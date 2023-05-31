Превосходство Ферстаппена.

На Гран-при Испании ожидалась ожесточенная схватка за все позиции в топ-10 после хаотичной квалификации: неудачи Расселла из «Мерседеса», Переса из «Ред Булл» и Алонсо из «Астон Мартин» помогли пробиться наверх парням вроде Норриса из «Макларена». Вторым внезапно стал Сайнс из «Феррари», а Леклер из-за поломок отправился на пит-лейн – казалось, все будут обгонять всех, а рубка колесо в колесо продлится все 66 кругов.

Вал обгонов получился, а вот напряженных противостояний не было: почти все – простые объезды по прямой с DRS. Превосходство «Мерседеса» оказалось… внезапно впечатляющим.

– Сайнс атаковал в первом повороте Ферстаппена, но не пошел до конца – Макс сохранил лидерство. Хэмилтон столкнулся с Норрисом, Ландо провалился – уступил еще и Окону со Строллом. Ланс вкатился в топ-3, Норрис отправился в боксы.

– Но особенно впечатлил старт Расселла – он отыграл чертову прорву позиций.

– Алонсо опередил Расселла и поднялся на 6-е.

– Чжоу поднялся на 8-е на 5-м круге – обогнал Хюлькенберга.

– Перес опередил Хюлькенберга на 6-м круге и поднялся на 9-е.

– В конце 7-го круга Хэмилтон обогнал Стролла и въехал в топ-3.

– На 8-м круге Расселл обогнал Алонсо и поднялся на 6-е, а Пиастри объехал Хюлькенберга и оказался в топ-10.

– На 11-м круге Расселл обогнал Окона и поднялся на 5-е.

– Окон первым в группе лидеров открыл окно пит-стопов – на 14-м круге. Выехал едва впереди Нико Хюлькенберга, побывавшего в боксах на пару кругов раньше.

– Стролл – следующий в боксах на 15-м круге. Сайнс – на 16-м круге, под вопросы: «Зачем? Ладно». Выехал прямо за Леклера – и Шарль пропустил напарника без борьбы.

– Ферстаппен к 17-му кругу оторвался от Хэмилтона на 8 секунд.

– Сайнс обогнал Гасли на 19-м круге – и поднялся в топ-6.

– Алонсо заехал на пит-стоп на 20-м круге параллельно с Гасли – Фернандо вернулся 10-м.

– На 21-м круге Расселл рассказал об отличном состоянии шин и предложил стратегию с одной остановкой – «Пирелли» такую не предполагала. Его отставание от Хэмилтона – 8,8 секунды, от Ферстаппена – 18,5 секунды (при 23 секундах на пит-стоп).

– Алонсо обогнал Чжоу на 21-м – и поднялся на 9-е место.

– Хэмилтон заехал в боксы на 25-м круге и выехал 5-м – позади Сайнса в 2,6 секундах.

– Расселл в боксах на 26-м – и вернулся 6-м, после Хэмлилтона, Сайнса и Стролла. В лидерах остались оба «Ред Булл»: у Ферстаппена преимущество в 29 секунд над Пересом.

– Макс заехал в боксы на 27-м – и вернулся лидером же: у Серхио осталось отставание в 6 секунд. Сайнс – в 9 секундах позади, Хэмилтон – в 10 секундах.

– На 28-м круге Расселл передал: «Дождь в 5-м повороте».

– Перес заехал в боксы на 28-м – выехал 9-м.

– На 28-м Хэмилтон обогнал Сайнса и поднялся на 2-е.

– Расселл обогнал Стролла на 29-м круге и поднялся на 4-е.

– На 31-м круге Перес облетел Алонсо с DRS и поднялся на 8-е.

– На 32-м круге Расселл понял: это не дождь, это капли пота на визоре его шлема.

– Перес обогнал Цуноду на 33-м и поднялся на 7-е. На 34-м объехал и Окона – поднялся на 6-е.

– На 35-м Расселл объехал Сайнса и поднялся в топ-3.

Карлос сразу же поставил цель мостику: найти способ победить Переса (который стартовал за топ-10 и к тому моменту отставал на 7 секунд).

– Следующий пит-стоп Стролла – на 35-м.

– Сайнс в боксах на 42-м круге – вернулся на 6-м позади Алонсо в 28 кругах от Переса.

– Алонсо заехал на пит-стоп на 45-м круге и выехал 10-м – за Чжоу и Цунодой.

– Расселл поучил самые мягкие шины на 46-м круге и выехал 4-м – интересный поворот вместо стратегии одной остановки. До Переса на подиуме – 14 секунд.

– Алонсо обогнал Чжоу на 49-м круге и поднялся на 9-е.

– На 51-м круге в боксы заезжает и Хэмилтон – за ним следует и Перес. Льюис вернулся 2-м в 39-х секундах от Макса, Перес – 5-м, за Расселлом и Сайнсом.

– На 52-м круге Алонсо атаковал Окона – и бывший напарник чуть не увез Фернандо на обочину. Испанец все-таки прорвался на 7-е.

– На 53-м на пит-стопе побывал и Ферстаппен – вернулся лидером с отрывом в 16 секунд.

– На 53-м круге Перес обогнал Сайнса – стратегия «Феррари» не сработала.

– Серхио нагонял Расселла по 1,3 секунды с круга, на 12 кругов до финиша между ними оставалось 7 секунд.

– На 61-м круге Алонсо догнал Стролла, но сказал по радио «Передайте Лансу, чтоб не волновался, я пытаюсь оторваться от соперников на случай дождя». Интересная схватка за лидерство в «Астон Мартин»!

– На 62-м Ферстаппен забрал лучший круг и собрал все для Большого шлема – третьего в карьере!

– На 62-м Цунода получил пять секунд за толчок Чжоу за пределы трека.

– Алонсо действительно вообще не боролся со Строллом – махал фанатам еще до финиша и не напрягался:

– Ферстаппен удержал лучший круг и собрал третий Большой шлем в карьере – с преимуществом в 23 секунды над «Мерседесами»! Хэмилтон и Расселл на подиуме, а Перес с Сайнсом – все-таки позади:

Гонка для «Феррари» – полный кошмар: «Мерседес» явно спрогрессировал и не оставляет шансов Скудерии. Когда Перес и Алонсо выбиты, битва за топ-5 выходит не слишком-то напряженной.

Фернандо здорово пострадал от поврежденного в квалификации днища и впервые за сезон остался без топ-5 – начал отставать от Переса в общем зачете, а Хэмилтон очень быстро приближается:

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» больше не второй – и с учетом темпа нового «Мерседеса» это выглядит справедливо:

Удачная гонка «Альфа Ромео» – усилиями Чжоу будущая «Ауди» догнала «Хаас»! Ник де Врис вновь не впечатлил – и как раз наступает дедлайн, отпущенный ему «Ред Булл».

Следующая остановка – Гран-при Канады 16 июня.

Фото: East News/Lluis GENE / AFP