Безумная атака Переса на лидеров – ради победы для домашних фанов. Не сработало – и люди рыдали и дрались с тифози после аварии

Безмерная популярность в Мексике вредит пилоту «Ред Булл».

Гонку нельзя выиграть в первом повороте, но можно проиграть – вечная мудрость «Формулы-1», которую постоянно кто-то нарушает.

На Гран-при Мексики рискнуть решил домашний герой Серхио Перес – после старта с пятого места воспользовался слимпстримом от напарника и «Феррари», рванул по траве на внешнюю траекторию мимо обладателя поула Шарля Леклера, и…

Болид «Ред Булл» получил терминальные повреждения, и гонка местного мексиканского героя закончилась фактически в первом повороте. Перед глазами рекордной для Мехико толпы – посещаемость за все дни уик-энда составила 400,5 тысяч человек: показатель, достижимый раньше разве что в США, Австралии и Великобритании.

И атака с аварией Серхио привели толпу сперва в восторг, а потом в ярость – как же они орали!

Пытались драться с фанатами «Феррари» (зачинщика уже нашли и выдали ему бан на посещение «Ф-1» до конца жизни):

А многие фанаты просто рыдали:

Просто именно в последние годы популярность Переса на родине «взлетела как ракета»:

«Рост смотрения «Формулы-1» и боления за Серхио заметен и в США, и в Южной, и в Центральной Америках, – комментировал эксперт канала Fox Sports Mexico (вещатель «Ф-1» в регионе) Диего Мехия для Racingnews365. -- Да, но конкретно в Мексике – невероятно. Особенно после перехода в «Ред Булл».

Его популярность в последние годы взлетела в небо как ракета. В годы «Форс-Индии» и «Рейсинг Пойнт» он был известным спортсменом. Сейчас он настоящая суперзвезда. На том же уровне, что и самые знаменитые футболисты.

И одновременно Drive To Survive на Netflix помог «Ф-1» добавить популярности в Латинской Америке и Мексике. Теперь мы получили пилота в лучшей команде во все более привлекательном виде спорта – и бум, популярность Чеко внезапно оказалась мегаогромной. Когда вы в Мексике, вы точно заметите: билборды с ним, реклама с ним повсюду, и локальная, и международная.

Крупнейшие мексиканские бренды теперь мечтают связаться с ним. Видят его идеальным представителем Мексики. Он теперь настоящая национальная звезда. У него поддержка как у футбольной сборной. Вне зависимости от его выступлений».

И Перес тоже отдельно в интервью проговорил о желании рискнуть ради своих фанатов

«Старт получился потрясающим. Я видел просвет и, откровенно говоря, после такого старта был бы очень разочарован оказаться на подиуме, понимая, что появился шанс выйти в лидеры, и я им не воспользовался.

Я очень расстроен из-за конечного результата. Конечно, очень грустно завершать домашний Гран-при на первом круге. С другой стороны, я крайне горжусь собой, потому что выложился.

Чувствую грусть из-за зрителей. Я отдал все. Я хотел подарить им победу, что бы ни случилось.

Я просто решился на обгон. Определенно мне стоило оставить чуть больше места, но… Честно говоря, не ожидал, что Шарль – он ехал в середине, у него было меньше пространства для маневра – затормозит так же поздно, как Макс [Ферстаппен] и я. Я считал, что места хватит трем машинам. Абсолютно гоночный инцидент, и, оглядываясь назад… Я не должен так говорить, но стоило отступить и доехать до дома. Особенно на своем домашнем Гран-при и двух подряд подиумов. Я просто хотел выложиться по полной и решился на обгон. В такие моменты нужно быстро принимать решение и держаться его, в точках торможения на таких скоростях.

Это определенно один из самых грустных моментов моей карьеры, из-за всех людей на трибунах. Я знал, что в этот день мне не хватит просто подиума, и реально хотел зайти как можно дальше. Я заплатил сполна. Сделал бы я тоже самое снова в такой же ситуации? Да, сделал бы. Я думал только о победе».

Может, на Леклере тоже часть ответственности?

Судя по словам Переса, он ожидал, что Шарль сбросит раньше, как только увидит маневр быстрого «Ред Булл» по внешней. Конечно, в таком подходе есть смысл: это философия «сдавайся, а то столкнемся», и Ферстаппен активно ей пользуется всю карьеру в «Ф-1», иногда просто одним своим видом вынуждая соперников уступать.

Но давайте посмотрим онборд Леклера – сколько вообще секунд Перес провел бок о бок с «Феррари»?

3? 4? 5? Большую часть времени Серхио даже не выступал на полкорпуса (как должно быть при таких обгонах, чтобы считать маневр выполняющимся. Более того, прямо перед точкой торможения №11 оказался лишь совсем чуть-чуть впереди:

При этом у Шарля оставалась внутренняя траектория – по правилам «Ф-1» обычно поворот забирает именно тот, кто внутри при таких обстоятельствах. Более того, не Леклер инициировал такую ситуацию – он не рулил между двумя «Ред Булл» и не резал пространство. Инициатива находилась полностью на стороне Серхио, он сильно опоздал с атакой даже при намерении запугать соперника не дал тому времени испугаться.

Вряд ли такую атаку можно назвать продуманной – скорее просто эмоционально-самонадеянной. «Вдруг получится?»

Однако фанаты Переса все равно освистали Леклера на послефинишном интервью:

Здесь и кроется дилемма Серхио: теперь он так популярен на родине, что давление фанатов начинает ему вредить. Да, №11 снимается в куче рекламы и зарабатывает на ней миллионы, а его отец Антонио идет в губернаторы и президенты как «человек, вырастивший Переса», но для поддержания популярности приходится изо всех сил выбираться из категории неудачника и подтверждать амбиции.

И для этого приходится рисковать. Разочаровывая фанатов еще больше.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson