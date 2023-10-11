Ностальгия и модерн
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Вау, Макс Ферстаппен так быстр, что теперь мемы про его скорость делают даже порнозвезды из России!

Гран-при Великобритании
ахахаха ахахаха
Формула-1 Формула-1
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
мемы мемы
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

Отжиг Эвы Эльфи.

Слава трехкратного чемпиона «Формулы-1» и обладателя пары рекордов доминирования по победам подряд и кругам лидирования уже вышла сильно дальше за пределы автоспорта и спорта вообще. Макс Ферстаппен, похоже, медленно превращается в то же имя нарицательное, каким для фанатов из России был Михаэль Шумахер – ведь теперь мемы о скорости Макса Ферстаппена делают даже порнозвезды из России!

Речь об Эве Эльфи – Юлии Романовой из Омска с 4 млн подписчиков в запретограмме, 6,6 млн подписчиков в тиктоке, с роликами на ютубе на миллионы просмотров, а также обладательница пары эротических наград… В общем, вы могли о ней слышать:)

Новый мем ее выпуска – «Две минуты достаточно?» со временем лучшего круга Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании:

«Дорогой, мы не можем, мои родители придут домой через две минуты». И трек – про Макса Ферстаппена:

Повеселее, чем просто рекорды в википедии, правда?

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике

Помните, как Ферстаппена критиковали даже после первых побед за «Ред Булл»? Называли переоцененным и везучим

«Кто не ценит наше доминирование – не настоящие фанаты «Ф-1». Вот что сам Макс Ферстаппен думает о рекордном сезоне

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

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