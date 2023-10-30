Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве

Великий прорыв Норриса и возвращение Риккардо в топ-пилоты.

Гран-при Мексики – самый странный и необычный во всей «Формуле-1». Из-за высокогорного расположения трассы (2250 метров!) здесь на четверть падает обычное давление, и моторам приходится работать на четверть активнее – или вырабатывать меньше мощности. Также на четверть падает и прижимная сила из-за снижения плотности воздуха – и командам приходится привозить дополнительные антикрылья и выкручивать угол атаки на полную.

Однако разросшиеся детали корпуса и охлаждения сильно вредят на длиннющей прямой «Автодрома имени братьев Родригес» – даже небольшой перебор может превратить машину в легкую цель для обгона. Потому настройку в Мексике называют «балетом с балансом», работа с шинами становится еще важнее (как уравнивающий фактор и главный источник постоянного сцепления), и возможны самые невероятные результаты.

Вот и в квалификации уже проявились такие: «Феррари» неожиданно даже для самой себя забрала первый ряд, а на четвертом месте оказался Дэн Риккардо на аутсайдерской «Альфа Таури». Далее Юки Цунода отправился на последнее место из-за замены мотора, а Ланс Стролл – на пит-лейн из-за смены днища после квалификации. Повторилась схема Гран-при США, только тогда старое оборудование получил Алонсо, а теперь Фернандо отдали обновления и установили предыдущую версию канадцу – для второй серии натурных тестов.

Стартовые составы тоже вышли необычными – с перспективами на две остановки у Норриса и парой рисковых ребят на «харде».

– Оба «Ред Булл» стартовали лучше всех (0,23 у Переса и 0,28 у Ферстаппена) – Ферстаппен выиграл внутреннюю траекторию, Перес атаковал по внешней и срезал Леклера, сломав «Феррари» переднее антикрыло! Серхио откатился на последнее место и сошел. – Главный победлитель старта – Хюлькенберг: взлетел на 8-е. – На 4-м круге Леклеру передали, что крыло подбито, но не критично – «Феррари» остается на треке. И тут же от машины №16 отлетел болтавшийся обломок. Круг спустя выпустили виртуальный автомобиль безопасности, но обломок с траектории убрали за полкруга – никто не успел в боксы. – Хэмилтон насел на Риккардо с 7-го круга – но Дэн отбивался на каждой точке торможения. Похоже, №3 действительно вернул себе немного старых трюков! «Мерседес» быстро начал перегреваться, и Льюису пришлось отстать. – На 10-м круге «Астон Мартин» приказал Алонсо пропустить Ланса Стролла, Фернандо подчинился. – На 11-м круге Хэмилтон все-таки обогнал Риккардо и поднялся на 4-е. – На 14-м круге Норрис и Цунода открыли окно пит-стопов. – На 15-м круге Албон обошел Чжоу и ворвался в топ-10! – На 19-м круге стюарды объявили: расследуют после гонки езду Леклера с поврежденным передним антикрылом. Кажется, несчастного Шарля могут ждать штрафы. – На 19-м круге Сайнсу передали указание «200 метров сбрасывания» – то есть поднимать ногу с педали газа за 200 метров до зоны торможения. Кажется, с мотором у «Феррари» не слишком здорово – Хэмилтон догнал Карлоса. – На 20-м круге Ферстаппен первым из лидеров заехал в боксы – вернулся 7-м, после Расселла. – На 23-м круге Ферстаппен расправился с Расселлом и Пиастри. – На 24-м круге Хюлькенберг заехал в боксы – даже не потерял позиций после взлета на 8-е, как это обычно бывает у «Хааса». – На 25-м круге на пит-стоп заехал Хэмилтон – в попытке подрезать Сайнса. Ферстаппен тем временем обогнал Риккардо и поднялся на 3-е, а Хэмилтон вернулся 7-м. – Следующий пит-стоп в лидирующей группе – у Пиастри на 26-м круге. Вернулся 10-м – прямо в трафик. На 27-м круге в боксах побывал и Расселл – выехал прямо за Пиастри. И тут же Джордж начал бомбить: «Зачем мы так рано остановились? Нам же теперь всех обгонять! Какой еще риск подрезки?» – На 29-м круге Ферстаппен уже достал Сайнса, которого «Феррари» решила держать до последнего – и Макс легко проехал Карлоса.

– На 31-м круге Сайнса все-таки зазвали в боксы – Карлос вернулся 4-м, позади Хэмилтона. Леклер заехал на пит-стоп на следующем круге – удержал-таки вторую позицию, но Льюис приблизился до 2,5 секунды. Ферстаппен уехал уже на 17 секунд, а Шарлю даже не поменяли переднее антикрыло – продолжил с поврежденным.

– На 33-м круге Кевин Магнуссен разложил машину о барьеры, когда за круг до этого очень широко выехал из одного из поворотов. Судя по всему, виновата поломка подвески – тормоза просто пережгли пилоны. Выпустили сэйфти-кар – Ферстаппен тут же воспользовался шансом, получил новые шины и сохранил лидерство.

– Еще через круг вывесили красный флаг для ремонта барьеров.

– Леклеру поменяли переднее антикрыло на целое в режиме красных флагов.

– Рестарт назначили с места – при большинстве машин на «харде», кроме Хэмилтона, Пиастри и Расселла! Поясинились новые интриги – уждержат ли Цунода и Хюлькенберг места в топ-10 и сколько очков наберет Норрис?

– Ферстаппен вновь стартовал лучше всех, Сайнс, Леклер и Хэмилтон за ним перебирали траектории, но сохранили позиции. Расселл впрыгнул в топ-5, Албон поднялся на 9-е, Норрис откатится на 14-е.

– На 39-м круге Хэмилтон атаковал Леклера, но Шарль отбился несколько поворотов подряд. А Пиастри обогнал Риккардо и поднялся на 6-е – но затем уступил позицию соотечественнику.

– На 40-м круге Хэмилтон уже пробился мимо Леклера с выездом на траву – мегаобгон «Мерседеса»!

– На 43-м круге Леклеру передали инструкцию сбрасывать больше. Отставание от Хэмилтона выросло до 2,7 секунд.

– На 45-м круге Норрис обогнал Окона в битве за 11-е место – чуть не врезался в «Альпин» и «Хаас», но удержался. Было очень близко!

– На 46-м круге Норрис обогнал и Хюлькенберга – поднялся в топ-10.

– На 48-м круге «Астон Мартин» закончил страдания Фернандо Алонсо и снял испанца с предпоследней позиции. Второй сход подряд. Причина – «странные ощущения в поведении машины, возможно, из-за обломков после первого круга».

– На 49-м круге Цунода атаковал Пиастри второй раз за два круга, повернул слишком рано и наехал на колесо Оскара. Юки отвалился на 16-е место.

– На 50-м круге Норрис обогнал Албона и оказался 8-м.

– На 55-м круге «Макларен» поменял местами Пиастри и Норриса, чтобы выпустить Ландо для атак Риккардо – Оскар не выдержал нужного темпа.

– На 60-м круге Норрис догнал Риккардо, уверенно занял внешнюю позицию – и объехал бывшего напарника, хоть Дэн и пытался его выдавить:

– На 67-м круге Окон все-таки обогнал Хюлькенберга в битве за десятое место – после 15 кругов страданий за «Хаасом».

– На 67-м круге Боттас выбил Стролла. Ланс сошел.

– На 67-м круге Норрис раскачал Расселла и воспользовался ошибкой пилота «Мерседеса» --вскочил на 5-е место!

Ферстаппен выиграл с преимуществом в 14 секунд за полгонки и оформил рекорд по победам за сезон! Хэмилотон забрал быстрейший круг на ленточке! Леклер – третий и приблизился к антирекорду по реализации поула – удивительный топ-3:

Риккардо не сумел удержать фееричное четвертое место, но давил на Расселла и финишировал на лучшей позиции «Альфа Таури» за год – очень сильная гонка!

И не менее сильная гонка у Норриса – наверное, одна из лучших в его карьере. Вот это обгоны!

Как все это влияет на общий зачет? Перес завершил-таки огромный прыжок к потере второго места – Хэмилтон уже всего в 20 баллах. Сайнс обогнал Алонсо, а Норрис приблизился к топ-4 – кто бы мог подумать еще в начале сезона?

Риккардо благодаря одной гонке разом запрыгнул на 5 позиций – конкуренция в середине пелотона здорово выросла!

И благодаря геройствам австралийца «Альфа Таури» больше не последняя – теперь на 10-е сбит «Хаас», а «Альфа Ромео» спустилась за 9-е:

«Феррари» практически прощается с надеждами на второе место Кубка конструкторов – тут бы «Макларен» не подпустить!

Почти все интриги финала сезона еще живы – увидим их развитие уже 3 ноября в Бразилии!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson