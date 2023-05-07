33 комментария

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Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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Перес – на поуле.

Квалификация на Гран-при Майами закончилась крайне необычной стартовой решеткой: Перес на поуле, второй – внезапно Алонсо, третий – Сайнс, четвертый – Магнуссен на «Хаасе», пятый – Гасли на «Альпин»…

Что случилось? Просто Шарль Леклер в фирменном стиле немного треснул на решающем круге – когда «Феррари» могла претендовать на поул, рисковать нужно было по максимуму, но таланта на обработку всех возможных сложностей с машиной и треком не хватило:

Вот больше повторов со всех возможных камер – включая бортовую с разочарованным поколачиванием руля. Эмоции вновь победили.

Красный флаг и конец сессии для всех – потому и победил тот, кто проехал лучший базовый установочный круг. И Леклера среди них тоже не оказалось – ведь первый круг он тоже запорол вот такими ошибками на торможениях:

Насколько же Леклер дополнительно рисковал? Вот один из поворотов незадолго до вылета относительно траектории обладателя поула Переса – Шарль просто сожрал поребрик, а на высоких скоростях он сильно дестабилизирует болид вибрациями и перепадами сцепления между разными покрытиями. Вероятность разворота от такого всегда крайне велика, если шины недостаточно прогреты и с настройками (или самой машиной) хоть что-то не так.

«Нельзя допускать ту же ошибку в одном и том же повороте два раза подряд! – отреагировал Леклер. – Я очень сильно расстроен собой. Всегда можно найти оправдания: например, сильный ветер, агрессивные настройки… Но я сам загнал себя в такие условия. Я хотел такие настройки, я знал, что будет непросто. Но думал, что смогу выжать из машины максимум в решающий момент – это моя сильная сторона.

Я знаю, что в третьем сегменте рискую сильнее всех. Поэтому мне часто удаются хорошие решающие круги. Я очень разочарован собой: ошибся так же в практике, такого не должно происходить».

Действительно: Шарль уже приминал барьеры примерно в том же месте по той же причине:

«Если говорить с сарказмом – не следует начинать круги позади Леклера, – высказался советник «Ред Булл» Гельмут Марко в эфире немецкого Sky. – Понятно: состояние трассы улучшается со временем, и чем позже выезжаешь – тем лучше. Однако в нашем случае решение подождать не оказалось верным».

Впрочем, Ферстаппен вообще не показал быстрого базового круга – его заборол ветер, Макс не справился со стабилизацией машины и просто забросил попытку:

Потому чуть менее смелые, но более осмотрительные на скользком незнакомом треке на этот раз взяли свое.

«Я пытался ехать на пределе, допустил ошибку, и круг пришлось бросить. В таких случаях полагаешься на удачу, на то, что не появятся красные флаги, но на городской трассе это возможно.

Я немного разочарован собой. [В гонке] будет тяжело. Я осложнил себе жизнь, нужно это принять», – принял ответственность двукратный чемпион «Формулы-1».

«Квалификация вышла сложной для всех. Мне кажется, было очень сложно найти нужные ощущения от работы шин на этом покрытии. Приходилось постоянно бороться с машиной, допустить ошибку было очень легко.

При этом ветер все усиливался и усиливался. Но в целом результат в контексте стартовой позиции завтра получился неплохим, хотя сегодня мы могли бы выступить лучше», – описал ощущения обладатель третьего места Сайнс.

«В одиннадцатом и шестнадцатом поворотах нужно быть уверенным в машине, чтобы проезжать вплотную к стене. Было сложно – гоночная траектория очень узкая, за ее пределами асфальт очень скользкий», – согласился Алонсо.

Гонка будет мегахаотичной!

Онлайн квалы: Перес – на поуле в Майами, Ферстаппен только 9-й

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У Леклера – худший старт за «Феррари» и нокаут от эмоций

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton

33 комментария

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yurik13
В момент вылета Шарля до клетчатого флага оставалось 2 минуты, если бы красный дали сразу, то все бы успели еще на одну попытку, но они 24 секунды жевали сопли с желтым флагом, по итогу красный дали, когда осталась 1.36 и понятно, что никто бы на боевой не успел
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Михаил Енилин
Ответ АлкоЛоко
перестаньте давать красные флаги если машина в ста метрах от траектории!
Скользкая трасса, есть пилоты, которые на ней впервые, ветер усиливается - где гарантия, что точно туда же не прилетит ещё кто-то? Когда стюарды будут чинить ограждение, например. Кто даст такую гарантию?
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Виталий Выговский
Ответ Alim Alim
Щас прибежит " фанат спорта" и будет усиратся доказывать всем какой Леклер крутой и как он классно в младших сериях раскатывал всех.
Леклер и правда крутой! И даже такие инциденты не могут скрыть этого
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Александр Сачков
На шести первых местах шесть разных машин. Когда такое было?
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Павел Аникеев
Стартовая решетка для Тапка веселая. Впереди Леклер, сбоку Окон. Первый круг можно и не закончить)))
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Александр Сачков
Ответ Citadellia
Вообще то всегда, на шести местах сложно быть пяти или семи разным машинам😄
Под "разными машинами" в данном случае имеются ввиду машины 6 разных команд.
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Гектор Печорин
Слишком часто он улетает в барьеры. Зачем так рисковать если можно ехать спокойно приезжать за ред буллами на подиум. Такими темпами сайнц в чемпе выше будет
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Листок яблони
Ответ <~Inter~>
Не хватает хладнокровия Леклеру. Все пилоты говорили об отсутствии сцепления с трассой при отходе от оптимальной траектории, но он несмотря на всё пошел рисковать где не надо
Не хладнокровия не хватает, а умения быть гибким и менять привычку прохождения круга "на грани" от трассы к трассе.
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Элхан Дюшеев
Ответ Гектор Печорин
Слишком часто он улетает в барьеры. Зачем так рисковать если можно ехать спокойно приезжать за ред буллами на подиум. Такими темпами сайнц в чемпе выше будет
Хочет поул, хочет побеждать вот и рискует, гоняет на пределе и ошибается. И если не успокоиться то ещё больше будет ошибаться
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KosSpb
Жаль там был не настоящий бассейн.
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Citadellia
Ответ Александр Сачков
На шести первых местах шесть разных машин. Когда такое было?
Вообще то всегда, на шести местах сложно быть пяти или семи разным машинам😄
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Jack 13th
Ответ <~Inter~>
Не хватает хладнокровия Леклеру. Все пилоты говорили об отсутствии сцепления с трассой при отходе от оптимальной траектории, но он несмотря на всё пошел рисковать где не надо
Как раз те, кому не хватает, трусливо проезжали то место, БОЯСЬ вылета. А Леклер хладнокровно летел, стараясь выжать из машины чуть больше. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
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MUTbKA
Ответ Михаил Енилин
Скользкая трасса, есть пилоты, которые на ней впервые, ветер усиливается - где гарантия, что точно туда же не прилетит ещё кто-то? Когда стюарды будут чинить ограждение, например. Кто даст такую гарантию?
Я дам. Я выпущу стюардов ПОСЛЕ завершения квалификации, а перед поворотом будут махать желтым флагом. Ф1 не вчера появилась, десятки лет делали именно так, и почему-то никто не прилетал.
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Михаил Енилин
Ответ MUTbKA
Я дам. Я выпущу стюардов ПОСЛЕ завершения квалификации, а перед поворотом будут махать желтым флагом. Ф1 не вчера появилась, десятки лет делали именно так, и почему-то никто не прилетал.
Топовых пилотов штрафуют за то, что они не видят желтые флаги, тапка штрафовали в прошлом году, ещё кого-то, не помню точно. Так что желтый флаг это ещё не гарантия. Недопустимо, чтобы на трассе работали люди и гоняли болиды. Рассел даже под сейфти каром умудрился ушататься в стену, так что не дашь ты никаких гарантий.
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ThomasMuller13fan
Зачем Ферстапен бросил первый круг? Ведь заезд в боксы не дал дополнительной попытки. Думаю, мог бы на P4 заехать даже с такой ошибкой.
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Anton Svetly
Ответ MUTbKA
Я дам. Я выпущу стюардов ПОСЛЕ завершения квалификации, а перед поворотом будут махать желтым флагом. Ф1 не вчера появилась, десятки лет делали именно так, и почему-то никто не прилетал.
так и делали до бьянки
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9f99s5s6fr
Ответ MUTbKA
Я дам. Я выпущу стюардов ПОСЛЕ завершения квалификации, а перед поворотом будут махать желтым флагом. Ф1 не вчера появилась, десятки лет делали именно так, и почему-то никто не прилетал.
А какой смысл продолжать квалификацию с желтым флагом в повороте? Там все будут терять по секунде минимум, а если не будут, то риск прилета в это же место высокий
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GenBardak
Ответ yurik13
В момент вылета Шарля до клетчатого флага оставалось 2 минуты, если бы красный дали сразу, то все бы успели еще на одну попытку, но они 24 секунды жевали сопли с желтым флагом, по итогу красный дали, когда осталась 1.36 и понятно, что никто бы на боевой не успел
А когда вы видели чтобы после вылета сразу давали красные флаги? Даже после огня Грожана красные дали спустя пять секунд.
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yurik13
Ответ GenBardak
А когда вы видели чтобы после вылета сразу давали красные флаги? Даже после огня Грожана красные дали спустя пять секунд.
А кто мешал откатить время?
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Alim Alim
Ответ Виталий Выговский
Леклер и правда крутой! И даже такие инциденты не могут скрыть этого
А кто спорит? Просто некоторые его как "феномен" преподносят. Хотя есть ещё с десяток пилотов в истории которые были не хуже уж точно
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yurik13
Ответ GenBardak
Всё равно все бы не успели на БК, видимо решили не усложнять, чтобы потом разборок не было .
Круг в боевом режиме около 1.30, за 2 минуты вполне можно проехать прогревочный, там же всего 9 машин оставалось, ну может парочка человек не успели бы, не в первый раз.
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GenBardak
Ответ yurik13
Круг в боевом режиме около 1.30, за 2 минуты вполне можно проехать прогревочный, там же всего 9 машин оставалось, ну может парочка человек не успели бы, не в первый раз.
Подобное можно услышать только от человека, который болеет конкретно за кого-то, ну вот твой же кумир не успел, далее ты приходишь и начинаешь рассказывать... Сам понимаешь что.
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Atsuktuvas
Для интриги хотя бы на половину гонки расклад шикарный. Так что всем гонщикам спасибо за квалу. )) А если пофантазировать как Алонсо на старте съедает Переса, а Расселл с Гасли организуют какую-ту массовую кучу малу... Вообще будет сказка.
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<~Inter~>
Не хватает хладнокровия Леклеру. Все пилоты говорили об отсутствии сцепления с трассой при отходе от оптимальной траектории, но он несмотря на всё пошел рисковать где не надо
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Ihor Soldatkin
Ответ Александр Сачков
На шести первых местах шесть разных машин. Когда такое было?
полтора года назад всего
Спа 2021
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