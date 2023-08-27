Ферстаппен вновь сильнейший.

Домашняя гонка Макса Ферстаппена, идущего на рекорд по победам в «Формуле-1» подряд, да еще и на доминирующем «Ред Булл» – что могло помешать чемпиону победить? Однако все вышло не так просто: непредсказумая погода с постоянным включением и выключением дождя здорово взбила и смешала квалификацию, а в гонке полило еще обильнее!

– Перед стартом Хэмилтона предупредили о легком дожде через 5 минут после начала гонки – легкий душ длительностью около 5 минут. Но еще на прогревочном круге некоторые пилоты передали о каплях на визоре.

– Лидеры стартовали примерно одинаково, Ферстаппен сохранил лидерство, Расселл заблокировал колесо – и Алонсо тут же взял траекторию побыстрее и объехал «Мерседес» и «Уильямс»:

Албона обогнал и Сайнс, но затем «Уильямс» вернул позицию! Весь стартовый круг:

– А через полкруга дождь зарядил таким, что на камерах гонка выглядела как дождевая!

Перес тут же заехал в боксы, следом – Леклер (а у «Феррари» не оказалось шин), Чжоу и Гасли.

– На 2-м круге Алонсо обогнал и Норриса.

– На 3-м круге Ферстаппен и Алонсо тоже заехали в боксы – и Расселл тут же обогнал Норриса в битве за первое место. Албон оказался третьим!

– А еще через полкруга Перес на промежуточных доехал до Расселла, обогнал «Мерседес» и выехал в лидеры!

– На 4-м круге Серхио оказался на 14 секунд впереди по сравнению с Ферстаппеном. В боксах побывали все лидеры. «Мерседесы» заехали в последней волне – Хэмилтон оказался 13-м, Расселл – 17-м. Чжоу оказался вторым, а Гасли – третьим! (Пока его не обогнал Ферстаппен). На «сухих» шинах остались только «Уильямсы» и Пиастри – они все свалились в боттом-5.

– Алонсо обогнал Леклера на 6-м круге и поднялся на 5-е. Пересу параллельно передали возвращении дождя через 8-10 кругов.

– На 7-м круге Ферстаппен прорвался на 2-е. До Переса – около 8 секунд.

– На 9-м круге «Феррари» выпустила Сайнса из-за Леклера – командная тактика из-за поломки антикрыла Шарля.

– На 10-м круге Пиастри на «сухих» шинах поехал с наивысшим темпом в пелотоне – и Хэмилтону тут же выдали новый «софт». Гоночная дирекция включила DRS, а Алонсо, Чжоу (единственный – на медиуме), Гасли, Сайнса и Норриса тоже зазвали за свежими «сухими» покрышками. Алонсо тут же выбрался на подиум сразу после пит-лейн – резким наскоком на Чжоу!

– Ферстаппен заехал за самыми мягкими шинами на 12-м круге – до Переса оставалось 2,5 секунды. В боксах побывал и Леклер.

– На 13-м круге на пит-стоп заехал и Перес – выехал вторым за Максом с отставанием в 3 секунды.

– На 14-м круге Цунода обогнал Окона в битве за 9-е.

– На 16-м круге Сарджент влетел в барьер. Включили автомобиль безопасности – и прямо перед ним «Макларен» обслужил Пиастри.

– На 17-м круге Расселл рискнул с новым «хардом» (вместе с Боттасом, Хюлькегбергом и Строллом), а Гасли параллельно получил 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

– Рестарт на 22-м круге: Алонсо сходу атаковал Переса, а Сайнс – Гасли. Все отбились.

– На 23-м круге Албон обогнал Магнуссена и забрал 7-е место – хотя гнал на изношенных шинах против свежих. Через круг Кевина объехал и Окон. Магнуссену выдали предупреждение за смещение на торможении.

– На 25-м круге Албон обогнал и Чжоу – взял 6-е.

– На 26-м круге Хэмилтон и Пиастри последовательно в три поворота разделали Леклера.

– К 28-му кругу Магнуссена обогнали и Цунода с Норрисом – Кевин вылетел из топ-10.

– К 32-му кругу Ферстаппен оторвался от Переса на 4 секунды. Параллельно Норрис обогнал Чжоу и взял 9-е место. Леклеру передали о дожде через 7-8 кругов. Через круг в очки вошел и Хэмилтон.

– На 36-м круге Расселл на «харде» обогнал Леклера на «софте». И это битва за 15-е!

– На 40-м круге новичок Лоусон догнал подбитую аварией на первом круге «Феррари» Леклера и начал прессинговать – в новой битве за 15-е. И обогнал! После этого Скудерия сняла Шарля с гонки.

– На 42-м круге Сайнс открыл новую пит-стопов и заехал в боксы – вернулся 11-м. Следом в боксы заехал и Норрис.

– Албон впервые заехал в боксы только на 45-м круге! Вернулся 11-м – фантастически длинный отрезок на одном комплекте через дождь и подсыхающий трек.

– На 46-м круге в боксах побывал Перес – раньше Ферстаппена (у Макса преимущество в 8 секунд).

– На 47-м круге в боксы заехал и Гасли – отбыл штраф в 5 секунд и вернулся 6-м, в схватку с Расселлом на «харде». Пьер уступил ровно 5 секунд Сайнсу – именно превышение скорости и стоило французу позиции.

– На 49-м круге Алонсо тоже заехал в боксы – «Астон Мартин» замешкался с его передним левым, и выпустила Фернандо 5-м – после Сайнса и Цуноды! №14 провел на смене 8 секунд:

– Пит-стоп лидера Ферстаппена – на 50-м круге: он вернулся лидером и сохранил 6 секунд отрыва от Переса.

– На 51-м круге Гасли обогнал Цуноду и вернул 5-е место. Алонсо разобрался с японцем еще раньше.

– На 52-м круге Алонсо настиг и Сайнса – и за одну прямую с поворотом разобрался с «Феррари».

– На 52-м круге у Цуноды не выдержали шины и сломалось антикрыло, он начал терять позицию за позицией – сперва уступил Расселлу, затем Албону. Окону, Норрису и Хэмилтону.

– На 54-м круге Ферстаппена вновь предупредили о дожде через 7-8 кругов – на этот раз «достаточно сильном».

– На 56-м круге Албон обогнал Расселла и поднялся на 6-е!

– На 58-м круге Гасли атаковал Сайнса в сражении за 4-е – Карлосу пришлось выдавливать «Альпин» с трека!

– На 59-м круге Хэмилтон догнал Расселла – и Джордж чуть не улетел с трека из-за касания травы! Через полкруга №63 убрался с дороги Льюиса.

– На 60-м круге Гасли все-таки обогнал Сайнса и поднялся на 4-е.

– На 61-м круге начался сильный дождь – Перес, Гасли, Сайнс, оба «Мерседеса» и «Макларена» остановились за «промежуточными» первыми! Ферстаппен отказался заезжать – ответил «еще сухо». Заехал только через круг – вместе с остальным пелотоном. Больше всех проиграли последние «задержавшеся» Албон и Окон – свалились на границу топ-10.

– На 63-м круге Перес вылетел – Алонсо поднялся на второе!

– На 64-м круге дождь стал таким сильным, что все начали аквапланировать в зоны безопасности.

Включился режим виртуального автомобиля безопасности, все поехали в боксы за дождевыми шинами, а затем – красный флаг. Перес остановился на середине пит-лейн из-за внезапной остановки – откатился на 6-е! Гасли таким образом оказался 3-м.

– Во время паузы ФИА опубликовала очередность рестарта, по которому Алонсо сохраняли вторую позицию, а Переса возвращали на 3-е.

– Рестарта ждали 45 минут – обязательно на промежуточной резине, с ходу, после двух кругов за автомобилем безопасности. Пытались выкатать как можно больше брызг и воды с гоночной траектории:

– Возобновление гонки на 67-м круге – Алонсо атаковал Ферстаппена, но не добрался до Макса, Расселл обогнал Норриса в битве за 7-е. Перес получил 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн, а Джордж вылетел с трека из-за прокола.

– «Феррари» Сайнса с трудом отбивалась от «Мерседеса» Хэмилтона – Карлос даже потребовал не отвлекать его по радио. И в итоге все-таки удержался!

Макс Ферстаппен все-таки победил – в 9-й раз подряд. Фернанло Алонсо долетел на втором месте – и забрал лучший круг. Третье уплыло Пьеру Гасли – из-за штрафа Пересу! Серхио свалился на 4-е – едва финишировал перед Сайнсом.

Да, «Уильямс» доехал-таки в очках – даже хаос со стратегиями не помешал. Мегарезультат для Албона и его команды!

Лиам Лоусон выжил в дебютном заезде в самых сложных условиях, которые только можно вообразить, не разбил болид, финишировал не последним и даже классифицирован выше напарника. Он впервые попробовал «Альфа Таури» только за день накануне, а стартовал в болиде «Ф-1» с места вообще только сегодня – отличный результат!

Что с общим зачетом? Большинство интриг только закручивается: Алонсо побирается к Пересу и отрывается от Хэмилтона, а Леклер вновь уступает напарнику:

В Кубке конструкторов «Уильямс», кажется, уже победил аутсайдеров – зато «Астон Мартин» слегка оторвался от «Феррари»:

Новая серия – 3 сентября в Италии. Не переключайтесь!

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Lars Baron