У Ферстаппена и Хэмилтона еще много работы.

Один из главных героев «Формулы-1» всех времен Михаэль Шумахер не гоняется уже 10 лет – казалось, с тех пор Льюис Хэмилтон перебил уже все его рекорды (а оставшиеся достижения доминирования доел Макс Ферстаппен).

Но нет: при изучении списка рекордов оказывается, что несколько достижений все еще сохранились за Красным бароном!

7 чемпионских титулов + рекорд по титулам подряд

Шумахер выиграл «Формулу-1» дважды в «Бенеттоне» (94-й и 95-й), перешел в «Феррари», бился с «Уильямсами» и «Макларенами» и оформил серию из пяти побед со Скудерией с 2000-го по 2004-й.

Льюис Хэмилтон пока только повторил это достижение в 2020-м, а в 2021-м сражался за рекорд до последнего круга, но обстоятельства сыграли против него. Владельца «достижения» в автоспорте засчитывают за первым добравшимся (так и со временами в квалификации, например, и с очками), потому официальный рекордсмен пока все еще Шумахер.

Также непобитым остался и его рекорд по титулам подряд. Близко к повторению подходили только Себастьян Феттель (2010-2013) и, конечно, Хэмилтон – но у Льюиса сезон-2016 стащил Росберг, а следующую серию как раз сломал Ферстаппен!

Сейчас на рекорд может уйти только Макс – он едет к третьему титулу подряд. Однако для преодоления рекорда по чемпионствам подряд ему придется побеждать еще следующих три года – готовы?

Сезоны подряд с победами в Гран-при – 15

Михаэль Шумахер выигрывал хотя бы одну гонку в каждом сезоне «Формулы-1» с 1992-го по 2006-й. 91-й немец проехал не целиком, первая победа состоялась как раз в конце первого полного года в Гран-при. И побеждать Красный барон прекратил потому, что ушел в отпуск.

Льюис Хэмилтон тоже начал выигрывать с дебютного года и хотя бы раз за сезон приезжал первым вплоть до 2021-го. А в 2022-м «Мерседес» превратился в более-менее сильную машину только к концу чемпионата, и единственную победу команды в году одержал напарник №44 Джордж Расселл. Льюис вновь повторил достижение Шумахера, но не смог превзойти – и в данный момент даже не понятно, сможет ли кто-либо еще в истории провернуть такую серию.

Для сравнения: серия Ферстаппена пока насчитывает 8 сезонов с победами. Следующий из действующих гонщиков – Перес: у него 4.

Подиумы во всех Гран-при сезона – можно только повторить, но не побить

В 2002-м Михаэль Шумахер 17 раз финишировал в топ-3 – 11 побед, 5 вторых мест и одно третье. Всего в сезоне было 17 Гран-при. Ни до него, ни после никто пока не выбивал все 100% гонок года на подиуме – хоть Ферстаппен и заехал в топ-3 18 раз в 2021-м, у него на это было 22 Гран-при. Даже в доминирующем 2022-м с 15 победами Ферстаппен оказался на подиуме только те же 17 раз – тоже на 22 этапах.

Ближе всех к Шумахеру махнули Хэмилтон в 2015-м и Феттель в 2011-м (15 подиумов из 17 гонок).

Подиумы подряд – 19 (с Гран-при США 2001-го по Гран-при Японии 2002-го)

Серия эпична еще и тем, что тянулась с предыдущего сезона – с ней выходит и вовсе нереальная последовательность из 19 финишей в топ-3 подряд. Ближе всех Хэмилтон (16 – с Гран-при Италии 2014-го до Гран-при Британии 2015-го). Алонсо – 15 подиумов подряд в 2005-2006 годах – третий.

Эту серию Ферстаппен теоретически способен побить уже в этом году: сейчас у него 10 подиумов подряд (с Абу-Даби 2022-го по Австрию 2023-го).

Промежуток между первым и последним подиумом – 20 лет, 3 месяца 2 дня

Столько времени прошло между третьим местом на Гран-при Мексики 1992-го и третьим местом на Гран-при Европы 2012-го.

К побитию крайне близок Алонсо: у него промежуток – 20 лет, 2 месяца и 26 дней (зафиксирован после второго места на Гран-при Канады) и еще 2 года в усилившемся «Астон Мартин».

У Хэмилтона после третьего места на том же Гран-при Канады – 16 лет и 3 месяца.

Быстрейшие гоночные круги (всего – 77 , за сезон – 10, промежуток между первым и последним – 19 лет 10 месяцев 22 дня)

Неподражаемая статистика Красного барона: в четверти своих Гран-при проезжал быстрейший круг! 77 штук из 308 гонок.

Просто раньше правила позволяли дозаправки, и пилоты атаковали большую часть дистанции гонки почти в квалификационном режиме. Сейчас же возможность проехать быстрейший круг выпадает либо в начале отрезка с новыми шинами, либо в конце гонки на сэкономленных ресурсах, а в 2000-е дистанция для соревнования за лучшее время была шире.

Потому статистика быстрейших кругов – неплохой индикатор синергии между пилотом и машиной внутри сезона. И Шумахер тут тоже рекордсмен: поставил 10 лучших времен в сезоне в 2004-м. Столько же выбил Кими Райкконен в 2005-м и 2008-м. Лучший результат Хэмилтона – 8 штук в 2015-м.

Всего же у Льюиса 62 быстрейших круга – похоже, этот рекорд он все-таки не побьет. У Ферстаппена сейчас 25 штук – тоже далековато.

Но особенно природную скорость Шумахера демонстрирует разбежка между первым и последним быстрейшим кругом в его карьере. Впервые Михаэль вписался в эту графу на Гран-при Бельгии 1992-го, а в последний раз – на Гран-при Германии 2012-го: интервал в 19 лет, 10 месяцев и 22 дня!

Хэмилтон здесь обновлялся после Гран-при Монако – у него 16 лет и 1 месяц. Надо минимум 4 года откатать на уровне, чтобы получить шанс на перебитие достижения.

Самая реальная возможность на перехват рекорда – у Алонсо: его «Астон Мартин» вновь в топе, а последний лучший круг испанец показывал на Гран-при Венгрии 2017-го с интервалом 14 лет и 1 месяц. Если №14 проедет хотя бы один быстрейший круг до конца сезона, то продвинет достижение до 20 лет – до практически неберущейся планки.

Победы на одном Гран-при – 8 во Франции

Михаэль Шумахер 8 раз выиграл гонку еще на «Маньи-Кур». С тех пор Гран-при Франции переносили на «Поль-Рикар» и убирали из календаря, а рекорд 2006-го до сих пор стоит – Хэмилтон только догнал победами на Гран-при Венгрии и Великобритании. В этом году достижение Шуми еще теоретически может пасть.

Гонки до конца сезона на момент завоевания титула – ШЕСТЬ!

Жалобщики на доминирование Макса Ферстаппена должны сейчас присесть: в 2002-м Шумахер при календаре в 17 Гран-при выиграл титул на 11-м – 21 июля на этапе во Франции. Остальной сезон из шести гонок все доезжали на интерес.

Сейчас в календаре 22 этапа, но настолько раннее завоевание титула просто невозможно благодаря расширению очковой системы. Однако в прошлом году Ферстаппен оформил чемпионство за 4 Гран-при до финиша.

Хет-трики (поул-победа-быстрый круг на одном Гран-при) – 22

Достаточно сложный рекорд, для которого все должно сложиться: и надежность, и стратегия, и личная форма, и командная, и темп соперников.

Михаэль Шумахер в годы доминирования насобирал 22 таких. У Льюиса Хэмилтона – 19, и пока не похоже, чтобы он добрался-таки до этого рекорда.

На третьем месте – звезда 60-х Джим Кларк с 11-ю: Шумахер в свое время перебил его достижение вдвое.

Из нынешних действующих 7 хет-триков у Ферстаппена и 5 у Алонсо. До конца 2023-го рекорд должен устоять!

Гонки подряд в роли лидера чемпионата: 37 (с Гран-при США 2000-го по Гран-при Японии 2002-го)

Еще один привет из доминирующей эпохи «Феррари» – после решающего обгона Мики Хаккинена в общем зачете Красного барона было долго не остановить. Вплоть до первого Гран-при 2003-го в Австралии, где Михаэль потерял лидерство из-за стратегической ошибки и финишировал 4-м.

Макс Ферстаппен вышел в лидеры чемпионата на прошлогоднем Гран-при Испании и повел в этом статусе уже 24 Гран-при. К концу года их накопится 36, если пилот «Ред Булл» действительно доедет до третьего титула.

Победы без поулов – 51

Всего Шумахер выиграл 91 раз – и только 40 раз с первого стартового места! 56% его побед пришлись на другие позиции. Для сравнения: у Хэмилтона – 42 победы из 103 не с поула (41%).

Из действующих пилотов в топ-10 еще входят Макс Ферстаппен (21 победа не с поула – ровно 50%) и Фернандо Алонсо (18 таких побед – 56,25%).

Для такого достижения требуется достаточно сильный болид, но в то же время и примерно равноценные на одном быстром круге соперники. В этом сезоне, кажется, рекорд Шумахера в безопасности.

Побед после старта не с первого ряда – 24

Если что, речь может идти и о третьем стартовом месте. Рекорд каждый год под теоретической угрозой – даже удивительно, что он все еще остается за Шумахером!

Для сравнения: у Михаля больше побед не с первого ряда, чем у большинства пилотов – побед не с поула: у Феттеля таких – 22.

Просто именно в этой «дисциплине» фактор победной машины и силы соперников выкручивается на абсолютный предел. Нужно регулярно проигрывать на одном быстром круге (или откатываться из-за штрафов), но каждый раз прорываться. Стабильно повторять это год за годом – не очень-то простая задача.

Плюс в копилку к факторам величия Шумахера.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Andreas Rentz, Martin Rose, Alexander Hassenstein, Clive Mason, Clive Rose