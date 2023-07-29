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Что случилось в спринте на Гран-при Бельгии: редчайший вылет Алонсо, Хэмилтон выбил «Ред Булл» и получил спорный штраф

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Триумф Пиастри и «Макларена».

Новый спринтерский формат «Формулы-1» не устает удивлять – и особенно на треках с непредсказуемой погодой вроде бельгийского «Спа».

Результаты заезда перед спринтом уже выдались достаточно сенсационными – у Ферстаппена чуть не отобрали поул, Оскар Пиастри из «Макларена» оказался вторым, Гасли заехал в топ-6, «Астон Мартин» провалились:

Однако те заезды откладывали на полчаса, и дождь в Бельгии в принципе может возникнуть в любой момент и сломать вообще все расчеты, потому никто не ждали «обычной» гонки.

– И старт отложили: пока на пит-лейн все ходили даже без зонтов, в нескольких поворотах трибуны буквально заливало.

Пришлось быстро растягивать тенты:

– Ждать старта пришлось 30 минут. После него – запустили машины на автомобилем безопасности на полностью дождевых шинах:

– Из-за плохой видимости назначили 4 круга за автомобилем безопасности и старт за ним же. Гонщики единогласно поддержали.

– В конце них прибавили еще круг за сэйфти-каром, поскольку в середине пелотонона гонщики еще ничего не видели. Дистанцию уменьшили до 11 кругов.

– Через 5 кругов поездок за сэйфти-каром старт все-таки состоялся – и тут же половина пелотона заехала за промежуточными: Пиастри, Перес, Хэмилтон, Гасли, Риккардо, Стролл, Албон, Боттас и Хюлькенберг. В этой волне выиграл Пиастри, второй – Гасли, третий – Перес.

– На следующем круге в боксы заехала уже следующая волна: Ферстаппен, Норрис и все остальные. По возвращении Пиастри оказался лидером, Макс выехал вторым, Гасли оказался третьим!

– Макс преследовал Пиастри до 3-го круга – сокращал отставание в 2 секунды.

– На 4-м круге Алонсо уплыл в гравий. Сэйфти-кар!

– В конце 5-го круга автомобиль безопасности вернулся на пит-лейн – дали рестарт. И Ферстаппен обогнал Пиастри на первой же длинной прямой – Оскар рванул слишком рано, сказалась нехватка опыта на лидирующих позициях.

– Хэмилтон атаковал Переса на 6-м круге – они коснулись, но Серхио удержался на 4-м.

– На следующем круге Хэмилтон и Сайнс последовательно поворот за поворотом обогнали Переса – а на следующей прямой мимо Чеко пролетел еще и Леклер!

– К концу 7-го круга Перес вылетел в гравий и провалился на 16-е в битве с Норрисом. Его сняли с гонки на 8-м круге – оказывается, после столкновения с Хэмилтоном у «Ред Булл» пробило понтон. Льюису прилетело 5 секунд штрафа за крэш.

– На 9-м круге Хэмилтон насел на Гасли в битве за третье.

– На 10-м круге Расселл пробился в топ-8 после обгона Окона и Риккардо и забрал последний зачетный балл.

– Ферстаппен доехал-таки до первого места с отрывом в 6 секунд от Оскара Пиастри – браво, дебютант! Гасли – третий.

Хэмилтон немного поплатился за чрезмерную агрессию (он не обогнал Переса полностью и фактически спровоцировал аварию), но все-таки заработал пару очков. А как вы считаете, стоило ли штрафовать Льюиса?

Расстановка в чемпионате поменялась не слишком сильно: все-таки максимум за спринт – 8 очков. Порадовался только Гасли с Пиастри – Оскар обогнал Окона:

А в Кубке конструкторов пока без перестановок – «Макларен» только отрывается от «Альпин» и приближается к «Феррари»:

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1 комментарий

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pan_admiral
Дед в дождь слабоват
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