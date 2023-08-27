Ностальгия и модерн
Блог

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры

Гран-при Нидерландов
Альпин Альпин
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Александр Албон Александр Албон
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Логан Сарджент
Хаас Хаас
Лиам Лоусон
Астон Мартин Астон Мартин
Альфа Ромео Альфа Ромео
Юки Цунода Юки Цунода
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Мерседес Мерседес
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Ред Булл Ред Булл
Макларен Макларен
Уильямс Уильямс
Шарль Леклер Шарль Леклер
Альфа Таури Альфа Таури
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ланс Стролл Ланс Стролл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас Валттери Боттас
Пьер Гасли Пьер Гасли
Джордж Расселл Джордж Расселл
Формула-1 Формула-1
Эстебан Окон Эстебан Окон
Серхио Перес Серхио Перес
Феррари Феррари
Авто Авто

Ферстаппен вновь сильнейший.

Домашняя гонка Макса Ферстаппена, идущего на рекорд по победам в «Формуле-1» подряд, да еще и на доминирующем «Ред Булл» – что могло помешать чемпиону победить? Однако все вышло не так просто: непредсказумая погода с постоянным включением и выключением дождя здорово взбила и смешала квалификацию, а в гонке полило еще обильнее!

– Перед стартом Хэмилтона предупредили о легком дожде через 5 минут после начала гонки – легкий душ длительностью около 5 минут. Но еще на прогревочном круге некоторые пилоты передали о каплях на визоре.

– Лидеры стартовали примерно одинаково, Ферстаппен сохранил лидерство, Расселл заблокировал колесо – и Алонсо тут же взял траекторию побыстрее и объехал «Мерседес» и «Уильямс»:

Албона обогнал и Сайнс, но затем «Уильямс» вернул позицию! Весь стартовый круг:

– А через полкруга дождь зарядил таким, что на камерах гонка выглядела как дождевая!

Перес тут же заехал в боксы, следом – Леклер (а у «Феррари» не оказалось шин), Чжоу и Гасли.

– На 2-м круге Алонсо обогнал и Норриса.

– На 3-м круге Ферстаппен и Алонсо тоже заехали в боксы – и Расселл тут же обогнал Норриса в битве за первое место. Албон оказался третьим!

– А еще через полкруга Перес на промежуточных доехал до Расселла, обогнал «Мерседес» и выехал в лидеры!

– На 4-м круге Серхио оказался на 14 секунд впереди по сравнению с Ферстаппеном. В боксах побывали все лидеры. «Мерседесы» заехали в последней волне – Хэмилтон оказался 13-м, Расселл – 17-м. Чжоу оказался вторым, а Гасли – третьим! (Пока его не обогнал Ферстаппен). На «сухих» шинах остались только «Уильямсы» и Пиастри – они все свалились в боттом-5.

– Алонсо обогнал Леклера на 6-м круге и поднялся на 5-е. Пересу параллельно передали возвращении дождя через 8-10 кругов.

– На 7-м круге Ферстаппен прорвался на 2-е. До Переса – около 8 секунд.

– На 9-м круге «Феррари» выпустила Сайнса из-за Леклера – командная тактика из-за поломки антикрыла Шарля.

– На 10-м круге Пиастри на «сухих» шинах поехал с наивысшим темпом в пелотоне – и Хэмилтону тут же выдали новый «софт». Гоночная дирекция включила DRS, а Алонсо, Чжоу (единственный – на медиуме), Гасли, Сайнса и Норриса тоже зазвали за свежими «сухими» покрышками. Алонсо тут же выбрался на подиум сразу после пит-лейн – резким наскоком на Чжоу!

– Ферстаппен заехал за самыми мягкими шинами на 12-м круге – до Переса оставалось 2,5 секунды. В боксах побывал и Леклер.

– На 13-м круге на пит-стоп заехал и Перес – выехал вторым за Максом с отставанием в 3 секунды.

– На 14-м круге Цунода обогнал Окона в битве за 9-е.

– На 16-м круге Сарджент влетел в барьер. Включили автомобиль безопасности – и прямо перед ним «Макларен» обслужил Пиастри.

– На 17-м круге Расселл рискнул с новым «хардом» (вместе с Боттасом, Хюлькегбергом и Строллом), а Гасли параллельно получил 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

– Рестарт на 22-м круге: Алонсо сходу атаковал Переса, а Сайнс – Гасли. Все отбились.

– На 23-м круге Албон обогнал Магнуссена и забрал 7-е место – хотя гнал на изношенных шинах против свежих. Через круг Кевина объехал и Окон. Магнуссену выдали предупреждение за смещение на торможении.

– На 25-м круге Албон обогнал и Чжоу – взял 6-е.

– На 26-м круге Хэмилтон и Пиастри последовательно в три поворота разделали Леклера.

– К 28-му кругу Магнуссена обогнали и Цунода с Норрисом – Кевин вылетел из топ-10.

– К 32-му кругу Ферстаппен оторвался от Переса на 4 секунды. Параллельно Норрис обогнал Чжоу и взял 9-е место. Леклеру передали о дожде через 7-8 кругов. Через круг в очки вошел и Хэмилтон.

– На 36-м круге Расселл на «харде» обогнал Леклера на «софте». И это битва за 15-е!

– На 40-м круге новичок Лоусон догнал подбитую аварией на первом круге «Феррари» Леклера и начал прессинговать – в новой битве за 15-е. И обогнал! После этого Скудерия сняла Шарля с гонки.

– На 42-м круге Сайнс открыл новую пит-стопов и заехал в боксы – вернулся 11-м. Следом в боксы заехал и Норрис.

– Албон впервые заехал в боксы только на 45-м круге! Вернулся 11-м – фантастически длинный отрезок на одном комплекте через дождь и подсыхающий трек.

– На 46-м круге в боксах побывал Перес – раньше Ферстаппена (у Макса преимущество в 8 секунд).

– На 47-м круге в боксы заехал и Гасли – отбыл штраф в 5 секунд и вернулся 6-м, в схватку с Расселлом на «харде». Пьер уступил ровно 5 секунд Сайнсу – именно превышение скорости и стоило французу позиции.

– На 49-м круге Алонсо тоже заехал в боксы – «Астон Мартин» замешкался с его передним левым, и выпустила Фернандо 5-м – после Сайнса и Цуноды! №14 провел на смене 8 секунд:

– Пит-стоп лидера Ферстаппена – на 50-м круге: он вернулся лидером и сохранил 6 секунд отрыва от Переса.

– На 51-м круге Гасли обогнал Цуноду и вернул 5-е место. Алонсо разобрался с японцем еще раньше.

– На 52-м круге Алонсо настиг и Сайнса – и за одну прямую с поворотом разобрался с «Феррари».

– На 52-м круге у Цуноды не выдержали шины и сломалось антикрыло, он начал терять позицию за позицией – сперва уступил Расселлу, затем Албону. Окону, Норрису и Хэмилтону.

– На 54-м круге Ферстаппена вновь предупредили о дожде через 7-8 кругов – на этот раз «достаточно сильном».

– На 56-м круге Албон обогнал Расселла и поднялся на 6-е!

– На 58-м круге Гасли атаковал Сайнса в сражении за 4-е – Карлосу пришлось выдавливать «Альпин» с трека!

– На 59-м круге Хэмилтон догнал Расселла – и Джордж чуть не улетел с трека из-за касания травы! Через полкруга №63 убрался с дороги Льюиса.

– На 60-м круге Гасли все-таки обогнал Сайнса и поднялся на 4-е.

– На 61-м круге начался сильный дождь – Перес, Гасли, Сайнс, оба «Мерседеса» и «Макларена» остановились за «промежуточными» первыми! Ферстаппен отказался заезжать – ответил «еще сухо». Заехал только через круг – вместе с остальным пелотоном. Больше всех проиграли последние «задержавшеся» Албон и Окон – свалились на границу топ-10.

– На 63-м круге Перес вылетел – Алонсо поднялся на второе!

– На 64-м круге дождь стал таким сильным, что все начали аквапланировать в зоны безопасности.

Включился режим виртуального автомобиля безопасности, все поехали в боксы за дождевыми шинами, а затем – красный флаг. Перес остановился на середине пит-лейн из-за внезапной остановки – откатился на 6-е! Гасли таким образом оказался 3-м.

– Во время паузы ФИА опубликовала очередность рестарта, по которому Алонсо сохраняли вторую позицию, а Переса возвращали на 3-е.

– Рестарта ждали 45 минут – обязательно на промежуточной резине, с ходу, после двух кругов за автомобилем безопасности. Пытались выкатать как можно больше брызг и воды с гоночной траектории:

– Возобновление гонки на 67-м круге – Алонсо атаковал Ферстаппена, но не добрался до Макса, Расселл обогнал Норриса в битве за 7-е. Перес получил 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн, а Джордж вылетел с трека из-за прокола.

– «Феррари» Сайнса с трудом отбивалась от «Мерседеса» Хэмилтона – Карлос даже потребовал не отвлекать его по радио. И в итоге все-таки удержался!

Макс Ферстаппен все-таки победил – в 9-й раз подряд. Фернанло Алонсо долетел на втором месте – и забрал лучший круг. Третье уплыло Пьеру Гасли – из-за штрафа Пересу! Серхио свалился на 4-е – едва финишировал перед Сайнсом.

Да, «Уильямс» доехал-таки в очках – даже хаос со стратегиями не помешал. Мегарезультат для Албона и его команды!

Лиам Лоусон выжил в дебютном заезде в самых сложных условиях, которые только можно вообразить, не разбил болид, финишировал не последним и даже классифицирован выше напарника. Он впервые попробовал «Альфа Таури» только за день накануне, а стартовал в болиде «Ф-1» с места вообще только сегодня – отличный результат!

Что с общим зачетом? Большинство интриг только закручивается: Алонсо побирается к Пересу и отрывается от Хэмилтона, а Леклер вновь уступает напарнику:

В Кубке конструкторов «Уильямс», кажется, уже победил аутсайдеров – зато «Астон Мартин» слегка оторвался от «Феррари»:

Новая серия – 3 сентября в Италии. Не переключайтесь!

Аутсайдер с машиной как в «Ф-2» вогнал «Ф-1» в ступор: выиграл дождевой отрезок, обогнал «Феррари» и «Ред Булл»

Риккардо сломал руку в аварии – на хитром повороте. Место в «Ф-1» пока уплыло новичку

«Ред Булл» беспрецедентно доминирует, Ферстаппен в погоне за легендами «Ф-1»

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Lars Baron

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Indygo
Мега гонка. Жаль, что победитель всё тот же, но позади Макса просто нереально интересно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antuanych
Никто "Феррари" не унижал. Сайнц провел нормальную для себя гонку. А Леклер повредил машину, вот и не ехал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NomerSports
вот умора у Строла в 3.5 раза меньше очков чем у возрастного Алонсо .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Жаль дед не мог достать Макса, эпичный был бы финал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий