Загадочная странность в болиде «Феррари» для «Ф-1»: выхлопная труба сминается на поребриках! Никто не знает, зачем
У соперников и близко не так.
Технологическая гонка в «Формуле-1» абсолютно бесконечна – команды раз за разом пытаются найти способ удивить соперников – и желательно удержать открытие в секрете.
И в конце сезона публика поразилась внезапной особенности болида «Феррари», обнаруженной программой Tech Talk на официальном стриминге F1 TV – технический эксперт Сэм Коллинс отследил фишку на Гран-при Мексики и честно отметил, что никогда раньше не видел такого:
И правда: вы когда-нибудь видели, чтобы выхлопная труба ТАК ломалась и переминалась? Словно она не из особого сверхлегкого стального сплава, а из масла или желе!
Причем ни у одного из соперников такого нет: Коллинс изучил болиды «Альфа Ромео», «Хааса», «Ред Булл», «Мерседеса» и «Астон Мартин» – вибрации деталей днища и корпуса есть, сама труба ходит ходуном, но ее форма не меняется!
А ведь все команды пелотона пользуются тем же материалом для трубы – он достаточно стандартный (как и типы карбона).
Почему же такое могло происходить? Коллинс честно признал: он не знает возможной причины.
Однако есть некоторые основания для предположения: например, любой металл или сплав становится пластичнее при нагреве. И у «Феррари» как раз возникли проблемы перегревом во время Гран-при Мексики – по инсайду итальянского Motorsport и ряда других итальянских источников, во время основного Гран-при мощность мотора даже пришлось снизить и перевести пилотов в экономичный режим. Общие изменения стоили 20 км/ч максимальной скорости.
И вновь снижение мощности и скорости не затронуло клиентов Скудерии и прошло мимо соперников!
Возможно, разгадка и заключается в усиленном использовании мотора: «Феррари» раскрутила его на максимум, взяла поул, а затем столкнулась с перегревом и физическими деформациями деталей – и откатила все назад. И Леклер проиграл не только Ферстаппену, но еще и 10 секунд Хэмилтону.
И какая же фантастическая иллюстрация их риску!
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Фото: formula1.com
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