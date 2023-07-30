Призыв к использованию отходов.

Британская команда «Формулы Е» «Энвижн» выиграла чемпионат мира этого сезона силами Себастьяна Буэми и Ника Кэссиди – причем последний даже забрал последнюю гонку турнира в Лондоне.

А перед финальным заездом «Энвижн» удивила домашнюю публику могучей акцией на британском ТВ: Буэми вместе с третьей гонщицей команды Элис Пауэлл прикатили на ВВС вот этот «Спасенный электроболид».

Затем его пригнали и на гоночный трек:

Машину сделал лондонский художник Лиам Хопкинс (Lazerian) из более чем сотни старых айфонов, макбуков, других ноутов, одноразовых вейпов, кабелей, зарядных устройств и плат от телевизоров. За образец взяли реальный действующий болид «Формулы Е» – и даже поставили туда одну из гоночных силовых установок. Да, машина из мусора ездит – в ней даже прокатился актер из шоу «Академия Амбрелла» на Netflix Эйден Галлахер (посол ООН по окружающей среде в Северной Америке!).

Цель – именно привлечь внимание общества к необходимости перерабатывать электроотходы, ведь по количеству такого мусора на человека в 2022-м Соединенное Королевство занимало второе место в мире! 24 кг на каждого, или 1600 тысяч тонн в сумме на страну.

«Параллельно с испытанием новых аккумуляторных технологий нам нужно справиться с электронными отходами и удостовериться, что ценные металлы, минералы и материалы из старых ноутов, смартфонов и других девайсов извлекаются и вновь используются, – заявил на презентации машины директор команды по технологиям Силвейн Филиппи. – Если миллионы и миллионы литиевых батарей из вейпов и других продуктов переработать, это здорово сократить и необходимость в добыче новых редкоземельных металлов, и снизит потребление энергии на производство аккумуляторов с нуля.

Мы хотим повысить осведомленность о необходимости перерабатывать электромусор и помочь в строительстве «экономику замкнутого цикла», где электрические продукты используются вновь или перерабатываются, а не выбрасываются».

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Фото: envision-racing.com