7 комментариев

Драма в «Мерседесе».

На Гран-при Японии «Ред Булл» и Макс Ферстаппен вернулись к доминированию после провала на Гран-при Сингапура – чемпион привез пелотону 0,5 секунды в квалификации. Зато весь второй ряд ушел «Макларенам», которые в быстрых поворотах «Сузуки» ехали чуть ли не быстрее «Ред Булл» – потому даже появилась интрига: если бы Пиастри или Норрис обогнали бы Ферстаппена на старте, ему пришлось бы непросто в преследовании и обгоне.

Еще одним важным и неожиданным фактором стала температура: перед гонкой она внезапно поднялась сильно выше ожидаемого, а асфальт быстро прибавил 10 градусов. Сильный удар по расчетам и стратегии всех команд – и необходимость совсем по-другому готовить покрышки к старту и заниматься экономией их ресурса по ходу заезда.

– Ферстаппен сдвинул Пиастри с удачной траектории, затем захлопнул калитку Норрису и сохранил первое место. За ними выстроились четыре машины в ряд – «Феррари» ткнули друг друга, Сайнс ткнул Переса, Серхио ткнул Хэмилтона. Боттас столкнулся с Албоном – обе машины подбиты.

Норрис выиграл срыв с места у Ферстаппена (0,24 секунды против 0,27 и 5,11 секунд до 200 км/ч против 5,4 секунды до 200 км/ч), но Макс мастерски отбился от «Макларенов». Норрис поднялся на второе, а Алонсо воспользовался столкновениями и обогнал два «Мерседеса».

– Лоусон выиграл старт и рванул вперед напарника Цуноды – вырвался на 10-е.

– В конце первого круга выпустили автомобиль безопасности из-за обломков на трассе.

– На 3-м круге Перес первым из лидеров заехал в боксы за новым антикрылом – старое повредилось в серии столкновений.

Также заехали все поврежденные в авариях и поймавшие обломки: Чжоу, Албон, Сарджент и Окон.

– Рестарт на 5-м круге: все сохранили позиции, только Алонсо с более мягкими шинами начал давить на Сайнса. А в конце пятого круга уже Сарджент вынес Боттаса с трека – моментальные 5 секунд штрафа, а Валттери сошел.

– На 6-м круге Расселл обогнал Хэмилтона – а на следующей прямой Льюис вернул позицию!

– На 10-м круге Пересу прилетело 5 секунд штрафа за нарушение под сэйфти-каром – обогнал Албона на въезде на пит-лейн.

– На 11-м круге «Альфа Таури» завершила пит-стопы обоих гонщиков – и Цунода оказался выше Лоусона. Отыгранная на старте позиция потеряна.

– На 12-м круге в боксы заехал Алонсо – и взял самый жесткий состав покрышек. «Феррари» тем временем обсудили по радио, что износ «как ожидался».

– На 12-м круге Перес в третий раз опасно и агрессивно атаковал Магнуссена, заблокировал колесо и въехал в «Хаас». Оба поехали в боксы ремонтироваться.

– На 14-м круге включился режим виртуального сэйфти-кара. И первым из лидеров в боксах побывал Пиастри – вернулся 9-м.

– На 15-м круге Перес пожаловался на поведение машины – и «Ред Булл» снял его машину с гонки.

– На 16-м круге гонка вернулась в боевой режим. Хэмилон через полкруга вылетел с трека и проехался по поребрику и гравию – Расселл тут же вновь приступил к атакам. Льюис нашел единственный способ отбиться – вывезти Джорджа с трека.

Выталкивание за пределы трека осталось без внимания судей:

– На 17- м круге Ферстаппен заехал в боксы, как и Хэмилтон. Макс выехал 5-м, Льюис – 10-м, позади Алонсо.

– На 18-м круге в боксы заехали и Норрис с Леклером. И Шарль внезапно выехал позади Алонсо – подрезка «Астон Мартин» сработала. А Пиастри оказался впереди Ландо.

– На 19-м круге Леклер обогнал Алонсо и поднялся на 6-е. Параллельно «Феррари» обслужила Сайнса – Карлос тоже выехал за Фернандо. Следом Леклер обогнал и Окона.

– На 20-м круге Сайнс тоже обогнал Алонсо – Карлос поднялся на 7-е.

– На 22-м круге и Хэмилтон обогнал Алонсо – пока Фернандо кричал по радио, что его остановили слишком рано. Следом Льюис обонал и Окона. Стролл параллельно сошел.

– На 24-м круге Гасли обогнал обе «Альфа Таури» после пит-стопа и вернулся в топ-10.

– На 25-м круге Норрис предложил «Макларену» не осложнять ему гонку – намек на размен местами с Пиастри без борьбы.

– На 25-м круге Расселл побывал в боксах и вернулся 9-м – за Алонсо. Джорджу потребовалось полкруга. Сарджент сошел.

– На 27-м круге «Макларен» все-таки обменял позициями Норриса и Пиастри. На обсуждение и уговоры Оскара ушло 2 круга. Албона тоже снимают с гонки. Алонсо заехал на второй пит-стоп.

– На 30-м круге Алонсо обогнал Цуноду и поднялся на 9-е.

– На 32-м круге Алонсо передали, что у Стролла нашли поломку заднего антикрыла, и Фернандо стоит удерживаться от поребриков, передающих машине сильную вибрацию.

– На 35-м круге Леклер заехал на вторую остановку вместе с Хэмилтоном и Гасли.

– На 36-м круге в боксы заехал и Пиастри – для защиты от подрезок Леклера и Хэмилтона.

– На 37-м круге на пит-стоп заехал и Норрис – вернулся 4-м, позади Сайнса и Расселла, но впереди Пиастри. Реакция Карлоса: «О, нас подрезали?» – «Да, подтверждаем».

– На 38-м круге Ферстаппен тоже заехал в боксы. На том же круге Норрис легко обогнал Расселла на прямой и вернулся в топ-3.

– На 39-м круге Сайнс последним побывал в боксы – вернулся 7-м, в двух секундах перед Алонсо.

– На 40-м круге Переса вернули на трек – чтобы отбыть и отработать все штрафы и не переносить их на следующую гонку. Ведь в случае схода пилота у судей есть право дать их штрафом на стартовой решетке следующего Гран-при!

– На 42-м круге Пиастри обогнал Расселла и вернулся в топ-3.

– На 43- м круге Перес сошел во второй раз.

– На 45-м круге Леклер тоже обогнал Расселла – по внешней второго поворота! 4-е место для «Феррари»:

– На 48-м круге «Мерседес» потребовал у Расселла пропустить Хэмилтона. Джордж предложил сделать это на последнем круге, а пока повторять стратегию Сайнса с Сингапура и защищаться с DRS, но «Мерседес» настоял – и предложил делать ту же тактику с DRS. Не сработало – Сайнс обогнал Расселла на 50-м круге.

Тем не менее, Хэмилтона Сайнс все-таки не догнал

Макс Ферстаппен выиграл с преимуществом в 20 секунд и привез «Ред Булл» второй подряд Кубок конструкторов!

Вторым приехал Норрис, а Пиастри взял первый подиум в карьере! В дебютном же сезоне в «Формуле-1».

Лоусон все-таки финишировал выше Цуноды – хотя Юки и отстал всего на 0,8 секунды. Занятно, как Лиам после такого возвращается в резервисты.

Хэмилтон не просто закрепился на третьем месте общего зачета, но и подобрался к Пересу всего на 33 балла. Еще пара таких гонок – и Серхио попрощается с шансом на вице-чемпионство:

Норрис тем временем обошел Расселла!

Битва за первое место Кубка конструкторов окончена, но сражение за второе только набирает силу – между «Мерседесом» и «Феррари» только 20 баллов!

А «Макларену» до «Астон Мартин» уже меньше 50 очков. Успеют ли до конца сезона?

Следующая гонка – со спринтом в Катаре 6-8 октября. И из-за спринта Ферстаппен может стать первым чемпионом «Ф-1», коронованным в субботу.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson