От $55 млн до собственной команды.

В «Формуле-1» всего 20 мест, и о них мечтает каждый гонщик планеты. Причем не все они освобождаются после каждого сезона: даже 3 новичка – уже много, даже 5 переходов – уже масштабный сдвиг, способный изменить облик чемпионата.

А после введения потолка расходов на болиды команды получили возможность сманивать и удерживать звезд большими зарплатами – ведь гонорары гонщиков исключаются из-под ограничений!

Сколько же зарабатывают эти ребята? Один из самых авторитетных и старых журналистов паддока «Формулы-1» (а ныне и советник президента Международной автомобильной федерации) Дитер Ренкен общается с инсайдерами, менеджерами гонщиков и управляющим штатом команд о суммах в их контрактах каждый год и публикует инсайды – вот его распределение 220 миллионов в год на всех:

Рейтинг сводится в долларах, но зарплаты в контрактах указываются в фунтах (для британских команд), евро (для европейских) и даже в швейцарских франках (для «Заубера» / «Альфа Ромео»).

Речь исключительно о суммах за участие в гонках, без учета бонусов. «Негоночные» части контрактов могут быть сильно больше: иногда пилоты требуют право на получение своих болидов (например, у Алонсо личный музей) – их реальную стоимость трудно оценить, особенно в зависимости от комплектации (с мотором или без него).

В рейтинге не фигурируют и имиджевые права (иногда их оставляют за командой, иногда пилот забирает все – как у Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»), личные спонсоры и остальные физические бенефиты вроде корпоративного суперкара в подарок (Ферстаппен накопил таких на несколько миллионов в годы сотрудничества «Ред Булл» и «Астон Мартин»).

Также в суммы не включены взносы за суперлицензию – хоть «Ред Булл» и платит за Макса, но в контракте конечный итог не пропишешь (из-за зависимости от очков). В 2022-м набежал миллион долларов!

Что же самое интересное по каждому пилоту?

Макс Ферстаппен получил 14% всего бюджета «Ред Булл»: расходы команды целикомом составляют 390 млн со всеми спонсорами, маркетингом, шоу-заездами и научным подразделением. Для сравнения: потолок расходов на машину – 145 млн.

Шарль Леклер нарастил зарплату втрое после прорывного начала 2022-го. Теперь он №2 в рейтинге – хоть и не показывает сильного превосходства над напарником Сайнсом по результатам.

Льюис Хэмилтон зарабатывает в четыре раза больше напарника, хотя проиграл тому сезон в 2022-м. №44 – самый титулованный и один из самых возрастных в пелотоне, и, по слухам, хочет новый контракт на 40 миллионов и полный пакет имиджевых прав. Даже странно, что «Мерседес» с прибылью под 100 млн спорит с ним о деньгах.

Ландо Норрис – самый высокооплачиваемый из команд-середняков. Его отец – бизнесмен с состоянием в 200 миллионов, но Ландо так удивлял темпом, что его переподписывали дважды за последние два года, чтобы не увели конкуренты.

Серхио Перес подписал контракт перед победой на прошлогоднем Гран-при Монако, и одна из первых вещей, сказанных боссу после финиша – «Кажется, я подписался слишком рано?»

Карлос Сайнс явно чувствует недооцененность на фоне напарника и уже сейчас требует новый контракт.

Валттери Боттас дорабатывает последний жирный контракт в карьере и наслаждается жизнью. Финскому ветерану скоро 34 года, он уже проигрывает на самой известной пилотам трассе в Барселоне недавнему дебютанту-напарнику со словами «не знаю, как у него это вышло» и все меньше выглядит потенциальным лидером для заводской «Ауди». №77 получил этот контракт после конца периода в «Мерседесе» как потенциальный технический и гоночный лидер коллектива – его условия и трехлетний срок были главными факторами перехода в аутсайдер из доминатора.

Джордж Расселл, по слухам, уже продлен до 2025-го еще в апреле – команда воспользовалась опцией в контракте, чтобы не увязнуть в еще одних трудных переговорах. Смог финансово позволить себе переезд в Монако только после этой сделки – видимо, в следующем рейтинге №63 окажется повыше.

Эстебан Окон впервые в карьере – лидер и самый высокооплачиваемый пилот в команде. «Альпин» же теперь здорово экономит на паре гонщиков: в 2022-м француз вместе с Алонсо на двоих зарабатывали 25 млн!

Фернандо Алонсо – получил длительный контракт в 41 год (либо на 2, либо на 3 сезона – с опциями гонщика на продление). Вероятно, основная часть денег – бонусы за результаты, так что после шести подиумов в 9 Гран-при на финише сезона сумма мощно вырастет. В прошлом году получал от «Альпин» гарантированные 20 млн!

Пьер Гасли на бумаге получил такой же гонорар, что и в «Альфа Таури» – слухи о 10+ миллионах не подтвердились. Может, его старый контракт просто выкупили?

Кевин Магнуссен точно окупил каждый миллион в 2022-м, но в 2023-м пока проигрывает Нико Хюлькенбергу. Нынешний контракт датчанина, скорее всего, самый щедрый в истории «Хааса».

Алекс Албон в одиночку набрал в слабейшем «Уильямсе» 14 очков за два года и 7 место – высочайшее за последние два сезона. Только он и Ферстаппен в данный момент из всех пилотов сами по себе репрезентативно представляли бы команду в Кубке конструкторов без помощи напарников. С учетом его вклада можно сказать «гоняется за еду».

Ланс Стролл – команда принадлежит его отцу. Но от возможного увольнения в случае плохих результатов это может и не спасти.

Нико Хюлькенберг заключил отличную сделку с учетом трехлетнего перерыва без активных гонок – с 2020-го по 2022-й уместились только пожарные замены и должность третьего пилота. Возвращение при таких условиях 35-летнему пилоту без подиумов сразу на двухлетний контракт с весомой зарплатой – эпик вин, но сейчас Халк ее полностью оправдывает.

Ник де Врис получил мощный контракт для новичка программы «Ред Булл» – наверное, еще никто не стартовал здесь с таких условий без многих лет наката в «Ф-1». Видимо, от него много ждали – потому после стартовых провалов и пошли разговоры о быстрой замене.

Чжоу Гуаньюй получил контракт с явным прицелом на параллельное большое количество медийных и спонсорских активностей для потенциальных китайских партнеров: обычно новичкам в аутсайдерах дают минималку «не более миллиона». Но азиатские спонсоры не спешат в «Альфа Ромео».

Оскар Пиастри получил надбавку к контракту новичка как чемпион «Формулы-2» и бывший резервист «Альпин» – все-таки «Макларен» со скандалом перехватывал его у прямого конкурента, и на столе присутствовали другие предложения.

Юки Цунода заканчивает последний сезон стандартного трехлетнего контракта новичка «Ред Булл». Его условия – жесткие: команда сама выбирает, где и на чем пилот ездит, фиксированный гонорар – минимальный, бонусы – за результат и конкретные гоночные и маркетинговые достижения. Японец пока только мечтает о свободе в определении будущего – даже протекция «Хонды» не помогает.

Логан Сарджент получил стандартный «контракт новичка с суммой не больше миллиона». Его дядя – миллиардер-оружейник из Флориды, но он не вкладывался в «Уильямс» – зарплата парня полностью честная.

Средняя зарплата гонщика «Ф-1» на данный момент выходит $11 млн

Признанная «большая тройка» («Феррари», «Мерседес», «Ред Булл») платит своим пилотам в среднем $25,6 млн – ею и создан миф об огромных гонорарах в гонках.

Середняки («Астон Мартин», «Альпин», «Макларен») платят в среднем $6,6 млн.

Аутсайдеры («Альфа Ромео», «Хаас», «Уильямс») платят в среднем $3,8 млн.

«Альфа Таури» стоит особняком как вторая команда «Ред Булл»: у концерна стандартные контракты для пилотов программы с небольшим гонораром, основные деньги начисляются бонусами за результаты или особенные успехи. Более-менее заметные сделки их пилоты получают обычно на третий год, когда признается важность и объем прогресса вместе с внутренней ролью, а повышать пока некуда.

В остальном же на данный момент повысить гонорар можно только через переход в команду получше. Хотя и середняки тоже готовы платить больше за перспективу. Заработать хороший контракт с аутсайдером можно только после успешной карьеры классом повыше.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Dan Mullan, Rudy Carezzevoli, Minas Panagiotakis