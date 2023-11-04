Ностальгия и модерн
Блог

Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: «Мерседес» взорвал старт и провалился, «Феррари» едва спаслась от аутсайдера

Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Альфа Ромео Альфа Ромео
Юки Цунода Юки Цунода
Серхио Перес Серхио Перес
Пьер Гасли Пьер Гасли
Альпин Альпин
Валттери Боттас Валттери Боттас
Александр Албон Александр Албон
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Астон Мартин Астон Мартин
Мерседес Мерседес
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл Джордж Расселл
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Шарль Леклер Шарль Леклер
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Альфа Таури Альфа Таури
Интерлагос Интерлагос
Макларен Макларен
Эстебан Окон Эстебан Окон
Ред Булл Ред Булл
Хаас Хаас
Формула-1 Формула-1
Ланс Стролл Ланс Стролл
Логан Сарджент
Феррари Феррари
Гран-при Бразилии
Уильямс Уильямс
Авто Авто

«Макларен» не реализовал поул.

Спринт «Формулы-1» в Сан-Паулу проходил после масштабного урагана с ливнями и сильнейшими ветрами – за вечер и ночь всю накатанную резину смыло, и трек «Интерлагоса» вернулся в нейтральное состояние с низким сцеплением. Подобранные накануне в других условиях настройки оказались менее полезными – потому в квалификации к спринту ошибались вообще все из топ-10, а промежуточный поул занял пилот с наименьшим количеством помарок.

На старте только «Хаасы» и Логан Сарджент осмелились на эксперименты и взяли «медиум». Остальные выбрали самый мягкий «софт» на ближайшие 24 круга.

– Ферстаппен выиграл старт и забрал лидерство по внутренней траектории, Расселл объехал Переса, а затем и Хэмилтон феноменальным поздним торможением опередил второй «Ред Булл»!

– К середине первого круга Расселл объехал и Норриса.

– На 4-м круге Перес вернулся на подиум – обогнал Хэмилтона с DRS. Льюис контратаковал, но из-за сражения с «Ред Булл» к нему подобрался Леклер!

– На 5-м круге Расселл вывалился из зоны DRS Ферстаппена – и Норрис обогнал его в битве за второе место!

– На 8-м круге Перес атаковал Расселла, но Джордж отбился.

– Но на 10-м круге Перес попробовал снова – и вернулся-таки на подиум.

– На 11-м круге Риккардо в «Альфа Таури» надавил на Сайнса в «Феррари» – Карлос выглядел намного медленее, но парковал соперника на апексах. Через круг на 12-м круге Риккардо объехал Сайнса по внешней в первом повороте, но Сайнс вернулся на прямой!

– На 14-м круге схватка Риккардо с Сайнсом повторилась в точности! Все закончилось потерей позиции Дэна в пользу Пиастри.

– Битвы и за пределами топ-10: Алонсо размотал Гасли за 11-ю позицию на 15-м круге!

– К 21-му кругу Леклер нагнал Хэмилтона и атаковал «Мерседес» – поднялся на 5-е! Следом за «Феррари» к Льюису подобрался и Цунода – тоже начал атаковать. Шины на черном болиде просто не держали трек.

– На 22-м круге Цунода разделся с Хэмилтоном и поднялся на 6-е.

– На 22-м же круге параллельно Риккардо обогнал и Пиастри.

– И могучий близкий финиш группы с топ-5 – «Феррари» едва спаслась от «Альфа Таури»!

Ферстаппен же победил, привезя Норрису 4 секунды – «Макларен» не реализовал поул на этот раз! Зато Перес вернулся в топ-3.

 

 Да, Серхио устроил небольшой реванш в битве за втрое место общего зачета против Хэмилтона – вновь начал отрываться:

Цунода же заработал несколько крайне ценных очков для «Альфа Таури»! Теперь вторая команда «Ред Булл» перестает быть аутсайдером – может, догонит «Уильямс» к концу сезона?

 

Основная гонка выйдет очень напряженной – похоже, на «Интерлагосе» болиды работают очень по-разному. «Мерседес» и «Феррари» пожирают покрышки, а «Альфа Таури» в безветренную погоду внезапно выглядят достаточно стабильно!

А еще боевитый Алонсо – возможный спойлер: ведь «Астон Мартин» стартует со второго ряда.

Как вам спринт?

Инфернальный шторм закончил квалу «Формулы-1»: ветер сорвал крышу с трибуны, заполненной людьми!

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Бразилии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

Самые раздражающие лазейки в правилах современной «Ф-1»: сработали и на Гран-при Бразилии

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Sokolenko
"На 22-м круге Цунода разделся с Хэмилтоном"? :D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий