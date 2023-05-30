Семейная дилемма Строллов.

Фернандо Алонсо в новом сезоне «Формулы-1» поражает стабильностью: если выкладывать его позиции в Гран-при в ряд, то выйдет 3-3-3-4-3-2. У него уже 5 подиумов и третье место общего зачета сразу после «Ред Булл» – причем Серхио Перес в какой-то десятке очков!

Однако в Кубке конструкторов «Астон Мартин» хоть и (пока) второй, однако всего 1 балл выигрывает у «Мерседеса» с одним подиумом суммарно на двух пилотов.

Как же так может быть? Просто взгляните на результаты напарника Алонсо Ланса Стролла: 6-сход (поломка силовой установки)-4 (хаотичный этап, где Ланс несколько раз ошибался, а местом в таблице повезло из-за штрафов и аварий соперников)-8-12-сход (многочисленные контакты с барьерами и соперниками).

45-20 в пользу Алонсо по очкам в первых трех Гран-при, 48-7 – в последующих, хотя в начале сезона Ланс еще и гонялся с переломами. Казалось, после восстановления он должен был ускориться, но по результатам он словно замедлился!

Конечно, канадцу помешала поломка и невезение в двух последних квалификациях, но даже если опустить их, он все равно проигрывает 0,35% времени (или 0,315 секунды на среднем круге) напарнику. Итоговый счет – 7:0.

Пусть Строллу противостоит чемпион в шикарной форме, но представьте, где был бы «Астон Мартин» с двумя Лансами? Мы бы даже не представляли, насколько хорошо может ездить AMR23, а зеленый болид по старой памяти рубился бы с «Альпин».

Стабильные подиумы Фернандо раскрыли реальный потенциал машины – и к динамике результатов №18 уже возникли вопросы. Может, от него и трудно ждать равного уровня с Алонсо, но раз теперь машина котируется наравне с «Феррари» и «Мерседесами» – любой вылет на границу топ-8 считается неудачей.

Ведь даже финиш на 8-й позиции без сходов прямых конкурентов покажет: из всех топовых команд именно он – самое слабое звено. Организация с победными амбициями не может себе такого позволить: «Ред Булл», например, убирал Пьера Гасли и Алекса Албона за слегка похожее прямо по ходу сезона.

Но в случае «Астон Мартин» все сложнее: Ланс – сын владельца команды и завода Лоренса Стролла: бизнесмена из Канады с состоянием в $8 млрд. Отец всю карьеру поддерживал и оплачивал продвижение сына – раньше казалось, будто им двигает только желание двинуть парня в чемпионы мира. И на конец 2020-го у Ланса уже накопились поулы и подиумы – как будто не хватало только одного последнего шага в виде отличной машины.

И его сделали: команду начали превращать в мощную заводскую организацию, сманили инженеров «Ред Булл» и «Мерседеса», запустили строительство новой базы и аэротрубы, расширили штат. Лоренс вкачал, наверное, не меньше 350 млн за последние 4 года.

Теперь подиумы Алонсо доказывают: отличная машина у Ланса имеется. Прогресс так и не пришел – а заводские и маркетинговые планы «Астон Мартин» уже расписаны вплоть до 2029-го.

И профильные издания уже начали задаваться вопросом: «А не высадит ли теперь «Астон Мартин» Ланса, чтобы парень не сдерживал прогресс и успех?» Причем писали и независимые нидерландские медиа, и даже крупнейшие британские – для которых сила бренда «Астон Мартин» действительно как «Феррари» для итальянцев.

Как вообще отец может высадить сына?

Казалось бы, все очевидно: Ланс – сын владельца, и место закреплено за ним навечно, иначе какой смысл в покупке команды?

Но, кажется, все не так просто. Лоренс и правда теперь в «Ф-1» не просто как «отец гонщика» – он прямо нырнул с головой.

«Когда я во что-то вовлекаюсь – я обретаю страсть. А когда я обретаю страсть – преуспеваю», – представлялся Стролл-старший при первом интервью в Drive To Survive. Тогда еще не было проекта «Астон Мартин», а Лоренс только-только купил «Форс-Индию».

Его роль действительно трансформировалась с годами развития карьеры сына, и он в самом деле все максимально размашисто: в начале карьеры Ланса в открытых колесах организовал ему специальное соревнование в Майами с Академией «Феррари» и пригласил туда нереально широкую выборку пилотов: от юного Макса Ферстаппена и лидеров программа Рафаэле Марчелло и Антонио Фуоко до будущего репортера «Ф-1» Уилла Бакстона (да, он тоже гонялся!). Ланс тот турнир провалил, кстати!

Следующий шаг – первые заезды в «Формуле-4». К ним Лоренс тоже подошел основательно: выкупил лучшую команду молодежных серий того времени – «Прему». Она принадлежала канадской семье аж до 2021-го – пока ее не выкупил другой проект Iron Lynx ради расширения на чемпиона мира по гонкам на выносливость с «Ламборгини».

Ланс откатал в «Према» три года, выиграл итальянскую «Ф-4» и европейскую «Ф-3», затем отправился на повышение в «Уильямс». По слухам, Лоренс вкладывал в английскую команду по 40 млн за каждый год работы с сыном и оплатил им новый симулятор для пилотов (около 4-5 млн).

Общая инфраструктурная и техническая отсталость «Уильямса» и глубокий провал в результатах привели к следующему шагу – покупке «Форс-Индии» и перебрендировании ее в «Рейсинг Пойнт». Однако она не сразу стала «Астон Мартин» – сделки по покупке команды и завода разнесены во времени на целый год: английский бренд «завернули» после сильного падения акций в конце 2019-го.

Ситуация выглядела так, словно Лоренс просто решил не терять время и деньги совсем попусту и хотя бы заработать на продвижении легендарного недооцененного бренда.

Но превращение в «Астон Мартин» не предоставило реальной заводской поддержки команде: формально это брендирование с контрактом через общего владельца. Гоночное подразделение не входит в заводскую группу, а заводы никак не связаны с «Ф-1» – все проходит через специальную брендовую сделку до конца 2029-го.

Весь «заводской» статус долго оставался чистым маркетингом для усиления связи команды и бренда – чтобы повышать ценность обоих активов.

Но старой «Форс-Индией» даже славной английской марке особенно не помочь – для выполнения и бизнес-целей, и гоночных амбиций началось ускоренное развитие. С 2018-го штат команды расширили с 400 человек до 700, сманили топовых инженеров из «Мерседеса» и «Ред Булл» и дали, наконец, денег на адекватную разработку и улучшения – коллектив вышел из вечного полубанкротного состояния.

Пока «Астон Мартин» все еще пользуется аэротрубой «Мерседеса» и все еще производит машины на старой базе «Форс-Индии», но новые уже в завершающей стадии открытия: первые мощности (для маркетинга и IT-отдела) открылись 31 мая, остальные введут в эксплуатацию к концу году, аэротруба включится в работу в 2024-м.

А следующий шаг по превращению команды в полноценного заводского игрока с амбициями – сделка с «Хондой» на поставку моторов с 2026-го. «Астон Мартин» расстается с «Мерседесом» и сам займется производством коробок передач и подвесок.

Однако с заводских команд с претензиями и спрос совсем другой. Они и их пилоты должны выдавать стабильные результаты – вот примерно как Алонсо сейчас. Ланс Стролл все еще не обрел способность подстраиваться под разные треки, разные обстоятельства и разные погодные условия, у него до сих пор происходят то внезапный и сильный прорыв, то провал.

Ему, конечно, только 24 года, но он гоняется в «Ф-1» уже седьмой сезон – и с 2020-го не показывал признаков прогресса. С тех пор он словно застрял на примерно том же среднем уровне – и он явно не соответствует нынешней силе команды и тем более ее амбициям.

Оттуда и вопрос: будет ли Лоренс терпеть стагнацию сына из-за родственных чувств, или деловая сторона возобладает?

Никто точно не знает. Однако Стролл-страший произвел в паддоке впечатление абсолютной бизнес-акулы: он готов пойти на что угодно и порвать кого угодно ради успеха.

«Он как стихия» – представление от бывшего подчиненного Отмара Сафнауэра, рулившего бывшей «Форс-Индией» 10 лет до прихода Стролла.

Но что же для него – успех? Во всех интервью о команде и заводе он не говорит ничего похоже на «я делаю все это ради сына». Напротив: «Я преуспеваю», «Я обычно добиваюсь успеха», «Я всегда побеждал в моих бизнес-делах, и я планирую победить и здесь» и так далее.

С другой стороны, он буквально говорил про сына «в нем течет чемпионская кровь».

Но если кто-то из всех гоночных отцов и сможет уволить сына ради успеха команды как бизнеса – то только он.

Фото: Gettyimages.ru/Charles Coates, Ryan Pierse, Clive Mason, Mark Thompson