Самая пилотажная гонка.

Гран-при Монако считается главным пилотажным вызовом во всем календаре «Формулы-1» – ведь характер трека снимает все преимущества в аэрообвесах и моторах и оставляет поле для чистого гоночного мастерства.

Короткая дистанция на 19 сложных поворотов, нереальная узость трека, близкие барьеры, огромные машины, самая низкая скорость в календаре – уникальные условия Гран-при. Только здесь результат больше всего зависит только от мастерства и точности пилотажа и одновременно от качества взаимодействия машины с шинами. Без «активации» покрышек любые трюки пилота сразу попадут под естественные ограничения – пробиться через них возможно, но только с огромными рисками.

Лучшая машина, конечно, помогает, но в «Ф-1» все пилоты – из числа лучших в мире, и искать решающие 0,1-0,2 секунды относительно остальных. И нигде больше за весь год.

Потому главное поле битвы команд и пилотов в Монако – насколько их человеческие качества и уровень машины позволят собрать идеальный круг в смысле самых быстрых траекторий.

Обгонять в гонке тоже нереально сложно, потому именно быстрейший круг в субботу и поул – 75% всей работы.

Кто же в 2023-м главный маг? Кто же выиграл на этот раз?

Извините, но… Макс Ферстаппен.

Такими кругами можно только восхищаться – ведь Монако не прощает ошибок. Например, его напарник Серхио Перес убрался в стену еще в первом сегменте:

И при просмотре круга Ферстаппена возникает ощущение, будто он сейчас посносит стены. Только на одном последнем секторе он вырвал 0,3 секунды – буквально обтирая барьеры: 0 см, 0 см, 0 см.

Здесь и кроется магия гонок в Монте-Карло – обчесать все барьеры но доехать. Макс доехал – его квалификационные колеса отполированы:

«Я смотрю «Ф-1» уже полвека: дома по ТВ или на самих трассах. За все это время видел ли я в квалификациях третий сектор лучше, чем тот, который проехал Макс Ферстаппен в Монако этим днем? Одним словом: нет», – написал в соцсетях бывший глава PR-служб «Макларена» и «Астон Мартин» Мэтт Бишоп.

«Один из лучших квалификационных кругов Макса. На последнем сектор он ударился о барьеры обеими сторонами, но сохранил импульс и скорость», – высказался шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Я не очень хорошо проехал первый сектор, так что на последнем секторе отдал все силы: преодолел несколько барьеров и стал счастлив, оказавшись здесь впервые на поуле», – описал произошедшее Ферстаппен.

И грань очень тонкая. Между лучшим кругом (как у Сайнса в первой практике, например) и аварией (как у Сайнса во второй практике) может быть буквально в паре сантиметров:

Последствия мелкой ошибки – сломанная подвеска и досрочный конец сессии. Из-за пары сантиметров:

«Ф-1» даже придумала новую графику для демонстрации, как же близко были барьеры в повороте:

«Хэмилтон – 9 см. Супер-близко к стене».

Этот фактор правда нереально важен – ведь каждый сантиметр позволяет расширить траекторию и добавить чуть-чуть скорости и на входе в поворот, и на апексе, и на выходе. Гонщики сами выбирают количество риска и точность въезда – от полной агрессии Сайнса (первый) до идеального «чесания» Норриса (второй), солидного запаса Хэмилтона (третий) и слета Леклера с траектории из-за перебора в скорости на входе.

Другой ракурс – фотографам за этой стеной, должно быть, каждый раз некомфортно:

Барьер в этом месте потом крепко обчесан – снимок из телеграма аккредитованного фотографа «Ф-1» Евгения Сафронова:

А так видят круг пилоты – запись из шлема Шарля Леклера. Удачи в поисках момента, чтобы моргнуть:

Реальное ощущение всей узости и сложности дает съемка из-за барьера и попытка бывшего пилота Мартина Брандла как-то параллельно комментировать:

Приходится выцеливать каждый барьер в нереальной динамике:

Если не отработать заранее на симуляторе и в голове все возможные допуски в каждом повороте – можно приехать в стену уже на первом же круге. А против тебя – еще 19 лучших, и победить хотят все. Ведь Монако – самый престижный Гран-при «Формулы-1».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; кадры трансляции