Карлос Сайнс показал класс во время обороны первого места на Гран-при Сингапура от наседающего «Макларена» и стремительно приближающихся «Мерседесов». На последних пяти кругах замедлился и попросил инженера каждый круг информировать его об отрыве от своего преследователя Ландо Норриса. Чуть позже взволнованный инженер вышел в радиоэфир с предупреждением об опасном разрыве: «Ландо на 0,8 секунды позади с DRS». А Карлос вновь удивит, ответив: «Да, это специально».

В этот момент стало ясно, зачем Сайнсу потребовалась информация об отрывах – Карлос быстро придумал редкий способ удержать победу и помочь бывшему напарнику сохранить место на подиуме. Пилот «Феррари» специально замедлился, чтобы раздать оранжевому болиду право на открытие крыла DRS – с ним «Макларен» быстрее ехал на прямых и мог эффективнее обороняться. В итоге вместо последовательного разбора «Мерседесами» двух машин на старых шинах и черного дубля публика увидела вот такую схватку:

Правда, Сайнсу немного повезло: Норрис быстро понял тактику лидера даже без радиопереговоров: «Мы отлично сработали вместе, помогая друг другу. Если бы меня обогнали, ему тоже был бы конец. Мне нужно было действовать тактически грамотно. Если бы я стал атаковать Карлоса, то в итоге, скорее всего, не попал бы на подиум. Но я постарался сыграть умно, как и Карлос. Он действовал очень умно и я поздравляю его с победой», – рассказал Норрис в интервью после гонки.

И даже Льюис Хэмилтон позже назвал гоночную коллаборацию Норриса и Сайнса «ИХ стратегией».

Но все же решающим фактором в этой ситуации стала находчивость пилота «Феррари» – такую технику иногда применяют в битвах в середине пелотона между аутсайдерами и фаворитами за очки, но для обороны победы ее использовали впервые.

Дебют восхитил гоночный мир: после финиша гонки Сайнса расхваливали и простые болельщики, и гоночные эксперты и даже коллеги. Последние лучше остальных знают, насколько сложно выдать что-то в стиле Сайнса: «Интеллект Карлоса это просто вау. Как тот, кто был в кокпите, могу сказать вам, что рассуждать о чем-то таком, когда вы под давлением – нечто особенное», – восхитился в соцсетях пилот «Формулы-2» Клемент Новалак.

Экс-пилот «Ф-1» Карун Чандок в эфире Sky Sports тоже отметил сообразительность Карлоса: «Он оказался достаточно умен, чтобы осознать тот факт, что он может использовать Ландо. Он продолжал удерживать Ландо, въезжал в третий поворот, чтобы убедиться что Ландо в зоне DRS, но не настолько близко, чтобы атаковать Карлоса. Понимаете, я думаю, что это было ключевым моментом было сохранить этот разрыв. Это действительно сложно сделать, сидя внутри кокпита. Потому что вы пытаетесь оценить разрыв по отражению в зеркалах и думаете о том, как вам сохранить эти 0,8 или 0,6 секунд. Его папа был довольно мозговитым двукратным чемпионом мира по ралли, так что это определенно гены».

Еще один бывший пилот «Ф-1», а ныне гонщик «Индикара» и победитель «Инди-500» Маркус Эрикссон тоже высоко оценил изобретательность пилота Скудерии: «Это был мастер-класс, 100%. Невероятно, с каким тактическим подходом он проехал эту гонку. Убеждаясь, что у Норриса постоянно было DRS. Одно из лучших выступлений в «Ф-1», которые я видел. Супер-отлично сработано».

А вот комментарий еще одного заокеанского коллеги Райан Блэйни из NASCAR: «Сайнс специально сбрасывал, чтобы дать Норрису DRS для защиты от «Мерсов» – абсолютно блестяще».

Но как вообще можно раздумывать о стратегии, когда летишь на скорости в 300 км/ч по узкому городскому автодрому да еще и в условиях сингапурской жары и влажности?

«Мы провели сильный уик-энд и выиграли гонку. Мы сделали все, что были должны. Мы идеально поработали и приехали первыми – уверен, вся Италия и «Феррари» будут гордиться этим.

Принять такое решение – совсем непросто, потому что я знал, что окажусь под давлением от Ландо, знал, что не могу делать ошибок перед зонами DRS, потому что иначе он обгонит меня. Я должен был сделать это, если хотел победить, но в то же время я рисковал собой, создавал рисковую ситуацию. Я знал, что это мой единственный реальный шанс и я решил воспользоваться им, и он сработал. Я счастлив. У меня была идея, был план, было время подумать, я хорошо чувствовал себя физически и это помогло мне мыслить нестандартно. В этот уик-энд я был достаточно расслаблен, чтобы сделать это», – ответил победитель Гран-при.

И как верно отметил ТВ-эксперт и бывший механик «Макларена» Марк Пристли не только другим гонщикам есть чему поучиться у Карлоса Сайнса, но и всем: «Как он умудрился найти место в голове и стойкость духа, чтобы размышлять нестандартно, подумать о проблеме и защитить лидерство не смотря на то, что его машина не была самой быстрой. Он оказался под серьезным давлением от Ландо Норриса, и, главным образом, от двух «Мерседесов», которые на заключительном отрезке гонки были на порядок быстрее. В автоспорте побеждает самая быстрая машина, но Карлос думал нестандартно, защищая свое лидерство, замедляясь, чтобы дать Ландо Норрису DRS для защиты от двух «Мерседесов», зная, что, если «Мерседесы» пройдут «Макларен», лидерство Карлоса окажется под угрозой. У него не было быстрейшей машины в конце гонки, «Мерседес» ехал намного быстрее, у него не оставалось банальных инструментов для победы. Так что пришлось подумать над проблемой. Пришлось неординарно размышлять над тем, как он может победить. И это урок, которому мы можем поучиться».

«Сайнс продемонстрировал невероятное стратегическое мышление. Это был его вечер», – радовался главный блогер о «Феррари» со связями в Маранелло Лео Туррини.

«Сайнс показал настоящий мастер-класс в выполнении необычной идеи, – резюмировал The Race. – Расчетливый, умнейший пилотаж основанный на результатах впечатляющей квалификации. Лучшая версия Сайнса в «Феррари».

Да, в «Ф-1» не всегда побеждает быстрейший на каждом отрезке гонки!

А как вам тактика Сайнса?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; twitter.com; formula1.com