Неделя мод в Париже – событие, которое притягивает множество знаменитостей, и гонщики «Ф-1» не исключение.

Один из самых быстрых ценителей моды на планете Льюис Хэмилтон засветился на аж четырех показах!

Сначала на Louis Vutton. Вместе с американским репером Tyler, the Creator пришел поддержать первую коллекцию Фаррелла Уильямса. Для певца это дебют в качестве креативного директора модного дома.

Гонщик «Мерседеса» и сам примерил свежий образ от LV: пиджак, выполненный на заказ (его в разных вариациях и представляли на подиуме), жемчужное ожерелье и солнцезащитные очки. Поговаривают, что в коллекции есть вещи с именем Хэмилтона – ждем, когда их покажут миру!

На этот же показ заглянул пилот «Альпин» Пьер Гасли вместе со своей девушкой Франсиской Гомес. Пьер в джинсовом костюме от LV – каждый предмет по $2320.

Правда, непонятно, куда делась потом спутница гонщика – на представлении Пьер сидел в компании американским стилистом Джун Эмброуз с одной стороны...

... а с другой – со звездами спорта: футболистом «Ман Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, новоиспеченным игроком «Реала» Джудом Беллингемом и баскетболистом «Бостона» Джейленом Брауном.

Но вернемся к Льюису – следующим его показом стал Dior. Хэмилтон предпочел вязаный жилет и брюки из новой коллекции и разбавил лук аксессуарами: часы IWC (Льюис амбассадор бренда) за $40900, очки Nanushka за $290, кроссовки Louis Vutton за $1340 и разноцветное жемчужное колье Polite за $700.

На Dior заглянул и пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй – представитель бренда в Азии. Его облачили в новый наряд из коллаборации Dior x Denim Tears: высокие текстильные кеды за $3300, солнцезащитные очки за $730. Все от Dior!

Гонщик побрагодарил в соцсетях креативного директора Dior Кима Джонса за приглашение и выложил стильную фотосессию в образе.

И снова к семикратному чемпиону – следом он появился на представлении британского бренда Wales Bonner. Его создательницу Грейс Уэлс Боннер называют популяризатором африкано-ямайской культуры и одним из дизайнеров-освободителей моды от гендерных стереотипов.

Грейс тепло поприветствовала Льюиса на показе.

Хэмилтон успел пообщаться не только с создательницей бренда, но и с уже замеченным на этой Неделе мод игроком «Селтикс» Джейленом Брауном.

Гонщик выбрал легкий светлый костюм, колье и брошь – все из новой коллекции Wales Bonner. Только авиаторы – Bottega Veneta за $495.

Многие фанаты высоко оценили образ гонщика: «один из лучших образов за все время», «лучший наряд среди костюмных».

Далее Хэмилтон заскочил еще на один показ – на этот раз американского дизайнера Рика Оуэнса. Одна из его фишек – монохромность, а многие вещи полностью черные. Вот и Льюис переоделся в этот цвет – лук Rick Owens: жакет за $1590, футболка – $325, джинсы с крупной сборкой – $1105, а ботинки на платформе -за $2050.

Но главная фишка дизайнера из Калифорнии – каблуки для мужчин. Фанаты уже опасаются нового лука от Хэмилтона: «Если он наденет эти каблуки, я упаду и никогда не встану».

Фото: Gettyimages.ru/Pierre Mouton, Pascal Le Segretain, Kristy Sparow, Pierre Suu; instagram/lewishamilton, zhouguanyu24