В «Ф-1» гоняет на редкость худой атлет: 4 процента жира в теле, сжигает калории как 85-килограммовый, постоянно ест

70 кг при росте 186 см.

Если вы когда-нибудь изучали пилотов «Формулы-1» без шлемов и в чем-то кроме комбинезонов, то вас точно удивляла фигура и форма пилота «Альпин» Эстебана Окона. Победитель Гран-при Венгрии 2021-го – один из самых высоких в пелотоне (186 см), но масса у него за все время выступлений колеблется от 66 до 70 кг – выглядит он соответствующе:

Рядом с Льюисом Хэмилтоном Эстебан выглядит словно в два раза меньше в плечах и тоньше во всех остальных частях тела. Неудивительно, что №31 в основном носит свободную и спортивную одежду в несколько слоев – только так удается визуально скрывать его особенный внешний вид.

Ведь если поизучать его снимки с отдыха – создается впечатление, будто у парня вообще нет жировой прослойки. Никакой:

И он всегда таким был – его ноги-спички почти без мышц и жира удивляли и еще в «Форс-Индии» в 2018-м…

И в «Рено» в 2020-м…

Да и сейчас ничего не изменилось:

Может, он тренируется как-то по-особому? Эстебан рассказывал официальным соцсетям «Ф-1» о своем стандартном сете – заметите что-то необычное?

Как же тогда Окону удается поддерживать такую форму? Самый частый ответ Эстебана – «я с самого рождения такой, мне повезло, я не знаю, в чем дело – рассказал бы, если бы знал».

А что же тогда с подготовкой к самым трудным и жарким Гран-при вроде Сингапура, за которые пилоты теряют по 3-4 жидкости, пота и жира? Окону вообще хватает энергии на самые длительные и тяжелые заезды?

«Моя подготовка и физические тренировки всегда отличались от всех других пилотов, – признался Окон в интервью Racefans. – Они очень специфичны из-за моего сложения.

Я из тех, кто в принципе очень худой. У меня в теле только 4% жира, и из-за этого мне приходится постоянно есть или постоянно пить.

Я потребляю намного больше калорий, чем любой мой знакомый примерно схожего веса. Например, я сжигаю калорий примерно как человек массой 85 кг, хотя я сам 70 кг. В общем, примерно так и функционирую.

В гонке я не теряю сильно больше веса, поскольку обычно выходит вода. Может, я теряю меньше жира по сравнению с остальными, поскольку у меня особо его и нет.

Для меня очень важно поддерживать качественный ежедневный распорядок, поддерживать жировую и мышечную массы как можно выше на уровне допустимого, особенно в течение сезона – чтобы удерживать силовые показатели. В течение сезона можно их запросто потерять, ведь мы постоянно путешествуем и делаем кучу других вещей. Если я теряю еще немного дополнительного жира, я достаточно легко заболеваю.

В остальном у меня нет проблем с весом – вообще это всегда было мое преимущество в машинах из-за возможности удобнее разместить балласт. У меня никогда не случалось проблем с истощением – не больше, чем у кого-либо. С недавних пор я могу проехать хоть два Гран-при подряд без единой проблемы».

Окон просто типичный эктоморф с большой физической нагрузкой

Но как же организм Эстебана вообще тогда может так работать? Это вообще нормально? Спросили у Ольга Бадриной, медицинского редактора нашего раздела «Здоровье»:

«Скорость метаболизма — это индивидуальная особенность, которая влияет на то, как организм получает энергию из еды и использует ее для работы. На нее влияет телосложение (более крупные люди сжигают больше калорий), пол (мужчинам нужно больше калорий, чем женщинам) и возраст (более молодые сжигают больше).

Причем скорость метаболизма не влияет на вес, чтобы изменить массу тела, нужно корректировать питание и физическую активность. То есть, чем больше человек занимается спортом и правильнее питается, тем больше калорий сжигает. Рассчитать свою норму калорий можно с нашим калькулятором.

Окон сам говорит, что много времени уделяет тренировкам, поэтому скорее всего в этом весь «секрет» его экстремальной худобы. Кроме того, у него особый тип телосложения — худощавый и высокий, типичный пример эктоморфа (подробнее о типах телосложения можно почитать здесь). Эктоморфам сложно набирать как жировую, так и мышечную массу, поэтому ему удается поддерживать такой вес.

Но также он утверждает, что сейчас в его теле не более 4% жира, а это очень мало. Это так называемая критическая отметка, то есть минимально необходимый жир, который нужен мужчине для выживания. Обычно такой процент жира у бодибилдеров накануне соревнований. Для того, чтобы оставаться здоровым, врачи рекомендуют поддерживают более высокий процент жира».

Редкий случай, когда можно говорить про топового атлета «не надо так, не будьте прямо совсем как он»!

Фото: Instagram/estebanocon