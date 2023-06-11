Оценки экспертов.

У гонщиков «Формулы-1» есть традиционная забава: в начале лета удивляться своим рейтингам для официальной игры-симулятора от Codemasters. После широкой критики прошлого года в этот раз для оценки пилотов пригласили более профессиональную панель экспертов – вроде бывшего пилота «Ф-1», симуляторщика «Мерседеса» и аналитика Sky Sports F1 Энтони Дэвидсона и комментатора F1 TV Алекса Жака.

«В этом году мы пытались найти лучший баланс между оценками для опытных гонщиков и тех, кто в первой половине карьеры, особенно в смысле рейтинга опыта, – рассказал бренд-директор симулятора Джон Мерчант. – Мы и дальше будем обновлять рейтинги по ходу сезона, чтобы игра оставалась точно откалиброванной по тому, что происходит на треке».

Как же оценивали пилотов? По четырем подкатегориям:

– EXP (Опыт): Основан на количестве стартов, которые гонщик совершил в течение карьеры.

– RAC (Гоночное мастерство): Способность терять и выиграть позиции относительно средней стартовой позиции.

– AWA(Осторожность): Способность гонять без ошибок, аварий, инцидентов и штрафов. На показатель влияет количество реальных визитов к судьям за последние сезоны по вине пилота.

– PAC (Темп): Оценка лучших кругов пилота – чем ближе к быстрейшему, тем выше оценка.

– Overall RTG (Рейтинг): Общая комбинация всех показателей, с преимуществом у темпа.

В итоге действующий чемпион мира Макс Ферстаппен оказался первым (94), за ним – Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо (по 92), Шарль Леклер, Ландо Норрис и Серхио Перес:

Карлос Сайнс и внезапно Джордж Расселл оказались худшими из топ-группы, а последние позиции в принципе предсказуемо заняли новички Оскар Пиастри, Логан Сарджент и Ник де Врис.

Помогли ли эксперты и новые подходы в балансе? Кажется, не слишком, и рейтинг стал еще спорнее.

Например, падение оценки Хэмилтона или Леклера еще можно как-то логически осмыслить (неудачные сезоны), то снижение Расселлу рейтинга на 2 балла после триумфа на Гран-при Бразилии и общей победы над Льюисом в 2022-м кажется немного странным.

Вопрос вызывают и «Гоночное мастерство» Ланса Стролла – его оценили выше, чем у Расселла, на одном уровне с Ландо Норрисом и Фернандо Алонсо. Канадец, конечно, уже вошел в легенды шикарными первыми кругами, но ведь даже в описании критерия указан учет общего выигрыша позиций – то есть за пределами стартов.

Не меньше недоумения вызывает и осторожность Алонсо в 78 – в 4 баллах от худшего в игре. То есть Фернандо несколько раз срезал трек в прошлом году и однажды даже вытолкнул соперника (и получил штраф), но все остальные вызовы к судьям и аварии – инициатива конкурентов или недоработки команды.

Интересно выглядит и темп Юки Цуноды из «Альфа Таури» в 87 – наравне с Пересом и Сайнсом, на уровне топ-пилотов. Японец, конечно, поражает стабильностью в этом году (постоянно сражается за очки) – кажется, эксперты или создатели игры изо всех сил пытаются на что-то намекнуть.

Самый же непонятный вопрос – откуда у дебютанта «Макларена» Оскара Пиастри взялось столько опыта? Его оценили выше всех новичков, Чжоу из «Альфа Ромео» с одним сезоном «Ф-1» и Цуноды с двумя сезонами, почти на уровне Албона на четвертом сезоне. То есть Оскар, конечно, отъездил много частных тестов с «Альпин», но все-таки их вряд ли можно засчитать за реальный гоночный опыт. Может, опечатку просто не заметили?

С другой стороны, почему тогда у Ника де Вриса всего 50? Он же как раз до перехода в «Ф-1» выиграл «Формулу Е», гонялся на «Ле-Мане» и в гонках на выносливость, тестировался в трех разных командах «Ф-1» (и это только в 2022-м!), прошел через системы «Макларена» и Мерседеса». Странно!

Мастерство Сарджента и де Вриса явно выглядят такими большими на фоне слабых квалификационных позиций, пока у Пиастри обратная ситуация.

И как же до сих пор верят в Боттаса! Бывший пилот «Мерседеса» полтора года не показывал в «Альфа Ромео» выдающихся рывков, теперь напарник Чжоу вполне гоняет на его уровне, а Валттери до сих пор котируют лишь чуть-чуть ниже топов и сильнее пилотов «Альпин». Справедливо?

Согласны ли гонщики?

Пилотам «Ред Булл», «Феррари», «Хааса», «Альфа Ромео» предложили оценить друг друга, новичков свели в одну панель, а Расселлу и Норрису предложили внутрибританское обсуждение.

Опыт

Макс Ферстаппен: В прошлый раз мой опыт оценили очень низко, я помню. [Видит 84] О, в этот раз расщедрились!

Шарль Леклер: Я все еще молод, у меня мало опыта.

Джордж Расселл: По сравнению с Алонсо мы все должны быть в низких 70-ках...

Гоночное мастерство

Карлос Сайнс: Здесь будет непросто.

Шарль Леклер: Неловко.

Сайнс: Твое гоночное мастерство… 90! Но мое немного лучше. [Пожимают руки на равных оценках].

Макс Ферстаппен: Чеко хорош в гонке. Думаю, он стал лучше.

Логан Сарджент: [Видя свои 84] Это как у меня так много? Это все первый круг в Бахрейне?

Ник де Врис: [Видя и свои 84 и 73 у Пиастри] Думаю, это нечестно.

Оскар Пиасти: Ограблен.

Ландо Норрис [Видя свои 91]: О, да я впечатляю.

Осторожность

Ландо Норрис: Блин, я вижу судей довольно часто. Но по глупым причинам: ну там, Леклер меня заблокировал…

Чжоу Гуаньюй: Мы не так-то часто попадаем в аварии. В прошлом году мне занизили потому, что меня вынесли на Гран-при Великобритании! Я не виновен в той аварии!

Валттери Боттас: Он действительно получше.

Макс Ферстаппен: Создатели не так-то добры ко мне по этому пункту!

Шарль Леклер: Ооооу….

Карлос Сайнс: А речь только про гонки, как часто ты врезаешься? Или в практиках тоже? И в квалах? (смеется). Думаю, мы оба просто...

Шарль Леклер [видя 85 – больше, чем у напарника]: О боже!

Темп

Ландо Норрис [Расселлу]: Какой там у тебя квалификационный счет сейчас?

Джордж Расселл: С Льюисом? 5:2.

Ландо Норрис: В твою пользу? Ухуху!

Карлос Сайнс: Мы слегка завышаем друг другу, но вообще не так плохо.

Шарль Леклер: Я очень разочарован моим темпом! Очень разочарован!

Серхио Перес: О, да Макс оценивает меня повыше.

Ландо Норрис [Расселлу]: По этим цифрам выходит, что уровень у нас одинаковый, в гонке я у тебя выиграю, но закончу у судей.

Общий рейтинг

Джордж Расселл [Норрису]: 89? Да что ж ты меня так… Я дам тебе 90.

Ландо Норрис: Это мило.

Джордж Расселл: Чего? 88? Вы мне настрой на весь уик-энд поломали!

Макс Ферстаппен: Повешу у себя над кроватью. Судя по предыдущему рейтингу, я прямо по наклонной качусь! А Чеко я оцениваю чуть повыше! Думаю, его рейтинг должен быть как минимум «90», как я написал.

Нико Хюлькенберг [Кевину Магнуссену]: О, да мы близко. Приятно познакомиться!

Кевин Магнуссен: Мне тоже.

Карлос Сайнс: Ух, я думал, буду немного лучше. Кажется, «Ф-1» оказалась весьма сурова с нами в паре вещей. Наша осторожность весьма спорна!

Шарль Леклер: Да, твоя осторожность точно выше, чем это!

Кстати, Ферстаппен стал первой «жертвой» апдейта рейтингов – за время между записью и публикацией анонса с оценками его общий балл повысили с 93 до прошлогодних 94. Но в остальном две карточки чемпиона выглядят словно оценками разных гонщиков:

А какие странности больше всего заметились вам?