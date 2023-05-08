Ностальгия и модерн
Блог

Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!

Гран-при Майами
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Астон Мартин Астон Мартин
Ланс Стролл Ланс Стролл
Формула-1 Формула-1
Авто Авто

Фантастическая многозадачность.

Для Фернандо Алонсо гонять в «Ф-1» – настолько естественно, что он смотрит телевизор, пока рулит в повороты. Не верите? Вот двукратный чемпион хвалит напарника за обгон прямо по радио во время гонки:

Просто Алонсо смотрел в повороте на огромный ТВ-экран – там и увидел атаку Ланса Стролла на «Альпин»:

«Отличный маневр в первом повороте! На какой позиции Ланс?»

Просто за 7 кругов до финиша Фернандо ехал в полном одиночестве: «Ред Булл» уехал на 16 секунд, Расселл на «Мерседесе» катил в 8 секундах позади. Вот Алонсо и нашел параллельное развлечение – помимо доезжания на подиум:

«На треке много огромных ТВ-экранов, некоторые – в медленных поворотах, – пояснил Фернандо на пресс-конференции после финиша. – По ним можно следить за гонкой по ТВ-трансляции. Я увидел обгон «Альпин» или «Альфа Ромео», и мне стало интересно, на какой Ланс позиции».

Реакция Переса рядом – просто золото: «А ты советуешь типа «по внешней траектории, по внутренней?»

Вообще это не первый раз, когда Алонсо следит за гонкой напарника по огромным ТВ-экранам – например, на Гран-при Венгрии, когда круг за кругом сдерживал Хэмилтона, чтобы Эстебан Окон отрывался и создал больший задел для первой победы.

«Команда мне ничего не говорила о борьбе лидеров, но я более или менее понимал, какая ситуация в гонке. Я смотрел на большие экраны. Я знал, что Эстебан сражался с Феттелем, они на два поворота опережали нас, и за 20 кругов до конца с учетом темпа Льюиса этого должно было хватить для победы», – рассказал после гонки испанец.

Хотя вообще Алонсо, конечно, не первый, кто использует ТВ-экраны для зрителей в стратегических целях. Одним из «новаторов» можно назвать Эдди Ирвайна: после финального Гран-при Японии 1999-го тот рассказывал, как следил за состоянием машины Мики Хаккинена – прямого конкурента за титул.

Тем не менее, в современной «Формуле-1» уникумов вроде Алонсо больше нет – Макс Ферстаппен только иногда комментировал, как слышит пит-стопы соперников во время радиообменов с гоночным инженером.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

Алонсо еще и ментор: 6 пилотов «Ф-1» начинали на его картах, студенты академии уже выигрывают в «Ф-3»

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli/

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ihor Soldatkin
самый быстрый,одаренный, харизматичный,умный, гениальный и великий спортсмен на планете Земля ©
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vizl
Алонсо так скучно во время гонки, что он смотрит телек)) В кокпите ему уже пусть установят
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ra-mires
что это вы себе позволяете, забыли совсем кому принадлежат права на этот редчайший комент?)
я буду жаловаться на этот жуткий плагиат)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Ответ vizl
Алонсо так скучно во время гонки, что он смотрит телек)) В кокпите ему уже пусть установят
И заодно джойстик пусть дадут, чтобы мог играть в Формулу пока катается в Ф1 )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий