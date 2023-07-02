Ностальгия и модерн
Блог

Что случилось на Гран-при Австрии: конец серии лидирования Ферстаппена, штрафы – всем, схватка «Феррари» и «Ред Булл»

Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Ред Булл Ред Булл
Ланс Стролл Ланс Стролл
Ник де Врис Ник де Врис
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Валттери Боттас Валттери Боттас
Ландо Норрис Ландо Норрис
Логан Сарджент
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Астон Мартин Астон Мартин
Макларен Макларен
Альфа Таури Альфа Таури
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Феррари Феррари
Александр Албон Александр Албон
Уильямс Уильямс
Джордж Расселл Джордж Расселл
Формула-1 Формула-1
Шарль Леклер Шарль Леклер
Альпин Альпин
Гран-при Австрии
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Серхио Перес Серхио Перес
Пьер Гасли Пьер Гасли
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Альфа Ромео Альфа Ромео
Хаас Хаас
Юки Цунода Юки Цунода
Мерседес Мерседес
Авто Авто

Много жалоб Хэмилтона, подиум Переса с 15 места.

Гран-при Австрии – дом «Ред Булл», и команда собиралась выиграть 101-й раз (чтобы в сотый раз гимн прозвучал именно дома – после первой победы команды в музыкой ошиблись). Также Ферстаппен шел за рекордом кругов лидирования.

Просто ли получилось?

Алонсо в лидерской группе единственным выбрал альтернативную стратегию – самый жесткий «хард» против более быстрых «медиумов».

– Ферстаппен выиграл старт у Леклера, Хэмилтон объехал Норриса, Алонсо обогнал Стролла. Шарль атаковал Макса несколько раз за первый круг, но лидер чемпионата отбился.

– В конце первого круга выпустили автомобиль безопасности – из-за обломков с болида Цуноды. Он врезался в «Альпин» и разбил антикрыло. Потерял прижимную силу и улетел в гравий, но вернулся – гонку останавливали для очистки обломков.

– Рестарт на 4-м круге – Ферстаппен удержал лидерство, порядок не изменился.

– На 5-м круге Перес обогнал Окона – это битва за 12-е в прорыве после провала в квалификации.

– На 7-м круге Сайнс надавил на Леклера в зоне DRS.

– На 8-м круге Стролл обогнал Хюлькенберга (уступил позицию Нико после борьбы с «Маклареном» на первом круге) в битве за 7-е.

– Диалог мостика «Феррари» с Сайнсом на 9-м круге: «Пока никаких атак, придерживаемся плана» – «Окей, но… Окей» – «Скажи, если у тебя больше темпа» – «Да, думаю, вы видите, не нужно ничего говорить».

– На 10-м круге Перес обогнал Расселла. Да, это все еще битва за 11-е!

– На 11-м круге Норриса попросили говорить, когда Хэмилтон впереди выезжает за пределы трека. Ответ: «Да он постоянно нарушает границы, я буду постоянно говорить».

– На 12-м круге Перес обогнал Албона.

– На 13-м круге Хэмилтону уже вывесили черно-белый флаг предштрафного предупреждения. Реакция Льюиса – «как мне не выезжать за границы, если машина не поворачивает?!»

– 14-й круг – сход Хюлькенберга из-за отказа мотора. Виртуальный автомобиль безопасности! Хэмилтон и Норрис нырнули в боксы, как и Гасли, Албон, Расселл и почти вся средняя группа. Только Перес продолжил – и поднялся на 6-е. Алонсо оказался 4-м.

– На 15-м круге двойной пит-стоп «Феррари» (остановки – 4,4 и 4,5 секунды) и «Астон Мартин». Параллельно произошел рестарт – Леклер оказался вторым, Перес – третьим, Хэмилтон – 4-м, Норрис – 5-м, Сайнс – только 6-м, а Алонсо – 7-м! Стролл улетел на 15-е.

– На 17-м Хэмилтону прилетели 5 секунд за нарушение границы трассы, а Сайнс обогнал Норриса – поднялся на 5-е место.

– На 18-м круге 5 секунд получил и Цунода.

– В битве за 11-е обнаружились сразу две машины с поломанными антикрыльями. Боттас на переднем плане отправился в боксы на следующем же круге.

– На 19-м круге Сайнс обогнал Хэмилтона. На 20-м – Переса. Оказался в 5 секундах позади Леклера – благодаря могучей стратегии «Феррари».

– На 22-м круге уже Хэмилтон начал требовать штрафы соперникам за вылеты за пределы трассы – пожаловался на выезд Переса На том же круге последнее предупреждение получил Сайнс.

– 23-й круг – новая порция атак и жалоб на Переса от Хэмилтона. Параллельно Албон на «Уильямсе» обогнал Цуноду и ворвался в топ-10, а Окону тоже выписали 5 секунд за небезопасный выпуск после пит-стопа.

Да, на границе топ-10 масштабная схватка всеми со всеми – позиции меняются каждый круг!

– Пит-стоп Ферстаппена на 25-м круге – он вернулся позади «Феррари»! Макс оказался в секунде позади Сайнса. Закончилась серия из 248 кругов лидирования подряд.

– На 26-м круге Перес тоже заехал в боксы и вернулся 11-м. Но тут же обогнал Окона.

– Ферстаппен потратил на обгон Сайнса 2 круга – отставание от Леклера оказалось в 6 секунд.

– На 27-м круге Перес Албона на 10-е и забрал 9-ю позицию.

– На 28-м круге Норрис обогнал Хэмилтона – «Макларен» в топ-4!

– Штраф получил и Сайнс – на 30-м круге традиционные 5 секунд.

– На 32-м круге инженер Норриса потребовал не срезать любой ценой. Переговоры Леклера с «Феррари»: «Износ выше предполагаемого. Что думаешь о трех остановках?» – «Вау. Ох. Вау».

– На 33-м круге Ферстаппен догнал Леклера.

– Перес обогнал Гасли на 34-м круге – стал седьмым.

– Ферстаппен вернул лидерство в гонке на 35-м круге. К новой рекордной серии! 10 кругов Леклера – длиннейшая серия лидирования «Феррари» с прошлогоднего Гран-при Италии.

– Стролл открыл новую волну пит-стопов на 37-м круге. Тем временем Албон тоже получил 5 секунд. Де Врису тоже дали 5 секунд – за выталкивание Магнуссена.

– На 41-м круге Норрис вылетел с трека из-за ошибки, а не для получения преимущества – но все равно получил последнее предупреждение. Через круг Ландо отправился за новым комплектом шин и вернулся 8-м.

– Перес обогнал Алонсо на 42-м круге – кажется, все-таки заявления «ни гонки без подиума» оказались слишком громкими.

– Хэмилтон заехал за новыми шинами на 43-м – вернулся позади Норриса 8-м.

– Алонсо и Сайнс тоже заехали в боксы – и Норрис внезапно оказался 4-м – вот что значит без штрафов! Но продержался только полкруга – Карлос быстро разобрался с «Маклареном» до конца 47-го круга.

– Леклера зазвали в боксы на 48-м круге – вернулся 3-м.

– Ферстаппен заехал на пит-стоп на 50-м круге – вернулся вновь лидером. Следом побывал в боксах Перес – он тоже обошелся без штрафов и вернулся на 5-м.

– На 53-м круге отставание Леклера от Ферстаппена оказалось 15 секунд. За 20 кругов Шарль был еще впереди.

–Цунода пошел по второму кругу штрафов – 10 секунд за 7 нарушений границы трассы на 54-м круге.

– Стролл рискнул с третьей остановкой на 56-м круге.

– На 57-м круге Перес обогнал Норриса и поднялся на 4-е.

– После двух кругов атак на Сайнса Серхио, казалось, обогнал уже «Феррари» – но Сайнс отбился.

– Только на 61-м круге Перес прорвался на подиум.

– На 64-м круге Стролл отобрал 10-е у Албона – «Уильямс» все-таки без очков на этот раз.

– На 70 м круге Ферстаппен заехал за новыми шинами ради быстрейшего круга! Команда пыталась отговорить, но Макс настоял: «У нас же 23 секунды в запасе». Вернулся с запасом в 4 секунды! Потратил 2 секунды отрыва на прогрев – и полетел.

– Сработало – Макс финишировал первым с лучшим кругом, выиграв 3 секунды у Леклера на одной петле. Перес – с возвращением на подиум с 15-го. «Феррари» билась за двойной подиум до последнего, но «Ред Булл» оказался слишком хорош. И браво, «Макларен»!

Норрис с командой изо всех сил пытался что-то придумать и воспользоваться фактором штрафов всех вокруг за границы трассы, но пока оранжевый болид еще недостаточно стабилен и хорош для битв с топами.

Также обилие наказаний за несоблюдение границ трека почти не сказалось на итоговом результате: вы бы догадались, что 5 секунд получили все, кроме Ферстаппена, Леклера, Переса, Алонсо, Расселла и Норриса? У Чжоу и Расселла, кстати, даже не списали ни одного круга.

В общем зачете много перестановок: Леклер стремительно нагоняет Сайнса, Норрис рвется в топ-10:

Битва за второе место Кубка конструкторов теперь ожесточается – в нее вернулась «Феррари»:

Жаль, Переса и Ферстаппена нельзя разделить и заявить своими зачетами – было бы феерично.

А как вам Гран-при?

Самовынос Переса из битвы за титул «Ф-1»: провалил четвертую квалу подряд, теперь не смог проехать круг без вылетов

Что случилось в спринте на Гран-при Австрии: Ферстаппен проиграл мегастарт, но выжал Переса, все сражались до ленточки

Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff; formula1.com

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denvaskar
кто смотрит эти прокладочные гонки? тур де франс был куда более зрелищным.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexmax mam
Алонсо просто монстр... Вот кто показывает что значит "быть легендарным гонщиком" а не "ездить на самовозке".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Штрафы всем, кроме*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Если столько гонщиков получают штрафы за нарушение границ и лишаются быстрых кругов в квале, то вывод напрашивается - трасса сделана коряво.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Седых
Личный рекорд бессменного лидирования:
Кларк (Англия) - 186 кр., 1963/64
Феттель (Германия) - 205 кр., 2012
Мэнселл (Англия) - 235 кр., 1992
Ферстаппен (Нидерланды) - 248 кр., 2023
Сенна (Бразилия) - 264 кр., 1988
Аскари (Италия) - 305 кр., 1952
Другие долгие серии в XXI веке: Райкконен (Финляндия), Уэббер (Австралия)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий