Много жалоб Хэмилтона, подиум Переса с 15 места.

Гран-при Австрии – дом «Ред Булл», и команда собиралась выиграть 101-й раз (чтобы в сотый раз гимн прозвучал именно дома – после первой победы команды в музыкой ошиблись). Также Ферстаппен шел за рекордом кругов лидирования.

Просто ли получилось?

– Алонсо в лидерской группе единственным выбрал альтернативную стратегию – самый жесткий «хард» против более быстрых «медиумов».

– Ферстаппен выиграл старт у Леклера, Хэмилтон объехал Норриса, Алонсо обогнал Стролла. Шарль атаковал Макса несколько раз за первый круг, но лидер чемпионата отбился.

– В конце первого круга выпустили автомобиль безопасности – из-за обломков с болида Цуноды. Он врезался в «Альпин» и разбил антикрыло. Потерял прижимную силу и улетел в гравий, но вернулся – гонку останавливали для очистки обломков.

– Рестарт на 4-м круге – Ферстаппен удержал лидерство, порядок не изменился.

– На 5-м круге Перес обогнал Окона – это битва за 12-е в прорыве после провала в квалификации.

– На 7-м круге Сайнс надавил на Леклера в зоне DRS.

– На 8-м круге Стролл обогнал Хюлькенберга (уступил позицию Нико после борьбы с «Маклареном» на первом круге) в битве за 7-е.

– Диалог мостика «Феррари» с Сайнсом на 9-м круге: «Пока никаких атак, придерживаемся плана» – «Окей, но… Окей» – «Скажи, если у тебя больше темпа» – «Да, думаю, вы видите, не нужно ничего говорить».

– На 10-м круге Перес обогнал Расселла. Да, это все еще битва за 11-е!

– На 11-м круге Норриса попросили говорить, когда Хэмилтон впереди выезжает за пределы трека. Ответ: «Да он постоянно нарушает границы, я буду постоянно говорить».

– На 12-м круге Перес обогнал Албона.

– На 13-м круге Хэмилтону уже вывесили черно-белый флаг предштрафного предупреждения. Реакция Льюиса – «как мне не выезжать за границы, если машина не поворачивает?!»

– 14-й круг – сход Хюлькенберга из-за отказа мотора. Виртуальный автомобиль безопасности! Хэмилтон и Норрис нырнули в боксы, как и Гасли, Албон, Расселл и почти вся средняя группа. Только Перес продолжил – и поднялся на 6-е. Алонсо оказался 4-м.

– На 15-м круге двойной пит-стоп «Феррари» (остановки – 4,4 и 4,5 секунды) и «Астон Мартин». Параллельно произошел рестарт – Леклер оказался вторым, Перес – третьим, Хэмилтон – 4-м, Норрис – 5-м, Сайнс – только 6-м, а Алонсо – 7-м! Стролл улетел на 15-е.

– На 17-м Хэмилтону прилетели 5 секунд за нарушение границы трассы, а Сайнс обогнал Норриса – поднялся на 5-е место.

– На 18-м круге 5 секунд получил и Цунода.

– В битве за 11-е обнаружились сразу две машины с поломанными антикрыльями. Боттас на переднем плане отправился в боксы на следующем же круге.

– На 19-м круге Сайнс обогнал Хэмилтона. На 20-м – Переса. Оказался в 5 секундах позади Леклера – благодаря могучей стратегии «Феррари».

– На 22-м круге уже Хэмилтон начал требовать штрафы соперникам за вылеты за пределы трассы – пожаловался на выезд Переса На том же круге последнее предупреждение получил Сайнс.

– 23-й круг – новая порция атак и жалоб на Переса от Хэмилтона. Параллельно Албон на «Уильямсе» обогнал Цуноду и ворвался в топ-10, а Окону тоже выписали 5 секунд за небезопасный выпуск после пит-стопа.

Да, на границе топ-10 масштабная схватка всеми со всеми – позиции меняются каждый круг!

– Пит-стоп Ферстаппена на 25-м круге – он вернулся позади «Феррари»! Макс оказался в секунде позади Сайнса. Закончилась серия из 248 кругов лидирования подряд.

– На 26-м круге Перес тоже заехал в боксы и вернулся 11-м. Но тут же обогнал Окона.

– Ферстаппен потратил на обгон Сайнса 2 круга – отставание от Леклера оказалось в 6 секунд.

– На 27-м круге Перес Албона на 10-е и забрал 9-ю позицию.

– На 28-м круге Норрис обогнал Хэмилтона – «Макларен» в топ-4!

– Штраф получил и Сайнс – на 30-м круге традиционные 5 секунд.

– На 32-м круге инженер Норриса потребовал не срезать любой ценой. Переговоры Леклера с «Феррари»: «Износ выше предполагаемого. Что думаешь о трех остановках?» – «Вау. Ох. Вау».

– На 33-м круге Ферстаппен догнал Леклера.

– Перес обогнал Гасли на 34-м круге – стал седьмым.

– Ферстаппен вернул лидерство в гонке на 35-м круге. К новой рекордной серии! 10 кругов Леклера – длиннейшая серия лидирования «Феррари» с прошлогоднего Гран-при Италии.

– Стролл открыл новую волну пит-стопов на 37-м круге. Тем временем Албон тоже получил 5 секунд. Де Врису тоже дали 5 секунд – за выталкивание Магнуссена.

– На 41-м круге Норрис вылетел с трека из-за ошибки, а не для получения преимущества – но все равно получил последнее предупреждение. Через круг Ландо отправился за новым комплектом шин и вернулся 8-м.

– Перес обогнал Алонсо на 42-м круге – кажется, все-таки заявления «ни гонки без подиума» оказались слишком громкими.

– Хэмилтон заехал за новыми шинами на 43-м – вернулся позади Норриса 8-м.

– Алонсо и Сайнс тоже заехали в боксы – и Норрис внезапно оказался 4-м – вот что значит без штрафов! Но продержался только полкруга – Карлос быстро разобрался с «Маклареном» до конца 47-го круга.

– Леклера зазвали в боксы на 48-м круге – вернулся 3-м.

– Ферстаппен заехал на пит-стоп на 50-м круге – вернулся вновь лидером. Следом побывал в боксах Перес – он тоже обошелся без штрафов и вернулся на 5-м.

– На 53-м круге отставание Леклера от Ферстаппена оказалось 15 секунд. За 20 кругов Шарль был еще впереди.

–Цунода пошел по второму кругу штрафов – 10 секунд за 7 нарушений границы трассы на 54-м круге.

– Стролл рискнул с третьей остановкой на 56-м круге.

– На 57-м круге Перес обогнал Норриса и поднялся на 4-е.

– После двух кругов атак на Сайнса Серхио, казалось, обогнал уже «Феррари» – но Сайнс отбился.

– Только на 61-м круге Перес прорвался на подиум.

– На 64-м круге Стролл отобрал 10-е у Албона – «Уильямс» все-таки без очков на этот раз.

– На 70 м круге Ферстаппен заехал за новыми шинами ради быстрейшего круга! Команда пыталась отговорить, но Макс настоял: «У нас же 23 секунды в запасе». Вернулся с запасом в 4 секунды! Потратил 2 секунды отрыва на прогрев – и полетел.

– Сработало – Макс финишировал первым с лучшим кругом, выиграв 3 секунды у Леклера на одной петле. Перес – с возвращением на подиум с 15-го. «Феррари» билась за двойной подиум до последнего, но «Ред Булл» оказался слишком хорош. И браво, «Макларен»!

Норрис с командой изо всех сил пытался что-то придумать и воспользоваться фактором штрафов всех вокруг за границы трассы, но пока оранжевый болид еще недостаточно стабилен и хорош для битв с топами.

Также обилие наказаний за несоблюдение границ трека почти не сказалось на итоговом результате: вы бы догадались, что 5 секунд получили все, кроме Ферстаппена, Леклера, Переса, Алонсо, Расселла и Норриса? У Чжоу и Расселла, кстати, даже не списали ни одного круга.

В общем зачете много перестановок: Леклер стремительно нагоняет Сайнса, Норрис рвется в топ-10:

Битва за второе место Кубка конструкторов теперь ожесточается – в нее вернулась «Феррари»:

Жаль, Переса и Ферстаппена нельзя разделить и заявить своими зачетами – было бы феерично.

А как вам Гран-при?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff; formula1.com