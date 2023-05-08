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Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

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Алонсо вновь на подиуме.

Пятый раунд «Формулы-1» в Майами ожидался крайне хаотичным из-за странного финала квалификацииЛеклер разбил болид, вызвал красные флаги и вмешался в битву за лидерство в общем зачете между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном. Мексиканцу достался поул, двукратный чемпион получил 9-е для прорыва – причем по крайне сложному покрытию: перед этапом в Майами положили новый скользкий асфальт, а ночью и утром перед гонкой прошел дождь, смывший вообще всю накатанную резину и сцепление от нее.

Как же развернулась виртуальная схватка за первое место в чемпионате?

– Перес сохарнил лидерство на старте, Алонсо остался вторым, Сайнс – за ним, на четвертое взлетел Пьер Гасли, на пятое – Расселл. Магнуссен потерял три позиции. Ферстаппен остался 9-м, однако его стратегия предполагала более долгий первый отрезок – поскольку он получил жесткий «хард» против более быстрого и мягкого «медиума» у Переса и остальных прямых соперников.

– Главный фэйл старта – очередной промах де Вриса: теперь он врезался в Норриса. Так в «Ред Булл» его долго не продержат.

– Макс поднялся на 8-е на 2-м круге – обогнал Боттаса.

– На 3-м круге Магнуссен отыграл одну из позиций – обогнал Леклера! Шарль пошел в контратаку и выиграл поворот у Кевина, но пилот «Хааса» вновь атаковал на прямой с DRS – и тут Ферстаппен обогнал обоих за раз!

Макс оказался 6-м, Кевин все-таки отразил «Феррари».

– На 8-м круге Ферстаппен разобрался и с Расселлом – 5-е место для Макса.

– На 9-м круге Ферстаппен скопировал маневр и на Гасли – поднялся на 4-е. Расселл последовал за Максом и тоже объехал Пьера – тот свалился на 6-е.

– Хэмилтон так и остался 13-м – намертво застрял за «Уильямсом» Албона к 11-му кругу.

– 13-й круг – еще одна попытка Леклера обогнать Магнуссена – и вновь неудачно!

– На 14-м круге Ферстаппен обогнал и Сайнса – точно таким же маневром, как и Расселла с Гасли.

– 15-й круг – Магнуссен первым из лидеров заехал на пит-стоп и выпустил Леклера. Кевин вернулся 17-м.

– На 15-м круге Ферстаппен обогнал и Алонсо – и поднялся на второе место. До Переса – 4 секунды.

– На 16-м круге в боксах побывал Гасли – успел выехать впереди Магнуссена. Параллельно Хэмилтон наконец обогнал «Уильямс».

– Ферстаппен сократил отрыв от Переса до 2,6 секунды к 17-му кругу , а Серхио начал жаловаться на переднюю правую шину.

– 18-й круг – пит-стоп Расселла и Леклера. Шарль вернулся за Магнуссеном 15-м, Джордж выехал 12-м – перед Гасли.

– На 19-м круге Сайнс тоже заехал в боксы – выехал 7-м, успел до волны трафика. Через круг Карлос обогнал Хэмилтона и выбрался в чистый воздух.

– На 21-м круге Ферстаппен подобрался к Пересу до 1,2 секунды. Серхио заехал в боксы и вернулся 4-м – перед обогнавшим Хюлькенберга Сайнсом.

– Ферстаппен вновь начал жаловаться на переключения передач на 22-м круге – проблема с трансмиссией не отпускает «Ред Булл» на пятом Гран-при подряд.

– На 22-м круге Перес обогнал не побывавшего на пит-стопе Окона и выбрался на 3-е. Серхио оказался на 17 секунд позади Ферстаппена – при 17-18 секундах на пит-стоп.

– 23-й круг – Сайнсу прилетели 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

– На 24-м круге Расселл обогнал Стролла и взял 9-е место.

– 25 -й круг – пит-стоп Алонсо: Фернандо вернулся в секунде за Сайнсом. Потерял позицию на растягивании отрезка, но у Карлоса еще штраф за превышение скорости.

– На 26-м круге Расселл разобрался с Цунодой и стал 8-м.

– 27-й круг – Алонсо вернул позицию у Сайнса.

– На 28-м круге Расселл объехал и Хюлькенберга. Кажется, после этой гонки жалоб на трудные обгоны будет меньше.

– 29-й круг возвращение Алонсо на подиум с обгоном Окона. Параллельно Перес пробил 16-секундное окно отрыва от Ферстаппена при среднем времени на пит-стоп в 17 секунд.

– Через круг Окона объехал и Сайнс.

– На 32-м круге Хэмилтону передали «Мы гоняемся с Оконом, а не с Расселлом». Джордж ехал позади – выглядело как предложение пропустить напарника. Ответ Льюиса – «Он может проехать, но я не буду сбрасывать». Через круг Расселл обогнал Хэмилтона и передал по радио «огромное спасибо, я очень ценю».

– На 33-м круге Окон внезапно переобогнал Сайнса! Карлосу пришлось потратить 2 круга на переобгон.

– Куда пропал Леклер? Так и ехал за Магнуссеном – к 34-му кругу они дружно катали за паровозиком Хюлькенебрга/Цуноды.

– На 36-м круге Расселл обогнал Окона – до Сайнса осталась секунда.

– Ферстаппен проехал 37 кругов на одном «харде», но продолжил ставить лучшие круги один за другим – Пересу никак не удавалось приблизиться сильнее, чем на 15,5 секунды.

– На 37-м круге Магнуссен отбил очередную атаку Леклера. Тем временем Расселл обогнал Сайнса.

– Леклер же плотно взялся за Магнуссена – атаковал датчанина 2 круга подряд через поворот. Пришлось потратить еще 2 круга – к концу 38-го «Хаас» наконец уступил.

– К 41-м кругу Перес допустил несколько ошибок и вывалился к 18 секундам отставания от Ферстаппена. Максу передали – «отрыв 1,7 секунды с поправкой на пит-стоп».

– За 15 кругов до финиша многие машины начали экономить топливо – раньше сбрасывать на прямых и позже разгоняться. Их недозаправили с прицелом на выезды сэйфти-каров – но гонка к тому моменту обошлась даже без единого желтого флага.

– 45-й круг – пит-стоп Ферстаппена: Максу поставили более мягкий «медиум». Чемпион выехал все-таки вторым – с отставанием в 1,3 секунды!

– На 46-м круге Хэмилтон обогнал Магнуссена и взял 8-е место. Следом его опередил и Окон.

– За 2 круга Ферстаппен подобрался вплотную к Пересу и приступил к атакам – впервые за год.

– 48-й круг – первая схватка двух лидеров чемпионата за первое место. Макс все-таки вышел победителем.

– На 53-м круге Леклер разобрался с Гасли и поднялся в топ-6. До Сайнса – 14,5 секунд. Два поворота спустя мимо «Альпин» проехал и Хэмилтон.

– На 55-м круге Хэмилтон просто поймал зевнувшего Леклера и отобрал у Шарля 6-е. Обгон дня!

– И Ферстаппен так и доехал лидером до финиша – новый дубль у «Ред Булл». Алонсо – третий, Расселл – четвертый, но главное – команда приказала Хэмилтону пропустить напарника, и Льюис послушался.

Другие герои дня: все же Хэмилтон с его мегаобгоном Леклера и могучий оборонительный Магнуссен. Столько возить «Феррари» в «Хаасе» – это сильно. Алонсо же мастерски рассчитал стратегию против Скудерии и «Мерседесов», но с «Ред Булл» его «Астон Мартин» сравняться пока не может.

Что с общим зачетом? Ферстаппен отрывается от Переса – все-таки Серхио не капитализировал поул и шанс вернуться в реальную схватку за титул. Алонсо полностью укрепился на 3-м, схватка между «Феррари» и «Мерседесами» – только за 4-е.

Зато в Кубке конструкторов битва – практически за все строчки: вторую, пятую и даже девятую. И «Макларен» показывает, как же важна одна удачная гонка:

Следующий шестой раунд – в Имоле 19-21 мая. Трек вновь подходит Пересу – так что интрига пока еще жива.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli

4 комментария

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терминатор киборгов
Алонсо просто за собой песочком посыпает и все поскальзываются - так и побеждает дедуля))))
+6
0
+6
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Yak-i-mov
Обгон дня - двойной обгон Тапка, разве не?
+4
0
+4
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Brambila
Хорошо, что не смотрел. И не вставал в в 2 часа ночи. Ничего не потерял.
+2
-1
+1
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Роман Спартачок
Ответ Brambila
Хорошо, что не смотрел. И не вставал в в 2 часа ночи. Ничего не потерял.
На самом деле очень динамичная гонка получилась, много борьбы и обгонов, далеко не Баку. Такую гонку стоило посмотреть.
0
0
0
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