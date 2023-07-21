Едет на титул со всеми ачивками.

На Гран-при Австрии Макс Ферстаппен оформил хет-трик (поул-победа-быстрый круг) и помог «Ред Булл» взять 101-ю победу в истории команды – причем привез 24 секунды Шарлю Леклеру к концу гонки после того, как обогнал монегаска на 33-м круге. Фактически основную часть отрыва «Ред Булл» накатал за первые же 20-25 кругов после маневра.

Огромный отрыв и преимущество в скорости позволило Максу даже уйти на рискованный пижонский пит-стоп перед финальным кругом ради бонусного балла за лучшее время – хотя команда и пыталась его отговорить, настоял именно Макс.

«Все началось минут за 5 до конца гонки. Я сразу сказал нет, поскольку мы уверенно лидировали с большим отрывом, – признался обычно строгий советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Но Макс требовал новые шины и его было не остановить. Когда Макс сказал нам, что шины на его болиде работают не очень хорошо, мы понимали, что он все равно попробует (установить лучший круг), даже если мы не дадим ему новые шины.

Так что мы все обсудили и дали согласие. Отрыв был достаточно большим, так что случиться должно было что-то действительно экстраординарное (чтобы у Ферстаппена возникли проблемы). У нас оставался свежий комплект «софта», так что риска не было. Но эта мысль засела в голове у Макса. А я хочу, чтобы наши пилоты были довольны».

«Для меня риска не было никакого, но для команды – да, думаю, они немного нервничали, – посмеялся Макс после финиша. – Я увидел отрыв и подумал: «Надо ехать в боксы». Что я хочу попробовать проехать лучший круг в гонке, если уж у меня есть такая возможность, что мы и сделали в самом конце заезда…Возможно, со стороны это казалось крупным риском. Но для меня, из кокпита болида, риска не было никакого».

А знаете, что еще, оказывается, Макс увидел из кокпита во время пит-стопа? Репортера британского Channel 4 Дэвида Култхарда – бывшего пилота «Ред Булл», постоянно интервьюера для медиа компании и владельца частного джета, на котором Ферстаппен временами летает домой. И чемпион решил слегка припугнуть старшего товарища, проехав совсем рядом с выделенной победителям зоной – туда обычно после финиша приезжает топ-3 для интервью.

В трансляции могло показаться, что Макс просто резал расстояние как можно сильнее, чтобы точно безопасно вернуться лидером, но нет: Дэвид вместе с бывшим владельцем собственной команды в «Ф-1» Эдди Джорданом (теперь «Астон Мартин») обсудили этот момент в подкасте «Формула для успеха» – Ферстаппен сам признал, что специально:

Эдди: Действительно, в «Ф-1» ты привык гоняться с точностью до мелчайшей детали, собирать их все. И ты правильно заметил, поэтому в «Ф-1» первые и последние ряды укладываются в секунду.

А Макс в конце заезжает на быстрый пит. Думаю, это было серьезной нервотрепкой. Если бы я был в команде, я бы такого не допустил. Риск слишком перебивал награду. Возможная потеря 25 баллов ради одного дополнительного… Фантастика – смотреть. Хочу поаплодиовать Максу и команде. Но, тем не менее, считаю это безрассудством. Риск слишком велик.

Дэвид: Расскажу тебе другую выдающуюся вещь. Небольшой инсайд, Я спустился, чтобы после финиша взять интервью у топ-3, и стоял перед гаражами «Ред Булл». Спиной к двери в гараж ФИА. С оператором, снимающим эти интервью. Это традиция – спускаешься заранее и занимаешь место до финиша, чтобы успеть. И я вижу Макса на пит-лейн, достаю телефон. Думал, сниму крутое видео пит-стопа для сына, знаешь, небольшая маленькая штучка.

Я покажу. К сожалению, слушатели не смогут это увидеть, но он проехал примерно в полуметре от моей ноги. Я просто не мог уйти куда-то дальше, а он рулил в боксы.

Я заснял это и подумал: «Боже, что это было, слегка на грани». Почувствовал, может, оказался в неправильном месте. Но я знаком с этикетом пит-лейн!

В общем, он побеждает в Гран-при. Мы записали разговоры, интервью, шоу для Channel 4. И я летел с Максом в Монако. Я уже в самолете, он прибыл следом из-за каких-то документальных съемок. Он входит и такой: «Ну как тебе, как я близко к тебе проехал?»

Я такой: «Так ты знал, что это был я?»

А он: «Ага, мне и не надо было ехать так близко. Просто захотел тебя припугнуть».

Эдди: Но вот насколько этот парень хорош!

Дэвид: Вот сколько всего он способен вместить. Я только: «Ну, да как ты понял, что это я?»

А он: «Ты единственный блондин в белых штанах, кто стоит и ждет на пит-лейн».

Эдди: Кажется, он тебя уже на глаз определяет. И ты у него в прицеле. На твоем месте я бы следил внимательнее, гуляя по ночам в Монако.

Дэвид: Да, ну, думаю, он полностью сконцетрирован на третьем титуле.

Макс вообще развлекался как мог на том Гран-при – например, помахал «Феррари» Карлоса Сайнса во время обгона:

Вот насколько сейчас Ферстаппен быстрее всех. Кажется, он просто решил пройти «Формулу-1» со всеми возможными ачивками.

Фото: Federico Basile/IPA/Global Look Press; formula1.com