать прямо перед гонкой. «Ф-1» заключила отдельное соглашение со всеми на работу в паддоке и лишь личным вмешательством помогла всем договориться за неделю до церемонии открытия, однако расплатой стали жесткие сменные рамки, которые нельзя было нарушать.

И чемпионат-организатор заезда попал в «ножницы»: точной даты возобновления второй тренировки еще не было, когда охранников и работников паддока уже требовалось распускать по домам по условиям сделки с профсоюзами. В итоге «Ф-1» дотянула до последнего момента и в час ночи объявила в соцсетях о закрытии всех фан-зон с 1:30 – для решения логистической дилеммы, чтобы перекрытый центр не утонул в хаосе.

Однако не до всех вовремя дошла новая информация, а кто-то просто решил, что не просто так отдал рекордные цены за билеты (от $500 за один день до нескольких тысяч за пакет из всего уик-энда) – многие люди попытались остаться.

И их выпроваживали с полицией – в районе 2 часов ночи на трибуны запустили представителей правопорядка с мегафонами. Они грозили оставшимся арестом за «незаконное проникновение»:

Вторая практика в итоге началась впритык к дедлайну – в 2:30 – и закончилась ровно в 4:00. Пара человек смогла пробраться на трибуны незаконным образом – весь трек принадлежал им:

Но вообще люди остались за пределами трассы и попытались что-то посмотреть через заграждения…

И с лестниц-эскалаторов, которые на время открытых фан-зон отключали.

Кстати, вип-посетителей паддок-клаба с билетами за 30-40 тысяч долларов тоже выставили с трека до начала второй практики – так что никаких привилегий покупатели дорогущих пакетов не получили!

«Ситуация с трибунами – ну просто позор, – прокомментировал Дэн Риккардо. – Но если бы мы не провели практику хотя бы так, ее бы просто не было. Надеюсь, ее смотрели хотя бы по ТВ».

Что-то нормально увидели только те, кто приобрел люксовые роскошные пакеты посещения окрестных отелей за 50+ тысяч долларов – ведь их программа изначально предполагала просмотр заездов из заведений, и их никто не выгонял.

Но такое «Ф-1» точно еще нескоро забудут и простят.

Фото: Kym Illman