Бился за место на следующий год.

Гонщиком дня на Гран-при Майами фанаты выбрали Макса Ферстаппена – ведь нидерландец оформил 9 обгонов на пути к победе и даже победил колесо в колесо напарника.

Особенно всех впечатлил вот этот двойной обгон чемпиона – когда он за одну прямую опередил сразу двух.

И это прямо лучшая демонстрация самой сути нарратива гонки: за прорывом Макса скрылся момент нереального героизма того парня на белом «Хаасе», которого Ферстаппен обогнал. Это Кевин Магнуссен, он тогда второй раз за 4 круга схватился с Шарлем Леклером колесо в колесо – и выиграл позицию.

И это далеко не последняя попытка Леклера что-то сделать с аутсайдером. На 13-м круге история повторилась: Шарль атаковал, Кевин вновь вернул позицию.

И на 37-м круге: «Феррари» вновь вышла вперед, но «Хаас» отбился.

Правда, на этот раз ненадолго: Леклер конкретно насел на датчанина, и за 1,5 круга непрерывных атак №20 все-таки уступил.

Итог: 38 кругов возил за собой «Феррари» (взявшую поул и спринтопоул!) на предыдущем Гран-при Азербайджана!

Но все-таки сражаться на равных с «Феррари», «Мерседесами» и даже обладателями четвертого места Кубка конструкторов «Альпин» (на некоторых гонках демонстрировали сравнимый гоночный темп с Хэмилтоном и Сайнсом) до самого конца на «Хаасе» оказалось все-таки слишком трудно. Магнуссен в итоге финишировал 10-м – ровно позади обоих «Ред Булл», «Мерседесов», «Феррари», «Альпин» и одного «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. То есть приехал «чемпионом аутсайдеров» – на месте, где его быть не должно без единой аварии, отказа или желтого флага (а в Майами как раз случилась такая редчайшая гонка).

Вообще его 10-е место в такой гонке в идеале должен был занимать Ланс Стролл на втором «Астон Мартин» – однако канадец так и не всплыл после провала в квалификации.

И как раз первая по-настоящему сильная квалификация в году и определила успех Кевина: от зоны вылета его отделили всего 0,1 секунды, от напарника Нико Хюлькенберга – 0,25 секунды.

А дальше Магнуссен уже включил опыт и проехал первую решающую попытку с идеальным балансом риска и осторожности – чтобы точно обеспечить конкурентный круг. В итоге его время побило Гасли и Окона на «Альпин» и Расселла на «Мерседесе» – и вдвойне окупилось, когда Леклер улетел в барьеры и сорвал финальную попытку вообще всем.

«Я мечтал о большем, но одно очко лучше, чем ничего – мы приехали в Майами, чтобы финишировать в десятке, – отреагировал после финиша Магнуссен. – Не скажу, что в гонке было просто – до финиша добрались все лидеры. В такой ситуации десятое место более-менее соответствует максимуму, на который мы могли рассчитывать. Темп у нас был неплохим, но износ шин оказался немного сильнее, чем у конкурентов

Я паршиво стартовал, а потом долгое время боролся с Леклером, в результате чего сильно нагрузил шины. Постфактум же я понимаю, что мне, вероятно, стоило чуть лучше их беречь».

Магнуссен бился за свое будущее в «Ф-1»: старт сезона ему не удался

Кевин возвращался в «Хаас» год назад на смену Никите Мазепину с двухлетним контрактом и сходу убедил всех: финишировал в топ-5 в первой же гонке 2022-го, а в Бразилии вообще взял внезапный поул.

Однако в 2023-м у него сменился напарник: вместо молодого и достаточно аварийного Мика Шумахера пришел опытнейший и крайне стабильный Нико Хюлькенберг. Кевин перестал явно блистать относительно второй машины – №27 лучше освоился с болидом (и это после трехлетнего перерыва!) и сходу начал переигрывать Магнуссена в квалификациях.

До Майами Кевин проиграл Нико все четыре сессии и ни разу не попал в последний сегмент – когда Хюлькенберг дважды выбивал себе старт в топ-10. Датчанин сразу признал превосходство напарника с пониманием новой машины.

Потому главным «любимчиком» шефа «Хааса» Гюнтера Штайнера быстро стал именно немец – «Я считаю, он дал то, что мы искали. И мы тут же это почувствовали. У Кевина возникли проблемы в квалификации, у Нико – нет.

Все сближаются, и такая маленькая – точнее, большая – вещь как гонщик способна изменить ситуацию, если он может сразу же выжимать из машины максимум.

Этого мы и хотели, команде был нужен опытный гонщик, который позволил бы двигаться в данном направлении. Конечно, мы очень довольны».

Тут же возникла и тема продления контракта для Магнуссена – оказалось, на старте сезона уже все было не так очевидно, как раньше:

«Мы все знаем, на что способен Кевин, но нас всех нужно подталкивать, – высказался Штайнер. – Кевин в неприятном положении – он позади Нико. Он недоволен выступлениями в квалификациях. Но он доволен командой и понимает, что машина позволяет добиваться успехов – просто нужно реализовать ее потенциал».

И до Майами Кевин действительно еще и прогревал по очкам – 6:1. Хоть тот единственный балл Магнуссен и заработал после шедеврального обгона в битве с Цунодой на Гран-при Саудовской Аравии:

«Продление контракта? В конечном счете все решают результаты, но сейчас я не напрягаюсь по этому поводу, – пояснил Штайнер. – В прошлом году я говорил, что команда всегда стремится раньше разрешить вопрос с составом, но мы хотели предоставить Мику [Шумахеру] шанс продемонстрировать свои способности. Надеюсь, в этом сезоне мы подтвердим состав до летнего перерыва, иначе ситуация будет неприятной, на мой взгляд. Надеюсь, получится сделать это раньше, чем в прошлом году.

Я хочу посмотреть, какой будет ситуация на протяжении как минимум еще пяти гонок, а потом начну думать».

А Гран-при Майами – как раз пятая гонка сезона. Теперь по очкам счет 6:2, но впечатление Кевин точно произвел.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Jared C. Tilton