Вау, Макс Ферстаппен так быстр, что теперь мемы про его скорость делают даже порнозвезды из России!

Отжиг Эвы Эльфи.

Слава трехкратного чемпиона «Формулы-1» и обладателя пары рекордов доминирования по победам подряд и кругам лидирования уже вышла сильно дальше за пределы автоспорта и спорта вообще. Макс Ферстаппен, похоже, медленно превращается в то же имя нарицательное, каким для фанатов из России был Михаэль Шумахер – ведь теперь мемы о скорости Макса Ферстаппена делают даже порнозвезды из России!

Речь об Эве Эльфи – Юлии Романовой из Омска с 4 млн подписчиков в запретограмме, 6,6 млн подписчиков в тиктоке, с роликами на ютубе на миллионы просмотров, а также обладательница пары эротических наград… В общем, вы могли о ней слышать:)

Новый мем ее выпуска – «Две минуты достаточно?» со временем лучшего круга Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании:

«Дорогой, мы не можем, мои родители придут домой через две минуты». И трек – про Макса Ферстаппена:

Повеселее, чем просто рекорды в википедии, правда?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan