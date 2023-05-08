Фантастическая многозадачность.

Для Фернандо Алонсо гонять в «Ф-1» – настолько естественно, что он смотрит телевизор, пока рулит в повороты. Не верите? Вот двукратный чемпион хвалит напарника за обгон прямо по радио во время гонки:

Просто Алонсо смотрел в повороте на огромный ТВ-экран – там и увидел атаку Ланса Стролла на «Альпин»:

«Отличный маневр в первом повороте! На какой позиции Ланс?»

Просто за 7 кругов до финиша Фернандо ехал в полном одиночестве: «Ред Булл» уехал на 16 секунд, Расселл на «Мерседесе» катил в 8 секундах позади. Вот Алонсо и нашел параллельное развлечение – помимо доезжания на подиум:

«На треке много огромных ТВ-экранов, некоторые – в медленных поворотах, – пояснил Фернандо на пресс-конференции после финиша. – По ним можно следить за гонкой по ТВ-трансляции. Я увидел обгон «Альпин» или «Альфа Ромео», и мне стало интересно, на какой Ланс позиции».

Реакция Переса рядом – просто золото: «А ты советуешь типа «по внешней траектории, по внутренней?»

Вообще это не первый раз, когда Алонсо следит за гонкой напарника по огромным ТВ-экранам – например, на Гран-при Венгрии, когда круг за кругом сдерживал Хэмилтона, чтобы Эстебан Окон отрывался и создал больший задел для первой победы.

«Команда мне ничего не говорила о борьбе лидеров, но я более или менее понимал, какая ситуация в гонке. Я смотрел на большие экраны. Я знал, что Эстебан сражался с Феттелем, они на два поворота опережали нас, и за 20 кругов до конца с учетом темпа Льюиса этого должно было хватить для победы», – рассказал после гонки испанец.

Хотя вообще Алонсо, конечно, не первый, кто использует ТВ-экраны для зрителей в стратегических целях. Одним из «новаторов» можно назвать Эдди Ирвайна: после финального Гран-при Японии 1999-го тот рассказывал, как следил за состоянием машины Мики Хаккинена – прямого конкурента за титул.

Тем не менее, в современной «Формуле-1» уникумов вроде Алонсо больше нет – Макс Ферстаппен только иногда комментировал, как слышит пит-стопы соперников во время радиообменов с гоночным инженером.

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli/