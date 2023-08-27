21 комментарий

Радость Сайнса и Скудерии.

«Феррари» на поуле Гран-при Италии – на домашнем этапе, в особенной исторической ливрее и комбинезонах. Второй год подряд в Монце и в третий раз в сезоне – только теперь с Карлосом Сайнсом. Впрочем, какая для тифози разница – они орут от радости:

Скудерия вообще весь уик-энд выглядела вернувшейся в топ: Сайнс выиграл две практики из трех. И это после провального уик-энда в Нидерландах, где машина выглядела шестой по уровню «хуже «Уильямса» и «Астон Мартин» – что же случилось?

Да ничего, на самом деле. Машину изначально так задумывали – как ракету на прямых с низким лобовым сопротивлением и легкой недостаточной поворачиваемостью. Компенсация недостатков баланса прижимной силы сделала SF-23 очень нестабильной и восприимчивой к любому изменению направления ветра – у болида «прыгает» сцепление, и на поворотных трассах Сайнс и Леклер страдают.

«Проблема в том, как изначально сконструирована эта машина – и в том, что фундаментально ее конструкцию уже не изменить, – рассказывал Сайнс после Гран-при Нидерландов. – Мы знаем, что в следующем году нам нужно изменить некоторые вещи, но в этом году на трассах вроде «Зандворта» – треке с высоким уровнем требуемой прижимной силы и сильном ветре, – мы попросту будет медленными».

Но в Монце – другая история: в основном прямые и участки с зависимостью от мощности. На таких трассах «Феррари» в этом году хороша как минимум на одном круге: в Бахрейне забирала второй ряд, в Баку – оба поула и подиум, в Австрии – второе место, в Канаде прорывалась на 4-5 места из середины пелотона, в Бельгии – вновь поул и подиум…

И теперь, конечно, венец всей программы – поул на домашнем Гран-при Италии перед сотнями тысяч тифози. Судя по всему, именно ради него машину и переделывали из инструмента с достаточно широким рабочим окном и средненькой максималкой в ракету с пограничными агрессивными настройками – ведь в прошлом году после поула Леклера Ферстаппен вполне спокойно оформил победу.

За зиму болид занизили, переработали подвеску, сделали несколько форм корпуса более агрессивными – и машина здорово ускорилась на прямых (+10 км/ч по сравнению с F1-75 при той же аэродинамической загрузке). Но расплата за возврат к идее «машины-ракеты» оказалась суровой: сложности в поворотах и ухудшение общего баланса. К тому же, из-за абсолютно новой подвески машина фактически вышла «чистой» с точки зрения подбора настроек – их пришлось искать заново, ведь остальная концепция перешла из 2022-го почти без изменений. Эти проблемы и прибили конкурентоспособность на широком наборе трасс – даже «сданные раньше срока» обновления по ходу сезона не помогали!

Зато в Монце – наивысшая максималка с комфортным преимуществом над «Ред Булл» и прямыми конкурентами: из других «ракет» близко стартует только «Уильямс», так что шансы пообронять позицию будут, а в целом концепция сработала!

(желтая зона – доминирование Сайнса, красная – Леклера, Шарль взял пару торможений и разгонов, Ферстаппен – в основном повороты с зависимостью от прижимной силы):

И всего 0,067 секунды между тремя пилотами!

И тифози вновь радуются – и с ними Леклер, закончивший только третьим:

«Со своей стороны могу сказать, что ощущения, как и у наших болельщиков, поразительные. Хотя со своей стороны я все-таки немного разочарован, ведь мне, очевидно, хотелось быть первым. Но первое место Карлоса – это прекрасная новость для «Феррари», он весь уик-энд демонстрирует невероятный уровень.

Болельщики просто невероятны. Я редко улыбаюсь после третьего месте, но видя такую поддержку болельщиков ты испытываешь невероятные ощущения».

«У меня мурашки забегали по коже, когда я пересек финишную черту и посмотрел на трибуны. Куда бы мы ни пошли – везде шум, поддержка, обнадеживающее чувство. Это лучшее, что мы можешь испытать, будучи спортсменом», – высказался Сайнс под рев фанатов на интервью после финиша.

Страдания всего сезона окупились?

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson; AFP/JAKUB PORZYCKI, PIER MARCO TACCA, XAVI BONILLA