За рулем – чемпионы из США и «Ф-1».

Каждый год на главном автомарафоне планеты «24 часах Ле-Мана» участвует специально приглашенный необычный экипаж – для обкатки новых технологий, привлечения новой аудитории или исследования скоростей других серий. В 2023-м таким гостем стал «Хендрик Моторспорт» из самой популярной серии США NASCAR Sprint Cup – американская команда привезла во Францию свой огромный «Шевроле»:

На видео он впечатляет еще больше – по сравнению с ним теряются и гиперкары, и прототипы, и обычные гоночные болиды класса GTE.

Это Camaro ZL1 Cup – специальная версия того же «Шевроле», на котором сейчас гоняют в NASCAR. На «Ле-Ман» ее пригласили как часть проекта «Гараж 56» – туда обычно зовут необычные экипажи или машины с экспериментальными технологиями. В этот раз промоутер главного автомарафона мира отошел от продвижения электромобилей и топливных ячеек и привез монстра с 5,8-литровым мотором V8, работающем на смеси обычного бензина и 15% этанола. Обычно он выдает 670 л.с., но для «Ле-Мана» его обещали разогнать до «свыше 700 л.с.» – ведь болиды класса GTE выжимают те же 700-740 л.с.

По сравнению с обычной кубковой версией в нем переделали коробку передач и бензобак, пересмотрено шасси: очень много углепластика. Днище, задняя часть – все карбоновое, от машины NASCAR – только философия. Ведь цель заключалась в активном сбросе массы. К изготовлению шасси привлекли людей из «Даллары» – производителя шасси для «Хааса» в «Ф-1» и машин для американских Гран-при «Индикара», «Формулы-2» и «Формулы-3», а также вторых по скорости гонок мира – «Супер-Формулы».

В итоге удалось снять 238 кг, поскольку «стоковый» Camaro ZL1 Cup весит 1451 кг – на 250 кг тяжелее машин GTE. Однако итоговая масса «Шевроле» для «Ле-Мана» составила 1342 кг – ведь у версии для NASCAR нет лепестковой коробки передач и электронного актуатора для нее, системы дозаправки и еще десятков килограммов необходимой электроники. Зачем? Ну, например, «кубковый» Camaro ZL1 ездит без передних и задних фар – а для «Ле-Мана» они обязательны!

Кто же за рулем? Экипаж составили по принципу «все звезды»: семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон, чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон, чемпион «Ле-Мана» и немецкого (еще околопикового) ДТМ Майк Роккенфеллер.

Зачем все это американской ассоциации? Вы не поверите: для привлечения внимания к NASCAR среди европейской аудитории!

«Мы пытаемся взглянуть на вещи, отличающиеся от нас, которые нас разделили, – рассказывал на презентации президент NASCAR Стив Фелпс. – И вот это именно та возможность, которая нужна. У нас есть серия в Европе – NASCAR Whelen Euro Series – и мы знаем, что в Европе есть некоторый интерес к NASCAR. Теперь собираемся вывести его на новый уровень».

И главная фишка – рев мотора V8, которого больше нет в главных европейских чемпионатах.

«Звук – просто самобытный. Никто не оценит его как надо, пока не почувствуют: как рев этой штуки проезжает по прямой мимо между трибунами, просто взрыв мозга, – комментировал Дженсон Баттон. – Все услышат нас за километр. Мне пришлось раздобыть новые затычки для ушей, чтобы справиться со звуком. Этот низкий рокот внушает трепет».

А как вам?

Фото: instagram.com/nascarg56; Gettyimages.ru/Chris Graythen, Jonathan Bachman, Sean Gardner; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency