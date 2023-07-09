Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией
Провалище «Феррари».
Гран-при Великобритании интриговал редкой стартовой решеткой: впервые с 2013-го «Макларены» попали в топ-3 обеими машинами, и впервые с 2008-го одна из них заехала на первый ряд домашней гонки. С учетом традиционно средних стартов «Ред Булл» (давняя проблема их моториста «Хонды» с разгоном на низких оборотах) и совершенно новых по конструкции шин от «Пирелли» можно было ждать сюрпризов.
– И у «Ред Булл» случился классический старт в стиле «Хонды» – Ландо Норрис вырвался в лидеры!
– Расселл обогнал Сайнса, Алонсо прибавил две позиции. Албон удержался в топ-10 на «Уильямсе».
– Норрис продержался лидером вплоть до включения DRS на 5-м круге – дальше Ферстаппену хватило пары поворотов и прямой:
– На 5-м круге Расселл атаковал Леклера – и Шарль только резким вилянием в сторону «Мерседеса» сбил прорыв соперника:
– На 7-м круге Пиастри передали приказ не атаковать Ландо – и рассказали об этом Норрису.
– На 7-м круге Хэмилтон обогнал Алонсо в битве за 7-е место:
– На 8-м круге Ферстаппен пожаловался на странные смещения машины – настолько силен был ветер.
– Окон сошел на 10-м круге – заехал в боксы и остановился.
– На 11-м круге Ферстаппену передали о предполагаемом дожде через пару кругов.
– На 12-м круге Расселлу передали, что дождь обойдет трек. А Джордж ответил: на визоре – капли!
– Перес вернулся в топ-10 на 15-м круге – обогнал Алекса Албона.
– К 16-му кругу Ферстаппен оторвался только на 3,5 секунды от «Макларенов» – а Леклер отстал от них на 4 секунды!
– Гениальный диалог Сайнса с «Феррари» на 18-м круге: «План В» – «А какой план В? Я забыл» – «Дам тебе знать». На следующем круге Леклер заехал в боксы! Получил самый жесткий состав и вернулся 12-м.
– На 20-м круге Ферстаппен спросил у мостика по радио: «Увидел, что «Феррари» побывала в боксах. Мы едем по своей стратегии?» – «Да, не о чем беспокоиться».
– На 22-м круге Макс установил быстрейший круг и нарастил отрыв до 5,5 секунд.
– «Подрезка» «Феррари» уткнулась в Стролла на 25-м круге – Леклер застрял за «Астон Мартин». Пришлось разбираться полкруга – в схватке за 11-е.
– На 27-м Сайнса зазвали в боксы – и он выехал 12-м на «харде». Параллельно Леклер передал по радио: «Кажется, пит-стоп был немного рано».
– На 29-м круге Расселл заехал в боксы – и вернулся после Леклера из-за медленного пит-стопа на 3,9 секунды! Именно потерянных 1,5 секунды Джорджу и не хватило.
– На 30-м круге в боксах побывал уже Пиастри – успел выехать впереди Леклера.
– На 31-м круге Расселл воспользовался преимуществом свежих и более мягких шин и объехал Леклера:
– На 33-м круге на болиде Магнуссенна загорелся мотор. Включился режим виртуального сэйфти-кара. Леклер тут же заехал за новыми шинами – и остался 10-м!
– Через круг выпустили настоящий автомобиль безопасности. Ферстаппен тут же заехал за самым мягким составом, следом – Норрис, которому выдали «хард», затем Хэмилтон («софт») и Алонсо («софт»)! Льюис оказался в топ-3. У «Макларена» не было свежего «софта» (потратили на удачную квалификацию), а стратеги хотели выдать пилотам именно полностью новый комплект.
Сайнсу на «харде» отказали в пит-стопе – чтобы не терять еще больше позиций.
– Рестарт на 39-м круге – Хэмилтон тут же бросился атаковать Норриса, однако Ладно мастерски выбирал траектории в поворотах и размещал машину на треке так, чтобы Льюису приходилось отступать вираж за виражом:
– На 40-м круге – второй раунд битвы, а затем Норрис немного оторвался:
– На 44-м круге Перес, Албон и Леклер буквально поворот за поворотом обгоняли Сайнса – настолько у «Феррари» оказалась великая стратегия!
– На 44-м круге Албон опередил еще и Леклера:
– На 45-м круге Сайнса атаковал еще и Гасли – но Карлос отбился. А на 46-м круге Пьер резко замедлился – из-за сломанной подвески в предыдущем столкновении со Строллом.
– На 46-м круге Норрис оторвался от Хэмилтона на 1,6 секунды – ранние атаки перегрели шины на «Мерседесе»!
– На 47-м круге Перес обогнал и Алонсо.
– Сход Гасли – на 48-м круге.
– Ферстаппен доехал на первом с быстрейшим кругом, а титан Норрис дотерпел-таки на втором! Великая гонка Ландо. Хэмилтон третий, Пиастри – четвертый! Албон добрался до 8-го – впереди обеих «Феррари».
Оба пилота «Мерседеса» и «Макларена» стремительно всплывают в общем зачете – как и Албон:
«Макларен» теперь №5 в Кубке конструкторов, «Астон Мартин», похоже, будет защищать третью строчку, а «Уильямс» готовится гоняться с «Хаасом» за 7-ю:
Как вам гонка?
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Ферстаппен вырвал поул в Великобритании у Норриса
Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse
Стратегия как раз-таки была так себе ) А вот машина была хороша на фоне Мерса, иначе Норрис бы сейчас довольствовался 3-м местом (а может даже и Пиастри 5-м).
p.s. Увидел, кто автор. Вопрос снимается xD