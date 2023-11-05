Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!
«Астон Мартин» против «Ред Булл».
Главным украшением Гран-при Бразилии этого года стал Фернандо Алонсо: после проваленного старта он обогнал Льюиса Хэмилтона, а затем полностью сконцентрировался на обороне третьего места от второго «Ред Булл» – Серхио Переса.
Мексиканец постепенно нагонял его всю гонку в высоком темпе, но реально настиг после второй волны пит-стопов на 56-м круге, установив лучшее время.
Однако затем №11 увидел вот это – идеальное попадание на апексы, такие выходы из поворотов, что нырнуть на внутреннюю нет шансов, качественные разгоны и умелую перезарядку аккумулятора – даже с DRS подобраться было невозможно!
Казалось бы, один обороняется, другой атакует, но уровни заряда батареи – примерно одинаковые.
Алонсо повторял ровно то же самое 14 кругов подряд – абсолютно роботично, словно под копирку. И на 69-м круге показалось, будто шины Переса сварились в погоне – он отстал и перестал настигать «Астон Мартин» на прямых.
Но на 70-м круге Серхио с чуть остывшей машиной попробовал снова – и на этот раз успешно!
Алонсо же не сдался, пошел в контратаку и воспользовался убитыми покрышками на «Ред Булл» – забрал подиум назад на последнем круге!
Причем они гонялись так до финишной черты:
Итог решил фотофиниш – 0,053 секунды на ленточке:
Победа Алонсо! Великая, титаническая победа.
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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; East News/NELSON ALMEIDA / AFP, DOUGLAS MAGNO / AFP
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