7 комментариев

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Что случилось на Гран-при Японии: первый подиум дебютанта «Ф-1», Кубок конструкторов у «Ред Булл», гонку Расселла развалили

Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Александр Албон Александр Албон
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Альфа Таури Альфа Таури
Серхио Перес Серхио Перес
Альпин Альпин
Астон Мартин Астон Мартин
Ланс Стролл Ланс Стролл
Хаас Хаас
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Валттери Боттас Валттери Боттас
Феррари Феррари
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Логан Сарджент
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Мерседес Мерседес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Макларен Макларен
Шарль Леклер Шарль Леклер
Эстебан Окон Эстебан Окон
Ред Булл Ред Булл
Лиам Лоусон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Формула-1 Формула-1
Альфа Ромео Альфа Ромео
Джордж Расселл Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Гран-при Японии
Ландо Норрис Ландо Норрис
Юки Цунода Юки Цунода
Уильямс Уильямс
Авто Авто

Драма в «Мерседесе».

На Гран-при Японии «Ред Булл» и Макс Ферстаппен вернулись к доминированию после провала на Гран-при Сингапура – чемпион привез пелотону 0,5 секунды в квалификации. Зато весь второй ряд ушел «Макларенам», которые в быстрых поворотах «Сузуки» ехали чуть ли не быстрее «Ред Булл» – потому даже появилась интрига: если бы Пиастри или Норрис обогнали бы Ферстаппена на старте, ему пришлось бы непросто в преследовании и обгоне.

Еще одним важным и неожиданным фактором стала температура: перед гонкой она внезапно поднялась сильно выше ожидаемого, а асфальт быстро прибавил 10 градусов. Сильный удар по расчетам и стратегии всех команд – и необходимость совсем по-другому готовить покрышки к старту и заниматься экономией их ресурса по ходу заезда.

– Ферстаппен сдвинул Пиастри с удачной траектории, затем захлопнул калитку Норрису и сохранил первое место. За ними выстроились четыре машины в ряд – «Феррари» ткнули друг друга, Сайнс ткнул Переса, Серхио ткнул Хэмилтона. Боттас столкнулся с Албоном – обе машины подбиты.

Норрис выиграл срыв с места у Ферстаппена (0,24 секунды против 0,27 и 5,11 секунд до 200 км/ч против 5,4 секунды до 200 км/ч), но Макс мастерски отбился от «Макларенов». Норрис поднялся на второе, а Алонсо воспользовался столкновениями и обогнал два «Мерседеса».

– Лоусон выиграл старт и рванул вперед напарника Цуноды – вырвался на 10-е.

– В конце первого круга выпустили автомобиль безопасности из-за обломков на трассе.

– На 3-м круге Перес первым из лидеров заехал в боксы за новым антикрылом – старое повредилось в серии столкновений.

Также заехали все поврежденные в авариях и поймавшие обломки: Чжоу, Албон, Сарджент и Окон.

– Рестарт на 5-м круге: все сохранили позиции, только Алонсо с более мягкими шинами начал давить на Сайнса. А в конце пятого круга уже Сарджент вынес Боттаса с трека – моментальные 5 секунд штрафа, а Валттери сошел.

– На 6-м круге Расселл обогнал Хэмилтона – а на следующей прямой Льюис вернул позицию!

– На 10-м круге Пересу прилетело 5 секунд штрафа за нарушение под сэйфти-каром – обогнал Албона на въезде на пит-лейн.

– На 11-м круге «Альфа Таури» завершила пит-стопы обоих гонщиков – и Цунода оказался выше Лоусона. Отыгранная на старте позиция потеряна.

– На 12-м круге в боксы заехал Алонсо – и взял самый жесткий состав покрышек. «Феррари» тем временем обсудили по радио, что износ «как ожидался».

– На 12-м круге Перес в третий раз опасно и агрессивно атаковал Магнуссена, заблокировал колесо и въехал в «Хаас». Оба поехали в боксы ремонтироваться.

– На 14-м круге включился режим виртуального сэйфти-кара. И первым из лидеров в боксах побывал Пиастри – вернулся 9-м.

– На 15-м круге Перес пожаловался на поведение машины – и «Ред Булл» снял его машину с гонки.

– На 16-м круге гонка вернулась в боевой режим. Хэмилон через полкруга вылетел с трека и проехался по поребрику и гравию – Расселл тут же вновь приступил к атакам. Льюис нашел единственный способ отбиться – вывезти Джорджа с трека.

Выталкивание за пределы трека осталось без внимания судей:

– На 17- м круге Ферстаппен заехал в боксы, как и Хэмилтон. Макс выехал 5-м, Льюис – 10-м, позади Алонсо.

– На 18-м круге в боксы заехали и Норрис с Леклером. И Шарль внезапно выехал позади Алонсо – подрезка «Астон Мартин» сработала. А Пиастри оказался впереди Ландо.

– На 19-м круге Леклер обогнал Алонсо и поднялся на 6-е. Параллельно «Феррари» обслужила Сайнса – Карлос тоже выехал за Фернандо. Следом Леклер обогнал и Окона.

– На 20-м круге Сайнс тоже обогнал Алонсо – Карлос поднялся на 7-е.

– На 22-м круге и Хэмилтон обогнал Алонсо – пока Фернандо кричал по радио, что его остановили слишком рано. Следом Льюис обонал и Окона. Стролл параллельно сошел.

– На 24-м круге Гасли обогнал обе «Альфа Таури» после пит-стопа и вернулся в топ-10.

– На 25-м круге Норрис предложил «Макларену» не осложнять ему гонку – намек на размен местами с Пиастри без борьбы.

– На 25-м круге Расселл побывал в боксах и вернулся 9-м – за Алонсо. Джорджу потребовалось полкруга. Сарджент сошел.

– На 27-м круге «Макларен» все-таки обменял позициями Норриса и Пиастри. На обсуждение и уговоры Оскара ушло 2 круга. Албона тоже снимают с гонки. Алонсо заехал на второй пит-стоп.

– На 30-м круге Алонсо обогнал Цуноду и поднялся на 9-е.

– На 32-м круге Алонсо передали, что у Стролла нашли поломку заднего антикрыла, и Фернандо стоит удерживаться от поребриков, передающих машине сильную вибрацию.

– На 35-м круге Леклер заехал на вторую остановку вместе с Хэмилтоном и Гасли.

– На 36-м круге в боксы заехал и Пиастри – для защиты от подрезок Леклера и Хэмилтона.

– На 37-м круге на пит-стоп заехал и Норрис – вернулся 4-м, позади Сайнса и Расселла, но впереди Пиастри. Реакция Карлоса: «О, нас подрезали?» – «Да, подтверждаем».

– На 38-м круге Ферстаппен тоже заехал в боксы. На том же круге Норрис легко обогнал Расселла на прямой и вернулся в топ-3.

– На 39-м круге Сайнс последним побывал в боксы – вернулся 7-м, в двух секундах перед Алонсо.

– На 40-м круге Переса вернули на трек – чтобы отбыть и отработать все штрафы и не переносить их на следующую гонку. Ведь в случае схода пилота у судей есть право дать их штрафом на стартовой решетке следующего Гран-при!

– На 42-м круге Пиастри обогнал Расселла и вернулся в топ-3.

– На 43- м круге Перес сошел во второй раз.

– На 45-м круге Леклер тоже обогнал Расселла – по внешней второго поворота! 4-е место для «Феррари»:

– На 48-м круге «Мерседес» потребовал у Расселла пропустить Хэмилтона. Джордж предложил сделать это на последнем круге, а пока повторять стратегию Сайнса с Сингапура и защищаться с DRS, но «Мерседес» настоял – и предложил делать ту же тактику с DRS. Не сработало – Сайнс обогнал Расселла на 50-м круге.

Тем не менее, Хэмилтона Сайнс все-таки не догнал

Макс Ферстаппен выиграл с преимуществом в 20 секунд и привез «Ред Булл» второй подряд Кубок конструкторов!

Вторым приехал Норрис, а Пиастри взял первый подиум в карьере! В дебютном же сезоне в «Формуле-1».

Лоусон все-таки финишировал выше Цуноды – хотя Юки и отстал всего на 0,8 секунды. Занятно, как Лиам после такого возвращается в резервисты.

Хэмилтон не просто закрепился на третьем месте общего зачета, но и подобрался к Пересу всего на 33 балла. Еще пара таких гонок – и Серхио попрощается с шансом на вице-чемпионство:

Норрис тем временем обошел Расселла!

Битва за первое место Кубка конструкторов окончена, но сражение за второе только набирает силу – между «Мерседесом» и «Феррари» только 20 баллов!

А «Макларену» до «Астон Мартин» уже меньше 50 очков. Успеют ли до конца сезона?

Следующая гонка – со спринтом в Катаре 6-8 октября. И из-за спринта Ферстаппен может стать первым чемпионом «Ф-1», коронованным в субботу.

Не пропустите!

«Ред Булл» вернулся: Ферстаппен на поуле с отрывом как у Шумахера, а Перес слил 0,8 секунды. Как такое возможно?

Особый шлем Хэмилтона – 😍 В стиле Daft Punk и с лазерной полосой как у Циклопа! Правда, на трассе она не светится

Самурайскую тату Алонсо перенесли на шлем и постер к Гран-при Японии. Визуальный пир!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

7 комментариев

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Mik mik
Ответ dend99
Я не знаю, кто там защищает Мерседес и Льюиса Но они а) Джорджа поставили. Парень опять боролся, старался, креативил. Да, это не всегда работает, но блин, он заставляет уважать себя б) сами себя в итоге обманули. Получили -2 от Феррари вместо одинакового количества очков. Сайнс же показал как надо удерживать позиции... Был бы обгонный трек, еще можно понять, но на Сузуке...
Этот парень(Жора) креативит только в свою пользу. Можно ли уважать его за попытку тупого обгона напарника перед скоростной стартовой прямой? Нет. А когда Люся преподал ему мастер-класс, то малыш сразу аппелирует к команде. Гниловат Жорик по натуре..
+6
0
+6
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Кирилл Конопельченко
Да ничего не случилось. Самое скучное гамно.
+3
0
+3
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pan_admiral
Одна из скучнейших гонок в этом году, даже несмотря на подиум Пиастри
+2
0
+2
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DelNord
Ответ dend99
Я не знаю, кто там защищает Мерседес и Льюиса Но они а) Джорджа поставили. Парень опять боролся, старался, креативил. Да, это не всегда работает, но блин, он заставляет уважать себя б) сами себя в итоге обманули. Получили -2 от Феррари вместо одинакового количества очков. Сайнс же показал как надо удерживать позиции... Был бы обгонный трек, еще можно понять, но на Сузуке...
Сравнивать Сузуку с Сингапуром - серьезно? И было же видно, как легко Карлос прошел Джорджа, несмотря на ДРС. Если бы Льюис еще и слипстрим Джорджу раздавал, держась ближе, то Сайнц мог пройти и обоих сразу.
Так пусть бы Джордж так же обогнал Ландо в Сингапуре, как Карлос его здесь. Что же ему мешало? Ответ же простой - разные трассы, разное совершенно состояние резины, несравнимый темп.
+2
0
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TravenS
Рассел сам развалил сврю гонку, когда настоял на одном питстопе. Сайнц в любом случае бы обогнал его, это не Сингапур, Хэмилтон то еле устоял на более свежих шинах...
+1
0
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Евгений Славнов
Ответ dend99
Я не знаю, кто там защищает Мерседес и Льюиса Но они а) Джорджа поставили. Парень опять боролся, старался, креативил. Да, это не всегда работает, но блин, он заставляет уважать себя б) сами себя в итоге обманули. Получили -2 от Феррари вместо одинакового количества очков. Сайнс же показал как надо удерживать позиции... Был бы обгонный трек, еще можно понять, но на Сузуке...
Сами себя обманули, это если бы Сайнс обоих прошёл, о чем и предупреждал Хэмилтон.
Но зато бы да, Рассел был бы уважаемым человеком, в ваших глазах. Он, кстати, вкурсе о вашем существовании?
+1
0
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dend99
Я не знаю, кто там защищает Мерседес и Льюиса
Но они а) Джорджа поставили. Парень опять боролся, старался, креативил. Да, это не всегда работает, но блин, он заставляет уважать себя
б) сами себя в итоге обманули. Получили -2 от Феррари вместо одинакового количества очков. Сайнс же показал как надо удерживать позиции... Был бы обгонный трек, еще можно понять, но на Сузуке...
+1
-1
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