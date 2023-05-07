33 комментария

Перес – на поуле.

Квалификация на Гран-при Майами закончилась крайне необычной стартовой решеткой: Перес на поуле, второй – внезапно Алонсо, третий – Сайнс, четвертый – Магнуссен на «Хаасе», пятый – Гасли на «Альпин»…

Что случилось? Просто Шарль Леклер в фирменном стиле немного треснул на решающем круге – когда «Феррари» могла претендовать на поул, рисковать нужно было по максимуму, но таланта на обработку всех возможных сложностей с машиной и треком не хватило:

Вот больше повторов со всех возможных камер – включая бортовую с разочарованным поколачиванием руля. Эмоции вновь победили.

Красный флаг и конец сессии для всех – потому и победил тот, кто проехал лучший базовый установочный круг. И Леклера среди них тоже не оказалось – ведь первый круг он тоже запорол вот такими ошибками на торможениях:

Насколько же Леклер дополнительно рисковал? Вот один из поворотов незадолго до вылета относительно траектории обладателя поула Переса – Шарль просто сожрал поребрик, а на высоких скоростях он сильно дестабилизирует болид вибрациями и перепадами сцепления между разными покрытиями. Вероятность разворота от такого всегда крайне велика, если шины недостаточно прогреты и с настройками (или самой машиной) хоть что-то не так.

«Нельзя допускать ту же ошибку в одном и том же повороте два раза подряд! – отреагировал Леклер. – Я очень сильно расстроен собой. Всегда можно найти оправдания: например, сильный ветер, агрессивные настройки… Но я сам загнал себя в такие условия. Я хотел такие настройки, я знал, что будет непросто. Но думал, что смогу выжать из машины максимум в решающий момент – это моя сильная сторона.

Я знаю, что в третьем сегменте рискую сильнее всех. Поэтому мне часто удаются хорошие решающие круги. Я очень разочарован собой: ошибся так же в практике, такого не должно происходить».

Действительно: Шарль уже приминал барьеры примерно в том же месте по той же причине:

«Если говорить с сарказмом – не следует начинать круги позади Леклера, – высказался советник «Ред Булл» Гельмут Марко в эфире немецкого Sky. – Понятно: состояние трассы улучшается со временем, и чем позже выезжаешь – тем лучше. Однако в нашем случае решение подождать не оказалось верным».

Впрочем, Ферстаппен вообще не показал быстрого базового круга – его заборол ветер, Макс не справился со стабилизацией машины и просто забросил попытку:

Потому чуть менее смелые, но более осмотрительные на скользком незнакомом треке на этот раз взяли свое.

«Я пытался ехать на пределе, допустил ошибку, и круг пришлось бросить. В таких случаях полагаешься на удачу, на то, что не появятся красные флаги, но на городской трассе это возможно.

Я немного разочарован собой. [В гонке] будет тяжело. Я осложнил себе жизнь, нужно это принять», – принял ответственность двукратный чемпион «Формулы-1».

«Квалификация вышла сложной для всех. Мне кажется, было очень сложно найти нужные ощущения от работы шин на этом покрытии. Приходилось постоянно бороться с машиной, допустить ошибку было очень легко.

При этом ветер все усиливался и усиливался. Но в целом результат в контексте стартовой позиции завтра получился неплохим, хотя сегодня мы могли бы выступить лучше», – описал ощущения обладатель третьего места Сайнс.

«В одиннадцатом и шестнадцатом поворотах нужно быть уверенным в машине, чтобы проезжать вплотную к стене. Было сложно – гоночная траектория очень узкая, за ее пределами асфальт очень скользкий», – согласился Алонсо.

Гонка будет мегахаотичной!

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton