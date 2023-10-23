Что случилось на Гран-при США: Норрис и Хэмилтон почти достали победу. Гонку Леклера убила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

Битва «Макларена», «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл».

Главная гонка Гран-при США обещала много экшна: с одной стороны, Макс Ферстаппен после квалификационного провала оказался только на шестой стартовой позиции, с другой – «Трассе Америк» остается одной из любимых для Льюиса Хэмилтона (5 побед за 10 розыгрышей).

Ферстаппена могли бы остановить пределы трека, как в квалификации, но перед субботними сессиями ФИА провела долгожданный эксперимент в борьбе со списаниями кругов и штрафами и расширила границы трассы на часть поребриков.

Также на сложность Гран-при играли и погодные условия: в Техасе +36 – +40 весь гоночный уик-энд, а главный заезд выпал практически на полдень и +39.

Еще до начала заезда начались перестановки: после провала в квалификации и спринте «Хаас» с «Астон Мартин» выбрали путь смены настроек в закрытом парке и отправились на пит-лейн. Причем зеленая команда разделила оборудование по пилотам: Фернандо Алонсо получил днище и весь пакет с предыдущего этапа в Катаре, а на болиде Ланса Стролла остались все свежие обновления.

– Ландо Норрис выиграл старт и возглавил гонку. Сайнс поднялся в топ-3, Ферстаппен въехал в топ-5. Пиастри взлетел на 4 позиции и атаковал Макса, а Сайнс попытался отобрать у Леклера второе место. Напоминание о жизни аутсайдеров: Сарджент умудрился к концу первого круга проиграть позицию Магнуссену, стартовавшему с пит-лейн.

– На втором круге Норрис установил лучший круг и уехал от «Феррари» на 2,5 секунды.

– На 3-м круге Расселл обогнал Окона и поднялся на 7-е. Следом с «Альпин» разобрался и Перес.

– На 4-м круге Хэмилтон разобрался с Сайнсом и поднялся на подиумную позицию.

– На 5-м круге Ферстаппен тоже обогнал Сайнса и оказался 4-м.

– На 6-м круге Окон заехал в боксы – у него нашли повреждения бокового понтона с большой потерей прижимной силы после столкновения с Пиастри. Это сход.

– На 6-м круге Хэмилтон объехал и Леклера – поднялся на 2-е. Норрис впереди в 3,3 секундах.

– На 10-м круге Чжоу из «Альфа Ромео» открыл волну пит-стопов с очень ранней подрезкой.

– На 10-м круге у Пиастри сломалась охлаждающая система гидравлики – Оскару пришлось сойти.

– На 11-м круге Ферстаппен вытолкнул Леклера с трека в сражении за третье место, Шарль вернулся впереди, но Макс все-таки опередил «Феррари».

– На 16-м круге Норрис пожаловался на непонятные ухудшения баланса в двух медленных поворотах. Ему посоветовали избегать поребриков – «Макларен» дестабилизировал ветер, постоянная проблема болида в последние годы.

– На 17-м круге Ферстаппен первым заехал за новыми шинами и вернулся 9-м – в трафик за Цунодой и Гасли. Интересная попытка «подерзки» от «Ред Булл».

– Норрис и Сайнс тут же ответили своими пит-стопами на 18-м круге. Перес побывал в боксах на том же круге. Ландо вернулся впереди Макса. Ферстаппену передали инструкции из радио Хэмилтона: «цель +4», предположение «Ред Булл» – Льюис собирался ехать на один пит-стоп против двух у соперников.

– На 19-м круге Хэмилтон ответил по радио «не уверен, что смогу проехать еще 5 кругов на тех же шинах». Ответ Расселла на тот же вопрос – «да». И Льюис тут же ошибся на торможении и вылетел с трека.

– Диалог «Мерседеса» и Хэмилтона на 20-м круге: «Ферстаппен в нашем окне пит-стопа» – «Не ######, мужик, мне тут сложно». Льюис заехал в боксы на следующем круге – вернулся позади Макса и Норриса после медленной остановки в 3,6 секунды.

– На 21-м круге Норрис обогнал Расселла и поднялся на 2-е, Джорджа сразу же позвали в боксы – он вернулся 8-м.

– На 24-м круге «Феррари» вспомнила о Леклере и заменила ему шины – Шарль ехал лидером и вернулся 6-м: после Переса и Сайнса, но перед Расселлом.

– На 24-м круге Алонсо пробился в топ-10 после старта с пит-лейн после обгона Чжоу.

– Норрис заблокировал шины на торможении на 25-м круге и проиграл секунду Ферстаппену. Ландо перевели на «План В» по стратегии.

– На 28-м круге Ферстаппен настиг и обогнал Норриса – вышел в лидеры на середине гонки! Красивая атака издали, чтобы словить «Макларен» врасплох – и попытка контратаки не удалась:

– На 32-м круге Ферстаппен начал терять темп – расчет соперников на более длинные отрезки на жестких шинах начали работать. Тем временем на трассе еще и усилился ветер, дестабилизируя болиды в среднескоростных и медленных поворотах.

– Максу Ферстаппену пришлось взвинтить темп – и к 35-му кругу он оторвался от Норриса но начал жаловаться на тормоза: «Полное #####, совсем не то же самое, что и вчера».

– На 35-м круге Норрис заехал на второй пит-стоп – и вернулся 6-м, вновь на жестком «харде».

– На 36-м круге в боксы заехал и Ферстаппен вместе с Сайнсом – но все равно удержал позицию впереди Норриса!

– На 38-м круге Перес побывал в боксах и выехал 7-м – после Сайнса (с лучшим кругом) и Расселла.

– На 38-м круге Сайнс обогнал Расселла и поднялся на 5-е.

– На 39-м круге Хэмилтон заехал в боксы – и вернулся 4-м. И параллельно Ферстаппен вернулся в лидеры обгоном Леклера! Через полкруга с Леклером разделался и Норрис. Ландно тут же пошел на череду лучших кругов.

– На 40-м круге в боксах побывал и Расселл – вернулся 9-м.

– На 42-м круге Ферстаппен вновь обругал тормоза нехорошими словами. Отрыв от Норриса оставался в 2 секунды, от Хэмилтона – 4,5 секунды.

– На 43-м круге Хэмлилтон обогнал-таки Леклера и вернулся в топ-3. До Норриса – всего 3,6 секунды.

– На 44-м круге Хэмилтону передали по радио, что победа возможна. Ферстаппен – всего в 5,7 секундах впереди. Леклер тем временем бомбанул на стратегию: «План В уничтожает мою гонку!»

– На 44-м круге Алонсо обогнал и Цуноду – поднялся на 9-е.

– На 48-м круге и Стролл обогнал Цуноду после старта с пит-лейн. Эх, если бы «Астон Мартин» сразу угадал с настройками! У Алонсо же сломалось днище – он сошел.

– На 48-м круге Хэмилтон достал Норриса и приступил к атакам на «Макларен» – и через полкруга Льюис обманул Ландо в первом повороте:

– На 51-м круге Леклеру приказали пропустить более быстрого Сайнса – Шарль послушался.

– На 52-м круге Албону прилетели 5 секунд штрафа за нарушение границ трассы.

– На 53-м круге и Перес легко разобрался с Леклером – 5-е место для Серхио.

– На 54-м круге Ферстаппену передали апдейт о сокращении отрыва от Хэмилтона, новый разозленный ответ – «Да никакого ####### ###### на торможениях, мужик»

Ферстаппену все-таки хватило отрыва для победы – но на финише Хэмилтон отстал на какие-то 2 секунды! Давно в «Ф-1» не было такой напряженной битвы за победу между несколькими машинами:

Ландо Норрис дотянул до третьего, а «Феррари» после старта с поула едва удержала одно место в топ-5.

Браво, «Астон Мартин» – с заездом в топ-10 с пит-лейн. И браво, Юки Цунода – забрал лучший круг на последнем круге и удвоил зачетные баллы за 10-ю позицию!

В личном зачете Хэмилтона от Переса отделяют уже всего 19 баллов, а Норрис догнал «Феррари»:

В Кубке конструкторов «Макларен» обошел «Астон Мартин», а «Альфа Таури» благодаря Цуноде сделала гигантский скачок к «Хаасу»: