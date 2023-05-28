Здесь и творится магия.

Важнейшая деталь современного болида «Формулы-1» – днище: после перехода на новый регламент в 2022-м именно под ним генерируется основная часть прижимной силы. Работает граунд-эффект: машины просто присасывает к треку.

Днище – и самая тайная и самая скрываемся часть машин, ведь под ним и творится главная магия. Антикрылья, боковые понтоны, формы корпусов, рассекатели – это оставшаяся треть скорости: тоже крайне важная, но любая масштабная доработка днища может принести намного больше. И команды обычно прячут нижнюю часть при разборке или ремонте как только могут: отгоняют фотографов, закрывают боксы или просто закрывают собой весь обзор камер.

Потому все середняки и аутсайдеры мечтают хотя бы просто взглянуть под топовые болиды – рассмотреть «Ред Булл» или хотя бы «Феррари» с «Мерседесом». Нет, правда – они даже платят за такие кадры в высоком разрешении: по рассказу аккредитованного фотографа «Ф-1» Евгения Сафронова, в прошлом году «Уильямс» и «Макларен» купили у него снимки днища будущего чемпионского RB18 (и «Феррари» вдобавок)!

Что тогда случилось? Резонансная авария Переса и Сайнса в квалификации – после нее машины эвакуировали вот так:

А в 2023-м в аварии вновь попали все топовые команды – и теперь работники трека зашли еще дальше: задирали болиды на кранах так, что рассмотреть их могли не только фотографы и соперники, но и болельщики, и зрители окрестных домов.

«Ред Булл»:

«Феррари»:

И «Мерседес»:

Следом испанский эксперт F1TV и бывший механик «Супер Агури» Альберт Фабрега все-таки подкараулил и момент замены поврежденного днища «Астон Мартин» Ланса Стролла – в сеть ушла фотка секретов последней недостающей топовой команды:

Однако прежде всего все разглядывали именно задранные маршалами машины – пока команды-владельцы… Слегка негодовали.

«Тот, кто управлял краном, возможно, раньше работал в «Цирке дю Солей», – высказался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Честно, я не понимаю как так. Машина была на трассе. Можно было увезти ее на грузовике. Вы показываете наш болид всему миру. Для нас это было не очень здорово, как минимум. Они все из «Цирка дю Солей». Наша машина повисла задом вниз!»

Дело в особенностях предгорного уличного трека: мало места для эвакуационных зон, потому до сошедших в некоторых зонах можно добраться только так.

Выглядит, конечно, нереально – привет, сосед трассы.

На продаже кадров днища «Ред Булл» тоже теперь не слишком заработаешь – его тоже показали в трансляции всему миру:

«Их машина хотя бы висит ровно», – комментировал Тото Вольфф.

«Заглядывать под юбки очень невежливо, – согласился шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Хотя фотки днищ всегда пытаются сделать и в паддоке, и вокруг паддока. Приезжают в микроавтобусах, трутся вокруг машин, объективы всегда наготове. Каждая команда нанимает фотографов-шпионов, чтобы снять машины, когда они разобраны на детали. Обычное дело, не впервой. Я не подумал бы, что это первое фото нашего днища. Вероятно, болид впервые так подвесили к крану. Но все команды жаждут доступа к этим знаниям».

«Подозреваю, они больше раздражены таким подвешиванием машины, чем даже мы, – признал главный гоночный инженер «Мерседеса» (как раз обновившегося) Эндрю Шовлин. –

Честно говоря, с нынешним регламентом эти части – самые важные, и обычно ты их никогда не видишь. Так что команды точно изучат все эти кадры от и до. Монако – отличный шанс раздобыть такие фото».

«Удались отличные снимки! – порадовался глава отдела развития болида «Астон Мартин» Том Маккалоу. – Уверен, спецы по аэродинамике очень детально все изучат. К счастью, нашу машину пока так не вздергивали! Надеемся, удастся продолжать в том же духе.

Спецы по аэродинамике никогда вам такого не показали бы. Можно многое понять только по тому, насколько изношена планка [за контролем над дорожным просветом]. Ты понимаешь, что к чему прикреплено, как болид справляется с неровностями и кочками».

Самый восхищенный – главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон: «Фото вышли даже слишком двумерными, им даже не хватает нужного освещения – потому что днище выглядит прямо трехмерным, очень изогнутым во все стороны. Даже сложно сделать какие-то. И это не совпадение. Они специально его так конструируют – оттуда и все преимущество в прижимной силе! И вдвойне сложнее будет все это скопировать».

«Благодаря Серхио Пересу вся «Ф-1» узрела легендарное днище «Ред Булл», – добавил немного пафоса репортер Sky Sports F1 Тед Кравитц в колонке на сайте бродкастера. – Оно прямо трехмерное, воздушный поток контролируются на каждом этапе. Взгляните на эту прелесть – просто чудо! Особенно по сравнению с днищами «Мерседес» и «Феррари»:

Они выглядят доисторическими. При сравнении думаешь: «Ладно, теперь неудивительно, что RB19 так хороша».

Помогут ли фотки секретных деталей соперникам? Вряд ли: даже при возможности скопировать видимые части до миллиметра можно не получить прибавки в скорости – ведь для буста прижимной силы надо прежде всего понимать, как работает продвинутая запчасть и как именно она перенаправляет потоки воздуха. Без этого любые попытки совместить 3D-днище со слабой колесной базой и обвесом провалятся: потоки могут мешать друг другу, и машина станет даже медленнее!

А еще даже при полном понимании свойств и принципа работы продвинутого днища аутсайдерские команды вроде «Уильямса» или «Хааса» могут просто не осилилить производство такой сложной детали. Новый босс «Уильямса» Джеймс Воулз жалуется на устаревшее на 20 лет оборудование, и команда срывала сроки производства сложных днищ еще 5 лет назад – хотя тогда они не выглядели такими же многослойными.

Но ребята из «Астон Мартин», «Альфа Ромео»/ «Заубера» и «Альпин» точно уже все в изучении. Вторая половина сезона может получиться крайне занятной!

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega, https://twitter.com/FDataAnalysis