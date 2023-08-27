Полдюжины шедевров.

Казалось бы, лучшим пилотом домашнего Гран-при Макса Ферстаппена, оформившего рекордную девятую победу подряд, фанаты «Ф-1» просто обязаны были выбрать именно Макса Ферстаппена!

Но нет – титул лучшего по мнению болельщиков ушел Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Все-таки испанец финишировал стартовал пятым, а финишировал вторым с лучшим кругом – после гонки, полной хаоса, дождя, обгонов и даже заваленного пит-стопа от своей команды.

И как же красиво испанец разбирался с соперниками! Начал уже на старте: стоило Джордж Расселлу заблокировать колесо в повороте и потерять немного на разгоне, как Фернандо тут же подхватил его выгодную траекторию и проскочил мимо «Мерседеса» и «Уильямса» Алекса Албона:

Кстати, двойной обгон особенно впечатлил Макса Ферстаппена – его реакция после просмотра повтора в подиумной комнате бесценна.

А через полкруга дождь зарядил таким, что на камерах гонка выглядела как дождевая Половина пелотона нырнула в боксы, но тройка сильнейших осталась на треке на шинах для сухой погоды. И пока соперники мечтали дотянуть до боксов без аварий, Фернандо внезапно атаковал Норриса и отобрал второе место у «Макларена» – еще одна красивейшая и внезапнейшая атака:

Атака на Норриса тоже вызвала одобрение у чемпиона:

После первого вала пит-стопов Алонсо из-за задержки на пару кругов откатился за топ-5 – пришлось прорываться. Например, вот такими шикарными атаками на «Феррари» Леклера:

Следующая хитрая задача: быстро и без потери времени опередить главного бенефициара ранних пит-стопов – Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео». Фернандо подгадал момент в точности после следующей волны остановок в боксах – и сделал китайца буквально после выезда с пит-лейн:

Казалось, испанец спокойно едет на подиум после обоих «Ред Булл», но на следующей волне пит-стопов «Астон Мартин» замешкался с его покрышкой и задержал Алонсо на 8 секунд:

Тот упал за Цуноду и Сайнса – и если Юки с изношенными покрышками Фернандо проехал сразу же и без боя, то для опережения «Феррари» вновь пришлось применять крайне внезапный и смелый маневр:

Просто нидерландский «Зандворт» – очень узкий и извилистый трек всего с одной более-менее длинной прямой, тут по-другому никак. Надо выбирать момент с хирургической точностью и тут же им пользоваться, пока соперник не успел ответить.

И Алонсо показал мастер-класс!

На второе место же он вернулся после вылета Переса с трека во время второго заряда дождя – тогда вообще в гравий съездили примерно все, но не №14. Фернандо удержал позицию до красных флагов.

А на рестарте даже пробовал атаковать Ферстаппена!

Но все-таки болид «Астон Мартин» пока не способен тягаться с «Ред Булл» колесо в колесо.

Тем не менее, Алонсо точно украл внимание у Ферстаппена на его домашней гонке.

Впечатлены?

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Mark Thompson