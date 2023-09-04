Побеждал в «Формуле Е» и женился на принцессе.

На Гран-при Японии в руководстве «Мерседеса» ждут перестановки: в качестве шефа команды «Формулы-1» первую гонку в карьере проведет Жером Д’Амброзио.

Просто грозный акционер, исполнительный директор и руководитель команды Тото Вольфф пропустит заезд из-за нужды в операции – подлечит травму колена, полученную во время тренировки в 2015 году.

Впервые слышите о таком менеджере в «Мерседесе»? А ведь Д’Амброзио с начала этого года забрал роль директора «Мерседеса» по развитию пилотов – сейчас именно он занимается развитием карьер Мика Шумахера (резервист основной команды), Фредерика Вести (чемпион «Региональной Формулы» и один из лидеров «Ф-2»), Андреа Кими Антонелли (один из главных талантов поколения 17-леток – чемпион мира и Европы по картингу, чемпион итальянской и немецкой «Ф-4», лидер европейской «Региональной Формулы» и претендент на прыжок сразу в «Ф-2») и еще россыпи картинговых дарований.

Место досталось ему после ухода главного стратега «Мерседеса» Джеймса Воулза боссом в «Уильямс». Раньше у восьмикратных чемпионов не было четкой структуры молодежной команды и ее шефа, и подготовкой юниоров занимался амбициозный Воулз – однако с потерей важного менеджера «Мерседесу» потребовалась внутренняя перестройка и перераспределение ролей. И в паддоке на тестах в Бахрейне появился Жером – сперва неофициально, но со второго Гран-при сезона уже в командной форме, с местом на сайте и с должностью.

Причем Тото, похоже, готовит бельгийца в смешнщики!

«Сейчас Жером занимается юниорами вместе с Гвеном [Лагрю – продвигавшем в «Ф-1» Эстебана Окна и Джорджа Расселла], – комментировал Тото. – Команда Гвена внимательно следит за гонками молодежи вплоть до картинга. Раньше они близко работали с Джеймсом.

Теперь работа над юными пилотами перешла к Жерому. Он приглядывает и за другими направлениями, которыми занимался Джеймс: их было множество помимо работы со стратегией. Предвижу, Жером будет расти в рамках нашей организации. Но пока он работает в собственная зоне ответственности. Куда все это сможет его привести – другой вопрос. Пока что говорить об этом рано. Посмотрим, что выйдет».

«Жером сменит меня на Гран-при, если я буду отсутствовать, – признал роль новичка Вольфф в июле во время интервью французскому журналу Auto Hebdo. – Правда, за 11 лет такое случались всего три раза, но нужно предусматривать такие ситуации.

Жером очень хорошо работал в прошлом году в «Венутри» – небольшой структуре, которая не слишком похожа на нашу со штатом в 2500 человек. Тем не менее, он вовлечен, и, должен сказать, большая часть его вклада очень разумна. Уверяю, это уже солидная оценка, поскольку [технический директор «Мерседеса»] Джеймс Эллисон часто говорит, что 50 процентов всего времени я несу чепуху и только 50 процентов времени – умные вещи.

А если серьезно, мы должны дать ему время, но, уверен, он сумеет справиться с этой ролью. Пока он должен завоевать авторитет в команде и в паддоке. У него еще есть время».

Теперь обучение закончилось – пришла пошла полевого теста всего через 7 месяцев после появления в команде.

Кто вообще такой Жером Д’Амброзио? Бывший пилот «Маруси» и напарник Виталия Петрова

Может, широкий мировой автоспорт и успел позабыть бельгийца, но российским болельщикам он точно не чужой: ведь единственный полный сезон в «Формуле-1» Жером провел в 2011-м в составе «Маруси-Верджин» напарником Тимо Глока. Лучшей финишной позицией бельгийца стала 14-я (на дебютном Гран-при Австралии и потом еще в Канаде) – и он закончил год выше опытного напарника.

В следующем сезоне «Маруся» выбрала замену одного дебютанта на другого, но с деньгами – на место Д’Амброзио пришел Шарль Пик, а Жером отправился в резервисты в «Лотус». И даже разок вышел на старт в 2012-м, когда Ромен Грожан словил бан на гонку за аварию на Гран-при Бельгии (финишировал 12-м).

Путь Д’Амброзио в «Ф-1» получился необычным: его поддерживала легенда бельгийского автоспорта Тьерри Бутсен (Жером гонялся за его команды), парень выиграл чемпионат мира по картингу и национальную «Формулу-Рено 1.6».

Тогда-то бельгиец и попал в молодежную программу «Рено», но затем продвижение пошло медленнее – в региональных «формулах» посерьезнее он занимал много четвертых и пятых мест как в общем зачете, так и в гонках.

А в 2005-м произошло объединение с россиянином Виталием Петровым в команде Euronova – «Выборгская ракета» взлетала в мир большого автоспорта тоже через нее.

За 5 лет Жером выиграл только один чемпионат (средненькую «Международную Формулу Мастер» – болид уровня «Ф-4»), затем прыгнул в GP2 (аналог «Ф-2») и провел в ней четыре полных года. Каждый из сезонов Д’Амброзио проиграл Петрову, выиграл всего 1 гонку, 9 раз поднялся на подиум, а в общем зачете не финишировал выше 9-го. Тем не менее, технических знаний, участия в программе «Рено» и таких результатов хватило для попадания в тестеры к «Верджин», а затем и в боевой кокпит – хотя при современной системе суперлицензий Жером никогда бы не получил доступ до Гран-при.

Гоночный успех пришел к Д’Амброзио уже после ухода из «Ф-1» – в 2014-м он перешел новосозданную «Формулу Е» в китайско-американский «Дрэгон», выиграл две гонки, взял 6 подиумов и занял 4-е и 5-е места в общих зачетах. Затем случился набег автопроизводителей на электросерию, конкуренция резко выросла и команды Жерома больше не выходили за пределы уровня середняков с амбициями. В итоге бельгиец выиграл еще гонку с двумя подиумами за «Махиндру» и в 2020-м завершил активную карьеру – в 34 года.

Однако закончился тот период словно кадром из сказки: он женился на принцессе! Элеоноре фон Габсбург – потомком последнего императора Австрии Карла I – она формально считается эрцгерцогиней Венгрии, Богемии и Хорватии. Ее брат Фердинанд (тоже гонщик!) – формально наследник трона Австро-Венгрии!

Как вам такой поворот?

В «Мерседес» попал по работе в «Формуле Е» и по знакомству с семьей Вольффов

Жером завершил активную карьеру не просто так: его позвали заместителем босса в другую команду «Формулы Е» – «Вентури». Тогда ею руководила бывшая гонщица Сьюзи Вольфф – супруга Тото Вольффа.

В первый сезон гонщик «Вентури» Эдо Мортара сражался за титул, во второй организация взяла второе место в зачете команд (после заводского «Мерседеса»), а на третий превратилась в заводской «Мазерати».

В процессе Жером сменил Сьюзи на роли босса, а затем по семейным связям вновь появился в поле зрения Тото – ведь австрийский менеджер знал Д’Амброзио еще с молодежной карьеры!

«Мы знакомы уже давно, – рассказывал Вольфф после назначения бельгийца боссом молодежной программы. – Когда он сам еще входил в программу «Рено», я даже занимался его менеджментом – 15-20 лет назад. Потом мы еще пересекались, так что я хорошо знаю его как спортсмена.

А вот как человека и менеджера я знал его намного хуже. Когда Сьюзи предложила ему сменить кокпит на пост в руководстве, он сразу ухватился за возможность. Они составили сильный дуэт, а когда Жером возглавил команду, то привел ее ко второму месту в «Формуле Е».

Думаю, у него есть понимание процессов, к тому же как гонщик он многого добился: взял титул чемпиона мира по картингу и дошел до «Ф-1». С другой стороны, у него уже хорошо прокачаны навыки менеджера».

И теперь он на мостике «Мерседеса» – спустя 15 Гран-при после перехода. Пока временно – но пару лет назад Вольфф уже задумывался о преемнике, если найдет кого-то надежного.

Голливудская траектория взлета карьеры!

Фото: HOCH ZWEI, Germain Hazard/Dppi/Global Look Press