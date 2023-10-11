Вау, Макс Ферстаппен так быстр, что теперь мемы про его скорость делают даже порнозвезды из России!
Отжиг Эвы Эльфи.
Слава трехкратного чемпиона «Формулы-1» и обладателя пары рекордов доминирования по победам подряд и кругам лидирования уже вышла сильно дальше за пределы автоспорта и спорта вообще. Макс Ферстаппен, похоже, медленно превращается в то же имя нарицательное, каким для фанатов из России был Михаэль Шумахер – ведь теперь мемы о скорости Макса Ферстаппена делают даже порнозвезды из России!
Речь об Эве Эльфи – Юлии Романовой из Омска с 4 млн подписчиков в запретограмме, 6,6 млн подписчиков в тиктоке, с роликами на ютубе на миллионы просмотров, а также обладательница пары эротических наград… В общем, вы могли о ней слышать:)
Новый мем ее выпуска – «Две минуты достаточно?» со временем лучшего круга Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании:
«Дорогой, мы не можем, мои родители придут домой через две минуты». И трек – про Макса Ферстаппена:
Повеселее, чем просто рекорды в википедии, правда?
Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике
Помните, как Ферстаппена критиковали даже после первых побед за «Ред Булл»? Называли переоцененным и везучим
«Кто не ценит наше доминирование – не настоящие фанаты «Ф-1». Вот что сам Макс Ферстаппен думает о рекордном сезоне
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan
Комментарии