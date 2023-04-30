Леклер даже выругался по радио.

Во время сринта на Гран-при Азербайджана Шарль Леклер из «Феррари» внезапно выругался по радио в режиме автомобиля безопасности:

«#####! Там был перебой!»

По крайней мере, так его расшифровали режиссеры трансляции – ведь у «Феррари» в последние годы раз за разом случаются проблемы с мотором и сбоями в зажигании. Тот же Леклер уже сходил в этом сезоне из-за отказа силовых установок и даже отбывал штраф за перерасход компонентов электроники.

Однако на этот раз режиссеры ошиблись – Леклер выругался совсем по другой причине:

«Точно нет. Я сказал «кошка», речь о другом! Там была кошка посреди дороги, и машине безопасности пришлось затормозить. Наверное, я единственный, кто это увидел.

Но да, в первом повороте была кошка, и сэйфти-кар притормозил. Все было не так ужасно, но мне показалось, что нужно об этом сказать».

После гонки «Феррари» изучила фанатские соцсети и нашла-таки кадры с этой кошкой:

После этого уже «Формула-1» тщательно и посекундно отсмотрела записи с бортовой камеры автомобиля безопасности – и обнаружила-таки момент, когда пилоту сэйфти-кара Бернду Майлендеру пришлось жестко тормозить в своем «Мерседесе», чтобы не наехать на кошку.

К счастью, ни одно животное не пострадало.