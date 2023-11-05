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Что случилось на Гран-при Бразилии: Леклер в стене еще до старта, «Мерседес» унижен середняками, мегаподиум Алонсо

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Сюрприз от «Астон Мартин».

Главная гонка «Формулы-1» на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу ожидалась событийной, ведь хаотичная ураганная квала поставила главных соперников последних сезонов Ферстаппена и Леклера друг против друга на первый ряд, а на второй забросила «Астон Мартин» в полном составе. И спринт доказал: темп зеленой команды относительно всех соперников по пелотону гарантирует сюрпризы.

До старта на асфальте в слоте для болида Леклера журналисты на пит-лейн обнаружили пятна от масла, а на болиде Пьера Гасли поменяли силовую установку (но без штрафов – все компоненты мотора уже использовались ранее в сезоне). Температура покрытия же пробила 50 градусов по Цельсию – жарче, чем в спринте, и чуть ли не самая высокая за весь сезон. Все, кроме аутсайдера Сарджента, выбрали самый мягкий «софт» для первого отрезка.

– Уже на прогревочном круге Леклер улетел в стену! Из-за отказа гидравлики и усилителя руля – «Ну почему я ##### такой невезучий?!» Это сход.

– «Астон Мартин» провалили старт – Норрис и Хэмилтон объехали их. И тут же сэйфти-кар – из-за столкновения Албона и Магнуссена в первом повороте.

– Албон сперва столкнулся с Хюлькенбергом и только затем улетел в Магнуссена. У Пиастри сломалось заднее антикрыло – он сошел. В болид «Альфа Таури» прилетело шиной. Гонку прервали красным флагом.

 – Рестарт – с места по состоянию на остановку красным флагом, то есть с учетом всех перестановок после первых метров. Пострадавший от шины болид Риккардо отправят на пит-лейн, как и машину Пиастри – их восстановили, но над ними работали в боксах, а не перед гаражами, как положено.

– Хэмилтон атаковал Норриса на рестарте, но заблокировал колеса, и Ландо сохранил позицию. Зато Алонсо атаковал «Мерседес» в конце следующей прямой – и прорвался на 3-е! Перес и Расселл обогнали Стролла.

– Расселл достал Хэмилтона на 6-м круге, но передал по радио, что не будет атаковать: «Давайте работать вместе».

– На 7-м круге Норрис достал Ферстаппена и на следующем круге приступил к атакам на прямых! Первая попытка провалилась – Макс отбился и оторвался.

– Но уже на 10-м круге Расселл потребовал, чтобы Хэмилтон ускорился – потому что на Джорджа начали давить.

– В положении «Мерседесов» ничего не изменилось, и на 14-м круге Перес объехал Расселла. Джордж попытался контратаковать, «Ред Булл» отбился, и №63 тут же вышел на связь по радио с мостиком: «Так мы работаем вместе, или как?»

 – На 17-м круге Боттас обогнал Цуноду и поднялся в топ-10 – Юки просто вылетел в траву.

 – На 18-м круге Перес обогнал Хэмилтона – красивым затянутым маневром с рывком на внутреннюю. Льюис пытался контратаковать на следующей прямой – но «Ред Булл» забрал все апексы.

– Хэмилтон тут же на 19-м круге открыл волну пит-стопов в группе лидеров. Вернулся 11-м. На 20-м круге в боксы последовал и Расселл – выехал позади Хэмилтона: причем ближе, чем до остановки. Льюис пожаловался на то, что машину тянет вправо.

– На 21-м круге в боксах побывал и Перес – и вернулся позади Хэмилтона!

– На 23-м круге в боксы заехал Стролл – вернулся позади Расселла. Параллельно Перес вновь обогнал Хэмилтона.

– На 24-м круге из-за отказа мотора сошел Чжоу.

– На 25-м круге Стролл с чуть более свежими шинами пролетел мимо Расселла и поднялся на 9-е.

– На 26-м круге в боксах побывал Алонсо – вернулся перед Пересом с запасом в 4 секунды. 27-й круг – пит-стоп Сайнса, Гасли и Цуноды: Карлос чуть не вернулся в бок «Альфа Таури», потерял время и выехал позади Расселла и Окона.

– На 27-м круге Стролл обогнал и Хэмилтона.

– Синхронный пит-стоп Норриса и Ферстаппена на 28-м круге – разрыв в 4 секунды сохранился.

– На 32-м круге Гасли обогнал Боттаса и забрал 9-е.

– Катание Расселла за Хэмилтоном по командной тактике «Мерседеса» позволило Сайнсу догнать обоих на 34-м круге.

– И на 35-м круге Сайнс объехал Расселла на прямой – поднялся на 7-е.

– На 36-м круге Цунода переобогнал Боттаса и вернул место в топ-10.

– На 37- круге Сайнс спокойно обогнал и Хэмилтона – поднялся на 6-е. Параллельно Ферстаппен с Норрисом принялись за сражение с временами лучших кругов.

– На 40-м круге «Альфа Ромео» сняла и Боттаса с гонки из-за перегрева.

– На 41-м круге «Мерседесы» нагнал и Гасли. 

– И на 43-м круге Гасли в «Альпин» объехал Расселла в сражении за 9-е. Сразу за ними еще и Цунода.

– На 46-м круге Расселла зазвали на вторую остановку – Цунода отыгрывал по 1,5 секунды с круга, и «Мерседес» решил не унижаться борьбой с «Альфа Таури». Джордж вернулся 11-м.

– На 47-м круге Перес остановился для подрезки Алонсо, за ним за новыми шинами заехали Хэмилтон и Гасли. 

– Алонсо ответил пит-стопом на 48- круге – вернулся в 4 секундах перед Пересом. Еще и отыграл время!

– На 50-м круге Гасли догнал и Хэмилтона – и на следующей же прямой «Альпин» облетел «Мерседес». 

– На 52-м круге Сайнс заехал на еще один пит-стоп – и вернулся перед Гасли на 7-м. На 53- круге Стролл ответил своей остановкой – она вышла немного затянутой, но Ланс вернулся все равно впереди «Феррари».

– На 56-м круге Перес установил лучший круг и достал Алонсо – подъехал вплотную и приступил к атакам с DRS.

–- На 57-м круге в боксы заехали Цунода и Ферстаппен. Юки вернулся 10-м, а Макс – 2-м.

– На 58-м круге Цунода обогнал Расселла и поднялся на 9-е. «Мерседес» все-таки не избежал унижения от аутсайдера – следом поступил приказ схода из-за перегрева масла в моторе.

– На 59-м круге Норрис все-таки заехал на новый пит-стоп и вернулся 2-м.

– На 60-м круге – первая по-настоящему опасная атака Переса на Алонсо. Фернандо так разместил машину на треке, что объехать его оказалось невозможно!

– На 62-м круге Норрис тут же проехал круг на 2 секунды быстрее всех – бросился вдогонку за Ферстаппеном! 

– Алонсо провозил за собой Переса 14 кругов подряд, идеально пожирая каждый апекс, выигрывая разгоны где нужно и перезаряжая аккумулятор для обороны на зоне DRS, пока Перес не начал терять сцепление на 68-м круге – он перестал настигать Алонсо на прямых.

– На 69-м круге у Сайнса отказал один из лепестков коробки передач.

– На 70-м круге Перес охладил машину и пошел в последнюю атаку на остатках сцепления – и в последний раз у него вышло! Отобрал у Фернандо подиум.

– Но на 71-м круге Алонсо воспользовался убитыми шинами на «Ред Булл» и вернул третье место! Они гнались под флаг – и на ленточке первее оказался испанец.

Ферстаппен победил, Норрис все-таки второй – темпа «Макларена» не хватило. Успешная гонка для «Астон Мартин» и «Альпин» и просто кошмар для «Мерседеса»!

В общем зачете Алонсо и Норрис – выше пары из «Феррари».

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Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

2 комментария

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zffchp2swp
Норрис в очередной раз первый среди людей )
Красавец !
ну и деду респект )
+2
0
+2
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Евгений Потапенко
Перес молодец, а Алонсо два раза молодец.
0
0
0
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