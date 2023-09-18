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С какой скоростью машина может разгоняться до 100 км/ч? В самых топовых сериях дрэг-рейсинга самые нагруженные ракеты выжимают около 160 км/ч за секунду, но их и строят специально ради этого.

За пределами дрэга рекордсменом некоторое время считался новенький масл-кар «Додж» Challenger SRT Demon 170 – он выжал 100 км/ч за 1,66 секунды.

А теперь за рекордом пришли юные конструкторы из швейцарской команды AMZ Racing – объединение лучших выпускников Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университета искусств и прикладных наук Люцерна. Они выступают в студенческом чемпионате «Формула Студент» – его цель заключается в разработке гоночного болида по регламенту от судей, его сборке, защите перед потенциальными спонсорами и жюри (от команд даже требуют бизнес-план!) и затем трековые испытания.

Очки отдельно назначают за конструкторские решения, защиту и «продажу» проекта и гонки – на каждом из этапов можно как выиграть соревнование, так и проиграть. Но финал всегда – заезд на время, и секундомер никогда не врет.

И в этом году в мировом финале студенческого соревнования болид AMZ Racing разогнался до 100 км/ч за космические 0,956 секунды и 12,3 метра!

Это двойное улучшение предыдущего рекорда – старый принадлежал команде университета Штутгарта и равнялся 1,779 секунды. Он даже фигурировал в Книге Рекордов Гиннесса – теперь их сменил швейцарский коллектив. Вообще в прошлом году штутгартцы улучшили результат до 1,461 секунды, но он в Книгу Рекордов почему-то не попал и считался «неофициальным».

Теперь же AMZ обновила его радикально с машиной Mythen WR. Как им это удалось?

Во-первых, масса машины: со времен первого рекорда она ужалась с 168 кг до 137 кг.

Электромоторы же разделили по каждому из колес и довели суммарную мощность с 200 л.с. до 326 л.с. – из старого соотношения мощности к массе уровня «Ф-1» вышли фееричные 2,3 л.с./кг. При переносе соотношения в «Ф-1» болид получил бы мощность 1840 л.с. – при нынешних 1000-1050 л.с.!

Но главная фишка заключалась в полном переносе мощности на асфальт через сцепление и прижимную силу – иначе настолько легкая машина просто скользила бы в сторону.

На помощь пришла еще одна технология из «Ф-1» – вентилятор под днищем, высасывающий воздух и генерирующий огромное количество статической прижимной силы. Впервые его использовал Гордон Марри на болиде «Брэбэма» BT46B, а теперь на том же принципе рекорды скорости и разгона бьет другой элеткрокар – McMurtry Speirling.

Сработало – рекорд вернулся в Цюрих и Книгу Рекордов. Кто же теперь его перебьет и насколько?

Фото: ETH Zurich/Alessandro Della Bella