Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: «Мерседес» взорвал старт и провалился, «Феррари» едва спаслась от аутсайдера

«Макларен» не реализовал поул.

Спринт «Формулы-1» в Сан-Паулу проходил после масштабного урагана с ливнями и сильнейшими ветрами – за вечер и ночь всю накатанную резину смыло, и трек «Интерлагоса» вернулся в нейтральное состояние с низким сцеплением. Подобранные накануне в других условиях настройки оказались менее полезными – потому в квалификации к спринту ошибались вообще все из топ-10, а промежуточный поул занял пилот с наименьшим количеством помарок.

На старте только «Хаасы» и Логан Сарджент осмелились на эксперименты и взяли «медиум». Остальные выбрали самый мягкий «софт» на ближайшие 24 круга.

– Ферстаппен выиграл старт и забрал лидерство по внутренней траектории, Расселл объехал Переса, а затем и Хэмилтон феноменальным поздним торможением опередил второй «Ред Булл»!

– К середине первого круга Расселл объехал и Норриса.

– На 4-м круге Перес вернулся на подиум – обогнал Хэмилтона с DRS. Льюис контратаковал, но из-за сражения с «Ред Булл» к нему подобрался Леклер!

– На 5-м круге Расселл вывалился из зоны DRS Ферстаппена – и Норрис обогнал его в битве за второе место!

– На 8-м круге Перес атаковал Расселла, но Джордж отбился.

– Но на 10-м круге Перес попробовал снова – и вернулся-таки на подиум.

– На 11-м круге Риккардо в «Альфа Таури» надавил на Сайнса в «Феррари» – Карлос выглядел намного медленее, но парковал соперника на апексах. Через круг на 12-м круге Риккардо объехал Сайнса по внешней в первом повороте, но Сайнс вернулся на прямой!

– На 14-м круге схватка Риккардо с Сайнсом повторилась в точности! Все закончилось потерей позиции Дэна в пользу Пиастри.

– Битвы и за пределами топ-10: Алонсо размотал Гасли за 11-ю позицию на 15-м круге!

– К 21-му кругу Леклер нагнал Хэмилтона и атаковал «Мерседес» – поднялся на 5-е! Следом за «Феррари» к Льюису подобрался и Цунода – тоже начал атаковать. Шины на черном болиде просто не держали трек.

– На 22-м круге Цунода разделся с Хэмилтоном и поднялся на 6-е.

– На 22-м же круге параллельно Риккардо обогнал и Пиастри.

– И могучий близкий финиш группы с топ-5 – «Феррари» едва спаслась от «Альфа Таури»!

Ферстаппен же победил, привезя Норрису 4 секунды – «Макларен» не реализовал поул на этот раз! Зато Перес вернулся в топ-3.

Да, Серхио устроил небольшой реванш в битве за втрое место общего зачета против Хэмилтона – вновь начал отрываться:

Цунода же заработал несколько крайне ценных очков для «Альфа Таури»! Теперь вторая команда «Ред Булл» перестает быть аутсайдером – может, догонит «Уильямс» к концу сезона?

Основная гонка выйдет очень напряженной – похоже, на «Интерлагосе» болиды работают очень по-разному. «Мерседес» и «Феррари» пожирают покрышки, а «Альфа Таури» в безветренную погоду внезапно выглядят достаточно стабильно!

А еще боевитый Алонсо – возможный спойлер: ведь «Астон Мартин» стартует со второго ряда.

Как вам спринт?