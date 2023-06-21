Бесконечные ипостаси.

Фернандо Алонсо – главный ветеран «Формулы-1»: гоняется в Гран-при с 2001-го (хоть и с перерывами), выиграл за это время 2 титула, 32 гонки и побил несколько рекордов (правда, их уже тоже улучшили).

В этом году Фернандо нереально хорош: почти не вылезает из топ-3 и уже перевалил за сотню подиумов.

Внешне он сейчас вообще невиданный – милый и радостный, постоянно улыбается, нюхает цветочки и просто светится!

Но он не всегда был таким – особенно в последние 10 лет, полных поражений. Хотя… Каким он только не представал – вспоминаем все его образы за 22 года!

Алонсо дебютирующий – «Минарди», 2001 год: 17 Гран-при, 0 очков, 10 место

Фернандо начал карьеру в «Формуле-1» за аутсайдера «Минарди» в 20 лет – еще молодым и свежим!

Представляете, этот паренек на первом Гран-при работал еще и обычным механиком – помогал собирать запоздавший болид, чтобы успеть выйти на старт. И успел – еще и удивил «Ф-1» достаточно классной квалификацией для собранной недавно машины и доехал до финиша 12-м.

Алонсо тестово-резервный – «Рено», 2002-й: запасной

После впечатляющего дебюта в аутсайдере испанца перевели на роль тестера в заводской «Рено» – только-только выкупившей «Бенеттон». Вместо кокпита Фернандо провел все гонки вот так:

Зато уже занялся освоением гламурного мира паддока 2000-х.

И поучаствовал в презентации болида – сидел на заднем колесе с крайне модным видом!

В том году основными катали Ярно Трулли и Дженсон Баттон. И на следующий сезон ради испанца высадили именно другого будущего чемпиона!

Алонсо подиумно-удивляющий – «Рено», 2003-й: 1 победа, 4 подиума

Весь сезон Фернандо лучше всего описывает один кадр:

Год первого подиума (на Гран-при Малайзии) и первой победы (на Гран-при Венгрии). Год первой большой славы – пока Райкконен, Шумахер и Монтойя разбирались за лидерство в чемпионате!.

А ведь еще в начале года не было ни длинных волос, ни фирменной бородки…

Но к первой победе имидж сменился – теперь Фернандо стал намного увереннее в себе:

И тогда же увлекся карточными фокусами:

Удивляющая траектория!

Алонсо молодо-модный – «Рено», 2004-й: 4 подиума

Испанец обживается в статусе восходящей звезды «Ф-1» – удивляет эмоциональностью:

А еще тогда у него сложился имидж одного из главных модников – образ с повязкой на голове, длинными волосами и бородкой стал узнаваемым:

Он и в командной форме его придерживался:

Но больше всего запомнился кадр, где Алонсо дает автограф в майке с порванными рукавами:

Кстати, в том году уволенный ради Фернандо Баттон финишировал в общем зачете выше.

Алонсо плэйбойно-эйфорический – «Рено», 2005-й: 7 побед, 15 подиумов, первый титул

Фернандо финишировал в топ-3 на первом же этапе, выиграл – на втором, и отправился на третий лидером чемпионата. Оттуда и вайб сезона – теперь Алонсо крутой плэйбой:

А общее резюме года – в этом кадре после победы над Шумахером на Гран-при Сан-Марино:

И в конце года – Алонсо эйфорический:

Его первый титул! Таким он и представлен в Зале славы ФИА:

К тому моменту Фернандо собрал рекорды самого молодого обладателя поула, победителя гонки и чемпиона – ему исполнилось только 24!

Алонсо гроссмейстерски-издевательский – «Рено», 2006-й: 7 побед, 14 подиумов, второй титул

Фернандо начал защиту чемпионства с победы – и сразу же показал на подиуме новый образ: гроссмейстерски-издевательский:

Испанец начал эксперименты с образом – впервые попробовал превратиться в мушкетера:

Еще именно по ходу того сезона вырисовался образ, который станет самым частым в карьере №14:

К нему он будет возвращаться все следующие 17 лет! Ведь именно таким он все-таки оформил второй титул.

Алонсо бунтующий – «Макларен», 2007-й: 4 победы, 12 подиумов, 3-е место общего зачета

Год трансфера в легендарную английскую команду начался с новой смены образа: Фернандо пожелал понравиться чопорному и помешанному на строгой субординации Рону Деннису. Босс «Макларена» всегда считал: каждый их пилот обязан быть хорошо выбрит и коротко подстрижен, как на британском флоте – и Фернандо постарался:

Однако отношения не задались, и Деннис вместе с «Маклареном» по ходу сезона все больше склонялись в пользу быстрого английского новичка Льюиса Хэмилтона. Внутреннее недовольство Фернандо выражалось и внешне: сперва он вновь отпустил волосы…

А затем и бороду с усами…

Внешность служила еще одним способом выделиться – например, Денниса и «Макларен» раздражали и личные инициативы Фернандо по «премированию» своей бригады. Бывший механик болида Хэмилтона Марк Пристли рассказывал, как человек из менеджерской команды Алонсо раздавал конверты с деньгами за работу ребятам, приписанным к машине Фернандо. Испанец сейчас уверяет, будто всегда делал так, но для строгой иерархичной структуры команды его инициатива выглядела потрясающе.

В итоге «Макларен» отпустил чемпиона в родную команду.

Алонсо освобожденно-изможденный – «Рено», 2008-2009: 2 победы, 4 подиума

В начале 2008-го показалось, будто после 2006-го сменились лишь ливрея и комбинезон:

Только некоторая грусть в лице и глазах сквозила весь год – явно последствие неудачного похода в «Макларен» и падения уровня «Рено».

Фернандо явно искал вариант в другой команде и посматривал на возможности.

А усталость достигала таких уровней, что после Гран-при Бахрейна Фернандо даже разок потерял сознание (это случилось из-за обезвоживания в Малайзии):

Но к концу сезона он все-таки нашел новое место!

И это после самого неудачного сезона в карьере.

Алонсо покрасневший – «Феррари», 2010: 5 побед, 10 подиумов, вице-чемпионство

Фернандо начал год в новом образе – свежего героя самой титулованной команды планеты:

Выиграл первую же гонку, постоянно держался в борьбе – и после одного из возвращений на первое место общего зачета даже изобразил новое празднование:

Но Алонсо ждало поражение в последней гонке – из-за мощной обороны Виталия Петрова. Эмоции испанца после – до слез:

Хотя затем Фернандо высказывался в стиле «я проиграл чемпионат по его ходу» – когда синергия из обстоятельств и тактики «Феррари» дарила такие кадры:

Теперь на той же стадии Леклер?

Алонсо рекреационный – «Феррари», 2011: 1 победа, 9 подиумов, 4-й в общем зачете

В начале года Фернандо вновь сменил имидж – теперь на еще более мушкетерский…

Однако не сработало: «Ред Булл» оказался еще быстрее, а «Феррари» – еще медленнее. Сперва испанец с горя начал обрастать…

А затем вернулся к «заводским настройкам» – с энтузиазмом:

Ту гонку Алонсо в итоге выиграл, но фрустрации года не выдержал и под занавес отправился в Австралию на отдых и восстановительные обнимания с коалами:

Да, открыт новый персонаж – «Фернандо звероводческий!»

Алонсо фотобомбический – «Феррари», 2012: 3 победы, 13 подиумов, вице-чемпионство

Наверное, ни один другой сезон Фернандо в «Ф-1» не подарил столько великих кадров и образов Например, испанец и начал год уже словно аваторой самого себя в комбинезоне «Феррари» – на зимнем ивенте в честь Валентино Росси:

Тифози видели и энтузиазм от успехов:

И готовность к звериной атаке даже на пресс-конферециях:

Слезы от долгожданных домашних побед:

Классическая реакция на уверения «Феррари» в светлом будущем:

И в конце – очередной легендарный кадр из-за проигранного финала.

Третий титул так и не покорилися.

Алонсо капустинский – «Феррари», 2013: 2 победы, 11 подиумов, вице-титул

Фернандо начал встречаться с российской моделью Дарьей Капустиной уже в конце 2012-го, но именно в 2013-м их роман вышел в самые яркие темы паддока:

Чемпион даже приезжал к Дарье во Владивосток – и познавал тонкости русской души:

Однако «Ред Булл» построил такой космовоз, что Феттель выиграл 9 гонок подряд после летнего перерыва – Фернандо оставалось только красоваться в боксах.

Алонсо обородевший – «Феррари», 2014: 2 подиума, 6-е место в общем зачете

Первый год новой турбоэры Фернандо встречал опять новым – гладко выбритым и более торжественным:

Однако быстро выяснилось: Скудерия завалила и мотор, и шасси. И Алонсо начал превращение в страдальческого деда: отпустил бороду…

Довел ее до невиданной ранее длины..

И таким ушел обратно в «Макларен» – ради альянса с «Хондой»:

Возвращение к англичанам виделось «на его правилах»: японцы платили часть зарплаты, а Рону Деннису пришлось мириться с новым образом чемпиона.

Алонсо фрустрирующий – «Макларен», 2015-й, 1 финиш в топ-5 и 11 очков

Самый красноречивый образ Фернандо того года – кадр из презентации сезона в самом начале:

Кажется, именно с таким лицом испанец и внимал качеству японского двигателя – бесконечные сходы, поломки и штрафы, кажется, открыли в нем новые грани разочарования. Вспомните только легендарные «Мотор как в GP2»! по радио на домашнем для «Хонды» Гран-при.

Тем не менее, через две недели после унижения команда и моторист устроили ему красивый праздник в честь 250-го Гран-при – и Фернандо выглядел ярко, словно из фильма Педро Альмадовара:

А еще через месяц у него словно открылась новая стоическая чакра – и очередной сход на Гран-при Бразилии он встретил фотобомбически:

Навечно в наших сердцах!

Алонсо самурайствующий – «Макларен», 2016: 2 финиша в топ-5 и 54 очка

Образ вечного страдальца довершил кадр после грандиозной аварии на Гран-при Австралии – Фернандо после признался: специально вылез так как можно раньше, чтобы мать увидела его живым.

Весь остальной сезон – словно смирение в узком рабочем окне от легкой улыбки до глубокой печали...

И, конечно, легендарный кадр «опять штраф за мотор»:

Да, все эти годы испанец постоянно выражал недовольство мотором, машиной и миром, но продолжал раз за разом выжимать что можно (пока не сломается) – достаточно почитать комментарии к этой нашей статье для понимания: люди так его и видели.

Алонсо эскапирующий – «Макларен», 2017: 1 финиш в топ-6, 17 очков, поездка на «Инди-500»

Фернандо словно смирился с невозможностью побеждать в «Ф-1» и нашел новую целью на ближайшие годы – «Тройную корону Автоспорта» (Гран-при Монако, «500 Миль Индианаполиса», «24 часа Ле-Мана» – пока покорилась только Грэму Хиллу).

Победа на Гран-при Монако у Фернандо уже была, и он по линии «Хонды» отправился в Америку на «Инди-500» – там и предстал в новом образе веселого достигатора, способного шеей колоть корехи:

В «Ф-1» он тоже переменился – стал намного чаще улыбаться и подшучивать над собой: например, при помощи нового напарника Стоффеля Вандорна:

И куда же без новой легендарной фотобомбы с отдыха в Австралии? Теперь – с морским львом:

Да, параллельно Фернандо в тот год еще и бренд одежды Kimoa запустил – за годы до Хэмилтона, Леклера или Риккардо!

Алонсо «нормальновый» – «Макларен», 2018: 1 финиш в топ-5, 50 очков

Избавление от «Хонды» не помогло команде – вернувшийся к Фернандо мотор «Рено» оказался ненамного лучше и надежнее.

И в том году он все больше пытался предстать «обычным парнем» – замаячил в соцсетях как внезапный котовод:

Просто развлекал восходившую звезду «Макларена» Ландо Норриса тем, что позволял принести себе чай:

А затем отправил поцелуй в камеру в последней гонке…

И уехал в турне – сперва в США на «24 часа Дайтоны»:

И затем и на «Ле-Ман», «Дакар» и другие приключения…

Алонсо масочно-мимический – «Альпин», 2020-2021: 1 подиум

Он всегда говорил, что не уходит насовсем, и никто ему не верил: после такого трудного периода гонщик в 37 лет обычно заканчивает карьеру на высшем уровне и доезжает в менее требовательных сериях.

Но… На предсезонных молодежных тестах мир увидел перспективного испанского пилота в маске. Помните, все носили маски?

Фернандо и в маске нашел способ самовыразится – его пантомима из-за круга Макса Ферстаппена по трассе Саудовской Аравии не скроется никакой тканью!

Иногда маски все-таки снимали – и самым ярким появлением Алонсо за весь год стала его улыбка в открывающих титрах для гонки:

А самый эффектный момент – поиск хейтеров с подиума Гран-при Катара:

Возвращение выдалось настоящим триумфом!

Алонсо антигеройствующий – «Альпин», 2022: 3 финиша в топ-5, 81 балл

«В «Формуле-1»должны быть хорошие персонажи и плохие. Герои и антигерои, – рассуждал Фернандо в одной из серий пятого сезона Drive To Survive. – В общем… я на темной стороне».

И не менее легендарное: «Феррари» постоянно выбирает странные стратегии». С улыбкой – для поддержания реноме антигероя:

Еще один обновленный образ – тренировочного и гоночного маньяка: Фернандо показал, как готовится к новому сезону:

А какой вы Алонсо сегодня?

Фото: twitter.com/alo_oficial instagram.com/fernandoalo_oficial