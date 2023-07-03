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Сколько зарабатывают гонщики «Ф-1» только в спорте? $220 миллионов на всех!

Астон Мартин Астон Мартин
Эстебан Окон Эстебан Окон
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Шарль Леклер Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Валттери Боттас Валттери Боттас
Серхио Перес Серхио Перес
Ланс Стролл Ланс Стролл
Ред Булл Ред Булл
Александр Албон Александр Албон
Хаас Хаас
Логан Сарджент
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Джордж Расселл Джордж Расселл
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Альпин Альпин
Альфа Ромео Альфа Ромео
Ник де Врис Ник де Врис
Формула-1 Формула-1
Уильямс Уильямс
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
бизнес бизнес
Феррари Феррари
Мерседес Мерседес
Юки Цунода Юки Цунода
деньги деньги
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Ландо Норрис Ландо Норрис
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Альфа Таури Альфа Таури
Макларен Макларен
Авто Авто

От $55 млн до собственной команды.

В «Формуле-1» всего 20 мест, и о них мечтает каждый гонщик планеты. Причем не все они освобождаются после каждого сезона: даже 3 новичка – уже много, даже 5 переходов – уже масштабный сдвиг, способный изменить облик чемпионата.

А после введения потолка расходов на болиды команды получили возможность сманивать и удерживать звезд большими зарплатами – ведь гонорары гонщиков исключаются из-под ограничений!

Сколько же зарабатывают эти ребята? Один из самых авторитетных и старых журналистов паддока «Формулы-1» (а ныне и советник президента Международной автомобильной федерации) Дитер Ренкен общается с инсайдерами, менеджерами гонщиков и управляющим штатом команд о суммах в их контрактах каждый год и публикует инсайды – вот его распределение 220 миллионов в год на всех:

Рейтинг сводится в долларах, но зарплаты в контрактах указываются в фунтах (для британских команд), евро (для европейских) и даже в швейцарских франках (для «Заубера» / «Альфа Ромео»).

Речь исключительно о суммах за участие в гонках, без учета бонусов. «Негоночные» части контрактов могут быть сильно больше: иногда пилоты требуют право на получение своих болидов (например, у Алонсо личный музей) – их реальную стоимость трудно оценить, особенно в зависимости от комплектации (с мотором или без него).

В рейтинге не фигурируют и имиджевые права (иногда их оставляют за командой, иногда пилот забирает все – как у Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»), личные спонсоры и остальные физические бенефиты вроде корпоративного суперкара в подарок (Ферстаппен накопил таких на несколько миллионов в годы сотрудничества «Ред Булл» и «Астон Мартин»).

Также в суммы не включены взносы за суперлицензию – хоть «Ред Булл» и платит за Макса, но в контракте конечный итог не пропишешь (из-за зависимости от очков). В 2022-м набежал миллион долларов!

Что же самое интересное по каждому пилоту?

Макс Ферстаппен получил 14% всего бюджета «Ред Булл»: расходы команды целикомом составляют 390 млн со всеми спонсорами, маркетингом, шоу-заездами и научным подразделением. Для сравнения: потолок расходов на машину – 145 млн.

Шарль Леклер нарастил зарплату втрое после прорывного начала 2022-го. Теперь он №2 в рейтинге – хоть и не показывает сильного превосходства над напарником Сайнсом по результатам.

Льюис Хэмилтон зарабатывает в четыре раза больше напарника, хотя проиграл тому сезон в 2022-м. №44 – самый титулованный и один из самых возрастных в пелотоне, и, по слухам, хочет новый контракт на 40 миллионов и полный пакет имиджевых прав. Даже странно, что «Мерседес» с прибылью под 100 млн спорит с ним о деньгах.

Ландо Норрис – самый высокооплачиваемый из команд-середняков. Его отец – бизнесмен с состоянием в 200 миллионов, но Ландо так удивлял темпом, что его переподписывали дважды за последние два года, чтобы не увели конкуренты.

Серхио Перес подписал контракт перед победой на прошлогоднем Гран-при Монако, и одна из первых вещей, сказанных боссу после финиша – «Кажется, я подписался слишком рано?»

Карлос Сайнс явно чувствует недооцененность на фоне напарника и уже сейчас требует новый контракт.

Валттери Боттас дорабатывает последний жирный контракт в карьере и наслаждается жизнью. Финскому ветерану скоро 34 года, он уже проигрывает на самой известной пилотам трассе в Барселоне недавнему дебютанту-напарнику со словами «не знаю, как у него это вышло» и все меньше выглядит потенциальным лидером для заводской «Ауди». №77 получил этот контракт после конца периода в «Мерседесе» как потенциальный технический и гоночный лидер коллектива – его условия и трехлетний срок были главными факторами перехода в аутсайдер из доминатора.

Джордж Расселл, по слухам, уже продлен до 2025-го еще в апреле – команда воспользовалась опцией в контракте, чтобы не увязнуть в еще одних трудных переговорах. Смог финансово позволить себе переезд в Монако только после этой сделки – видимо, в следующем рейтинге №63 окажется повыше.

Эстебан Окон впервые в карьере – лидер и самый высокооплачиваемый пилот в команде. «Альпин» же теперь здорово экономит на паре гонщиков: в 2022-м француз вместе с Алонсо на двоих зарабатывали 25 млн!

Фернандо Алонсо – получил длительный контракт в 41 год (либо на 2, либо на 3 сезона – с опциями гонщика на продление). Вероятно, основная часть денег – бонусы за результаты, так что после шести подиумов в 9 Гран-при на финише сезона сумма мощно вырастет. В прошлом году получал от «Альпин» гарантированные 20 млн!

Пьер Гасли на бумаге получил такой же гонорар, что и в «Альфа Таури» – слухи о 10+ миллионах не подтвердились. Может, его старый контракт просто выкупили?

Кевин Магнуссен точно окупил каждый миллион в 2022-м, но в 2023-м пока проигрывает Нико Хюлькенбергу. Нынешний контракт датчанина, скорее всего, самый щедрый в истории «Хааса».

Алекс Албон в одиночку набрал в слабейшем «Уильямсе» 14 очков за два года и 7 место – высочайшее за последние два сезона. Только он и Ферстаппен в данный момент из всех пилотов сами по себе репрезентативно представляли бы команду в Кубке конструкторов без помощи напарников. С учетом его вклада можно сказать «гоняется за еду».

Ланс Стролл – команда принадлежит его отцу. Но от возможного увольнения в случае плохих результатов это может и не спасти.

Нико Хюлькенберг заключил отличную сделку с учетом трехлетнего перерыва без активных гонок – с 2020-го по 2022-й уместились только пожарные замены и должность третьего пилота. Возвращение при таких условиях 35-летнему пилоту без подиумов сразу на двухлетний контракт с весомой зарплатой – эпик вин, но сейчас Халк ее полностью оправдывает.

Ник де Врис получил мощный контракт для новичка программы «Ред Булл» – наверное, еще никто не стартовал здесь с таких условий без многих лет наката в «Ф-1». Видимо, от него много ждали – потому после стартовых провалов и пошли разговоры о быстрой замене.

Чжоу Гуаньюй получил контракт с явным прицелом на параллельное большое количество медийных и спонсорских активностей для потенциальных китайских партнеров: обычно новичкам в аутсайдерах дают минималку «не более миллиона». Но азиатские спонсоры не спешат в «Альфа Ромео».

Оскар Пиастри получил надбавку к контракту новичка как чемпион «Формулы-2» и бывший резервист «Альпин» – все-таки «Макларен» со скандалом перехватывал его у прямого конкурента, и на столе присутствовали другие предложения.

Юки Цунода заканчивает последний сезон стандартного трехлетнего контракта новичка «Ред Булл». Его условия – жесткие: команда сама выбирает, где и на чем пилот ездит, фиксированный гонорар – минимальный, бонусы – за результат и конкретные гоночные и маркетинговые достижения. Японец пока только мечтает о свободе в определении будущего – даже протекция «Хонды» не помогает.

Логан Сарджент получил стандартный «контракт новичка с суммой не больше миллиона». Его дядя – миллиардер-оружейник из Флориды, но он не вкладывался в «Уильямс» – зарплата парня полностью честная.

Средняя зарплата гонщика «Ф-1» на данный момент выходит $11 млн

Признанная «большая тройка» («Феррари», «Мерседес», «Ред Булл») платит своим пилотам в среднем $25,6 млн – ею и создан миф об огромных гонорарах в гонках.

Середняки («Астон Мартин», «Альпин», «Макларен») платят в среднем $6,6 млн.

Аутсайдеры («Альфа Ромео», «Хаас», «Уильямс») платят в среднем $3,8 млн.

«Альфа Таури» стоит особняком как вторая команда «Ред Булл»: у концерна стандартные контракты для пилотов программы с небольшим гонораром, основные деньги начисляются бонусами за результаты или особенные успехи. Более-менее заметные сделки их пилоты получают обычно на третий год, когда признается важность и объем прогресса вместе с внутренней ролью, а повышать пока некуда.

В остальном же на данный момент повысить гонорар можно только через переход в команду получше. Хотя и середняки тоже готовы платить больше за перспективу. Заработать хороший контракт с аутсайдером можно только после успешной карьеры классом повыше.

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Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Dan Mullan, Rudy Carezzevoli, Minas Panagiotakis

1 комментарий

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Maxxxim87
Окон и Алонсо должны больше получать исходя из результатов
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