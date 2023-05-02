Виновны плохое покрытие трека и сгонка веса.

Ни одна визуальная нарезка самых ярких моментов в истории «Формулы-1» не обходится без этой аварии – в первой практике на Гран-при Китая 2010 года «Торо Россо» Себастьяна Буэми просто попрощалась с колесами в зоне торможения после самой длинной прямой автодрома:

Да, вот этот самый легендарный момент на скорости 330 км/ч!

Прошло 13 лет, представляете? И до сих пор никто точно не знал, что же произошло, хотя и до того, и после таких аварий просто не случалось.

Озвученный вердикт команды оказался достаточно скудным: красочный отказ вызвала «поломка правой стойки подвески нового дизайна» без уточнений. Точная причина так и оставалась неизвестной.

И здесь за дело взялся бывший гонщик Скотт Мэнселл – номинант на приз «Макларена» лучшему молодому гонщику Великобритании 2004 года (проиграл его будущему чемпиону ДТМ и пилоту «Ф-1» Полу ди Ресте. Вообще этот трофей за 30 лет доставался Култхарду, Баттону, еще одному чемпиону ДТМ Гэри Паффетту, Энтони Дэвидсону, а также нынешним пилотам «Ф-1» Расселлу и Норрису). Скотт закончил участие в гонках на машинах с открытыми колесами в 2009-м из-за нехватки финансирования и теперь инструктирует других – в том числе на программах пилотирования старых болидов «Формулы-1», ведет занятия в школе пилотажа Driver61 и снимает гоночные видео для ютуб-блога с миллионом подписчиков.

Скотт изучил покрытие трека и даже связался с самим Буэми, чтобы тот прокомментировал выводы расследования.

«Да, это определенно отказ подвески, но они обычно не такие! Чаще всего ломается толкатель или пилон – более хрупкие части. Но этот отказ выглядит намного хуже – частей, которые поддерживают колеса и тормоза!

Потому нужно изучить сразу все факторы. Да, отказ явно технический, но трек тоже нужно принять во внимание.

Та последняя прямая в Шанхае нереально длинная – 1,1 км.

И машины въезжают в него через «открывающий» поворот – то есть уже на скорости 140 км/ч еще до начала прямой. И к точке торможения подъезжают на скорости 330 км/ч.

Потому в конце этой прямой они нагружены так как сильно, как только вообще могут в «Ф-1». Трек требует настройки на среднюю или высокую прижимную силу, но при этом там позволяет развить огромную максимальную скорость – потому в конце этой прямой машина выдает столько прижимной силы, на которую вообще способна. Если что-то в болиде вообще и может сломаться – то точно там.

Если посчитать машину с пилотом, то речь может идти о массе в 850 кг. С перегрузкой в 6g на торможении в том месте получаем останавливающую силу в 5 тонн, давящую на асфальт.

А теперь представьте такую нагрузку на покрытие – из 20 машин круг за кругом. Асфальт может начать идти волнами в начале точки торможения! И на других треках такое тоже происходит: кочка на торможении в конце длинной прямой есть в Спа, но в Китае все, похоже, еще хуже.

При изучении трека появляется несколько странностей: его построили прямо за Шанхаем. Не так-то просто найти столько свободного места рядом с мегаполисом, и этот автодром построили на неиспользуемой территории осушенного болота. Ага, считайте, прямо у Шрека на заднем дворе.

Но нельзя класть асфальт на мягкую почву, потому они все раскопали и использовали вот такую специальную пену для создания платформы для покрытия.

Вероятно, поэтому здесь и могли появится кочки еще похуже, чем на других треках. Посмотрите на онборд с этого прототипа – кочки невероятно жесткие.

Некоторые машины даже тормозят за пределами гоночной траектории, чтобы уходить от кочек!

И машина: в 2010-м «Торо Россо» впервые не смогла забазироваться на старом болиде «Ред Булл» и делала свою машину сама с нуля. И в самом начале года машина оказалась не очень хорошей: хуже – только бедные «Лотус», «Маруся» и «ХРТ».

Итак, у нас есть зона трека с огромной прижимной силой, жесткими кочками и новой машиной с новыми деталями. И мы отправились с нашими предположениями к главному герою инцидента – самому Себастьяну Буэми.

«Я просто проехал и затормозил там, где должен был тормозить, по моему мнению. Ничего не выглядело особенным, не бросалось в глаза. Вплоть до момента, пока я не нажал на педаль и произошел отказ.

Это точка, где ты тормозишь очень жестко за 100 метров до поворота. На машину выпадает огромная нагрузка – да, если что-то может сломаться, то, скорее всего, там и сломается. Вот я и потерял оба колеса – но все равно продолжил держаться за руль. Это инстинкт – и в голову никогда не может прийти, что можно потерять оба колеса в один момент.

Да, на точках самого жесткого торможения постепенно появляются неровности, машина подпрыгивает. По сравнению с некоторыми другими треками, правда, там еще достаточно ровно. Есть «Себринг» – там кочки просто другого уровня, тут они не то чтобы прямо очень большие.

Что насчет новых деталей подвески? Как и любая команда «Ф-1», мы находились в процессе сгонки массы. Стремились к пределу веса. К той гонке мы, кажется, слегка перевешивали, и пытались что-то с этим сделать. Потому и привозили такие новые части. Думаю, это и привело к проблемам. На технической встрече мне говорили «ты ничего не почувствуешь в смысле изменений, это просто для уменьшения веса». Мне повезло на место с длинной зоной вылета, а дальше мы перешли на предыдущую версию».

Но почему же сломались именно две части сразу?

Здесь объединяются все факторы: с огромной нагрузкой из-за кочек и торможения новая слабая деталь может не вывезти – что и произошло в самом начале зоны замедления. И тогда все оставшаяся нагрузка выпала на последнюю единственную стойку – если ее не рассчитывали на сопротивление такому, то и она логично сломалась. И если вы всмотритесь в повтор – увидите, что правая стойка сломалась первой, а левая – через несколько десятых секунды. А на обычной телекартинке выглядит так, словно колеса улетают одновременно с обеих сторон».