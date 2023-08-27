21 комментарий

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«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?

Шарль Леклер Шарль Леклер
Феррари Феррари
Гран-при Италии
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Формула-1 Формула-1
Авто Авто

Радость Сайнса и Скудерии.

«Феррари» на поуле Гран-при Италии – на домашнем этапе, в особенной исторической ливрее и комбинезонах. Второй год подряд в Монце и в третий раз в сезоне – только теперь с Карлосом Сайнсом. Впрочем, какая для тифози разница – они орут от радости:

 

Скудерия вообще весь уик-энд выглядела вернувшейся в топ: Сайнс выиграл две практики из трех. И это после провального уик-энда в Нидерландах, где машина выглядела шестой по уровню «хуже «Уильямса» и «Астон Мартин» – что же случилось?

Да ничего, на самом деле. Машину изначально так задумывали – как ракету на прямых с низким лобовым сопротивлением и легкой недостаточной поворачиваемостью. Компенсация недостатков баланса прижимной силы сделала SF-23 очень нестабильной и восприимчивой к любому изменению направления ветра – у болида «прыгает» сцепление, и на поворотных трассах Сайнс и Леклер страдают.

«Проблема в том, как изначально сконструирована эта машина – и в том, что фундаментально ее конструкцию уже не изменить, – рассказывал Сайнс после Гран-при Нидерландов. – Мы знаем, что в следующем году нам нужно изменить некоторые вещи, но в этом году на трассах вроде «Зандворта» – треке с высоким уровнем требуемой прижимной силы и сильном ветре, – мы попросту будет медленными».

Но в Монце – другая история: в основном прямые и участки с зависимостью от мощности. На таких трассах «Феррари» в этом году хороша как минимум на одном круге: в Бахрейне забирала второй ряд, в Баку – оба поула и подиум, в Австрии – второе место, в Канаде прорывалась на 4-5 места из середины пелотона, в Бельгии – вновь поул и подиум…

И теперь, конечно, венец всей программы – поул на домашнем Гран-при Италии перед сотнями тысяч тифози. Судя по всему, именно ради него машину и переделывали из инструмента с достаточно широким рабочим окном и средненькой максималкой в ракету с пограничными агрессивными настройками – ведь в прошлом году после поула Леклера Ферстаппен вполне спокойно оформил победу.

За зиму болид занизили, переработали подвеску, сделали несколько форм корпуса более агрессивными – и машина здорово ускорилась на прямых (+10 км/ч по сравнению с F1-75 при той же аэродинамической загрузке). Но расплата за возврат к идее «машины-ракеты» оказалась суровой: сложности в поворотах и ухудшение общего баланса. К тому же, из-за абсолютно новой подвески машина фактически вышла «чистой» с точки зрения подбора настроек – их пришлось искать заново, ведь остальная концепция перешла из 2022-го почти без изменений. Эти проблемы и прибили конкурентоспособность на широком наборе трасс – даже «сданные раньше срока» обновления по ходу сезона не помогали!

Зато в Монце – наивысшая максималка с комфортным преимуществом над «Ред Булл» и прямыми конкурентами: из других «ракет» близко стартует только «Уильямс», так что шансы пообронять позицию будут, а в целом концепция сработала!

(желтая зона – доминирование Сайнса, красная – Леклера, Шарль взял пару торможений и разгонов, Ферстаппен – в основном повороты с зависимостью от прижимной силы):

И всего 0,067 секунды между тремя пилотами!

И тифози вновь радуются – и с ними Леклер, закончивший только третьим:

«Со своей стороны могу сказать, что ощущения, как и у наших болельщиков, поразительные. Хотя со своей стороны я все-таки немного разочарован, ведь мне, очевидно, хотелось быть первым. Но первое место Карлоса – это прекрасная новость для «Феррари», он весь уик-энд демонстрирует невероятный уровень.

Болельщики просто невероятны. Я редко улыбаюсь после третьего месте, но видя такую поддержку болельщиков ты испытываешь невероятные ощущения».

«У меня мурашки забегали по коже, когда я пересек финишную черту и посмотрел на трибуны. Куда бы мы ни пошли – везде шум, поддержка, обнадеживающее чувство. Это лучшее, что мы можешь испытать, будучи спортсменом», – высказался Сайнс под рев фанатов на интервью после финиша.

Страдания всего сезона окупились?

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«Феррари» снова экспериментирует с желтым на домашнем Гран-при. Теперь – с отсылкой к победе на «Ле-Мане»

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson; AFP/JAKUB PORZYCKI, PIER MARCO TACCA, XAVI BONILLA

21 комментарий

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TravenS
Заработали поул и сразу все страдания окупили) да тут и победа ничего не решит
+32
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Андрей Курносов
Цыплят по итогам уикэнда считают
+17
-1
+16
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agrebhol
Где можно сделать ставку: "Феррари не победит из-за тактики и тормозов на просторах"?
+15
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Андрей Шарафутдинов
Знаю, что заработаю много минусов, но весь сезон складывается полное ощущение, что Сайнс приезжает высоко тогда, когда может команда, что в целом лучше работает с болидом. В тот момент когда Леклер, наоборот, или превозмогает или руинит все. Короче, Леклер не выглядит как чепион, скорее просто выскочка, который может иногда показать нереальный уровень но в основном будет слаб, а Сайнс просто хороший гонщик и без проблем в машине, он будет выше его в общем зачете.
+16
-8
+8
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Yeti_17
Ответ Андрей Курносов
Цыплят по итогам уикэнда считают
Ну дайте хоть немножко поверить в интригу и Деда Мороза! 😭
+6
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rastamansky
Делать машину ради одного пусть и родного трека, так себе стратегия на чемпионат.
Монобровый сольёт и будет истерить. Леклер потерял мотивацию похоже.
+5
-1
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Мандалай
Завтра Макс быстро спустит тиффози на землю.
+6
-3
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solevator
Ну, пару первых кругов будет достаточно интересно.
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Hardi
Выдал базу, причём очень мягко, но фанов "супер таланта Эклера" тут намного больше, поэтому минусный комент.
Их стало много после его первого сезона в Феррари. Тогда да, его супер-квалы и хорошая скорость в гонке. Особенно добавляло ему то, что все это было на фоне Феттеля 4к-чемпион (какой-никакой).
Но за прошедшие сезоны, стало хорошо видно, что слабых сторон у него больше чем сильных. И на одном супер-круге выданном (если не в стену) в квалификации, далеко не уедешь. Не говоря уже о чемпионстве.
Шумахер, Алонсо, Хемильтон, да тот же Ферстапен, у них у всех есть характер, это сильные личности, которые были готовы "идти по головам" и тд..
А Шарль какой-то слишком "мягкий и пушистый" что-ли. Старается быть хорошим для всех. А такие как-показывает практика, чемпионами не становятся.Ну и конечно плюс его нестабильность. В топ-Командах он с запасом самый не стабильный пилот.
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Назарбек Рамунанаев
Феррари не победит. Как всегда будут тратить резину и проиграют ред Буллам
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MosFzz
Страдания ради 13 тысячных впереди Макса? А в Сингапуре, например, что делать будут?:)
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Vasily OVV
Они могли в квалификации выкрутить режим мотора на максимум для того, чтобы порадовать болельщиков. Я надеюсь, что это не так.
Непонятно, что с мерседесами и хамильтоном в частности. Расслабились после подписания контрактов???
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Олег Пачгин
Жаль резина не даст победить
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Sarumian
Албон - ракета !
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Alex_RMN
https://motorsport.jokerguide.com/
запасаемся попкорном
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dmitry79
Ответ TravenS
Заработали поул и сразу все страдания окупили) да тут и победа ничего не решит
Окупила бы хотя бы частично. Никто ж кроме РБ не побеждал в этом сезоне.
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Nikita_C47
Ответ dmitry79
Окупила бы хотя бы частично. Никто ж кроме РБ не побеждал в этом сезоне.
Так пока никто и не победил) После гонки посмотрим :)
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v6vngyr2dh
Ответ Мандалай
Завтра Макс быстро спустит тиффози на землю.
ТиФози
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Grim Reaper 2100
Ответ v6vngyr2dh
ТиФози
Именно, что тиффози !
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v6vngyr2dh
Ответ Grim Reaper 2100
Именно, что тиффози !
ТиФози от слова ТиФо, больной тифом.
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